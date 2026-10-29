Visszacsinálja az Orbán-kormány reformját a Tisza, vége a három éve létrehozott egészségügyi csúcsszervnek

Az Országos Népegészségügyi Intézet feladata lesz többek között a járványügyi védekezés, a közegészségügyi ellenőrzés, az egészségfejlesztés, a népegészségügyi szűrőprogramok szervezése és a munkaegészségügyi feladatok ellátása. Az ONI működteti majd a járványügyi és mikrobiológiai referencialaboratóriumokat, gondoskodik az országos oltóanyag-beszerzésről és az oltóanyagok elosztásáról, valamint koordinálja az egészségfejlesztési irodák munkáját. Az intézményhez tartozik az Egészségvonal működtetése is, beleértve a 1812-es telefonszámon elérhető egészségügyi tájékoztatást és szakrendelési időpontfoglalást. Az intézetet az országos tisztifőorvos vezeti majd.
Egy másik friss kormányrendelet az Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozásáról rendelkezik. Az új szervezet látja el a gyógyszerészeti hatósági feladatokat, köztük a gyógyszerek és a klinikai gyógyszervizsgálatok engedélyezésével, a gyógyszerbiztonsággal, valamint a gyógyszertárak és a gyógyszerellátás felügyeletével kapcsolatos teendőket. Az OGYI hatáskörébe kerül az orvostechnikai eszközök és diagnosztikai berendezések piacfelügyelete, továbbá az egészségügyi technológiák és a gyógyszerfejlesztések szakmai támogatása is. A rendelet külön kitér az egészségügyben alkalmazott mesterségesintelligencia-rendszerekre: az intézetnek figyelemmel kell kísérnie ezek fejlesztését és működését, valamint szakmai javaslatokat kell kidolgoznia a szabályozásukhoz. Az OGYI élén főigazgató áll majd.
Az átalakítással a kormány lényegében visszafordítja a 2023-ban végrehajtott intézményi összevonást.
Akkor az Orbán-kormány a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) egyesítette, létrehozva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK). A 2023. augusztus 1-jén életbe lépett összevonást Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár azzal indokolta, hogy az egységes szervezettel egyszerűbb és átláthatóbb hatósági struktúra jöhet létre, valamint gyorsulhatnak az engedélyezési folyamatok. A mostani változtatás során az NNGYK neve Országos Népegészségügyi Intézetre módosul, míg az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiválással, önálló szervezetként jön létre. Az OGYI a hozzá kerülő feladatokban az NNGYK jogutódja lesz, átveszi az azokhoz kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket, vagyont és munkavállalókat is. A rendeletek szerint az átalakulás a folyamatban lévő hatósági ügyek határidejét és az ügyfelek jogait nem érinti.
A kormány az október 8-án társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek indoklásában azzal magyarázta az átalakítást, hogy egyértelműen el kívánja különíteni a népegészségügyi és gyógyszerészeti feladatokat, valamint az azok ellátásához szükséges személyi, vagyoni, költségvetési és informatikai erőforrásokat. A hivatalos indoklás szerint ezzel az állami feladatellátás folyamatosságát és hatékonyságát, illetve a hatósági eljárások zavartalan működését kívánják biztosítani. A lépés tehát a 2023-as központosítással szemben ismét a két szakterület szervezeti önállóságát helyezi előtérbe.
A kormányrendeletek november 1-jén lépnek hatályba.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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