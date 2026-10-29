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Újabb milliárdos pénzügyi fekete lyuk Matolcsy György körül
Gazdaság

Újabb milliárdos pénzügyi fekete lyuk Matolcsy György körül

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Legalább egymilliárd forintnyi bevételre tett szert Matolcsy György a jegybankelnöksége kezdete óta, vagyonnyilatkozataiból azonban nem derül ki, mire fordította a pénzt. A 24.hu összesítése szerint az októberben letartóztatott volt MNB-elnök jelentős fizetése, mellékjövedelmei és öröksége ellenére hivatalából mindössze 19 millió forintos megtakarítással távozott.

Matolcsy György vagyonnyilatkozatait áttekintve a 24.hu arra jutott, hogy a volt jegybankelnök 2013 és 2025 között mintegy 700 millió forintnyi fizetést kapott a Magyar Nemzeti Banktól. Havi illetménye kezdetben 2,3 millió forint körül alakult, később 5 millióra, utolsó elnöki évében pedig 7 millió forintra emelkedett.

A magas jövedelem ellenére a vagyonnyilatkozataiban hosszú éveken keresztül alig szerepeltek megtakarítások.

Matolcsy emellett jelentős mellékjövedelmekhez is jutott:

  • a jegybanki alapítványoktól havi 1,2 millió forintos tiszteletdíjat kapott, amelyet 2014-es vagyonnyilatkozatából kihagyott, arra hivatkozva, hogy a teljes összeget eladományozta.
  • A Magyar Gazdaságfejlesztési Intézettől 2015–2016-ban több mint 60 millió forint osztalékot vett fel,
  • később pedig a Budapest Institute of Banking Zrt.-től havi bruttó 750 ezer forintos juttatásban részesült.

A volt jegybankelnök 2022-es vagyonnyilatkozatában jelent meg először igazán jelentős megtakarítás: 118 millió forintnyi államkötvény, 100 millió forintos takarékbetét és további 20 millió forint bankszámlapénz. Ezek fedezetét örökségből származó bevételként jelölte meg, ám 2024-re a mintegy 240 millió forintos megtakarítása a tizedére csökkent, és két ingatlana is eltűnt a bevallásából.

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Matolcsy az utolsó, 2025 márciusában leadott vagyonnyilatkozatában már csupán 19 millió forintot tüntetett fel.

Távozása után ugyanakkor további 170,8 millió forintos kifizetést kapott az MNB-től, ebből 123 millió forintot szabadságmegváltás címén, ami miatt az új jegybanki vezetés belső vizsgálatot indított. Az októberi letartóztatásakor ügyvédje szerint mindössze 30 millió forintos megtakarítással rendelkezett, amelyet óvadékként fel is ajánlott, de a bíróság ezt elutasította. A lap szerint a nyilvános vagyonnyilatkozatok alapján nem követhető, hogy mi történt a Matolcsyhoz az elmúlt években befolyt, összességében legalább egymilliárd forintnyi bevétellel.

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