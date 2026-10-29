Visszacsinálja az Orbán-kormány reformját a Tisza, vége a három éve létrehozott egészségügyi csúcsszervnek

November 1-jétől két külön intézmény felel a népegészségügyi és a gyógyszerészeti hatósági feladatokért Magyarországon. A csütörtök este megjelent Magyar Közlönyben két kormányrendelet rendelkezik az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) létrehozásáról. Mindkét szervezet az egészségügyért felelős miniszter, vagyis Hegedűs Zsolt irányítása alatt, országos hatáskörű központi hivatalként működik majd.

Az Országos Népegészségügyi Intézet feladata lesz többek között a járványügyi védekezés, a közegészségügyi ellenőrzés, az egészségfejlesztés, a népegészségügyi szűrőprogramok szervezése és a munkaegészségügyi feladatok ellátása. Az ONI működteti majd a járványügyi és mikrobiológiai referencialaboratóriumokat, gondoskodik az országos oltóanyag-beszerzésről és az oltóanyagok elosztásáról, valamint koordinálja az egészségfejlesztési irodák munkáját. Az intézményhez tartozik az Egészségvonal működtetése is, beleértve a 1812-es telefonszámon elérhető egészségügyi tájékoztatást és szakrendelési időpontfoglalást. Az intézetet az országos tisztifőorvos vezeti majd.

Egy másik friss kormányrendelet az Országos Gyógyszerészeti Intézet létrehozásáról rendelkezik. Az új szervezet látja el a gyógyszerészeti hatósági feladatokat, köztük a gyógyszerek és a klinikai gyógyszervizsgálatok engedélyezésével, a gyógyszerbiztonsággal, valamint a gyógyszertárak és a gyógyszerellátás felügyeletével kapcsolatos teendőket. Az OGYI hatáskörébe kerül az orvostechnikai eszközök és diagnosztikai berendezések piacfelügyelete, továbbá az egészségügyi technológiák és a gyógyszerfejlesztések szakmai támogatása is. A rendelet külön kitér az egészségügyben alkalmazott mesterségesintelligencia-rendszerekre: az intézetnek figyelemmel kell kísérnie ezek fejlesztését és működését, valamint szakmai javaslatokat kell kidolgoznia a szabályozásukhoz. Az OGYI élén főigazgató áll majd.

Az átalakítással a kormány lényegében visszafordítja a 2023-ban végrehajtott intézményi összevonást.

Akkor az Orbán-kormány a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) egyesítette, létrehozva a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK). A 2023. augusztus 1-jén életbe lépett összevonást Takács Péter akkori egészségügyi államtitkár azzal indokolta, hogy az egységes szervezettel egyszerűbb és átláthatóbb hatósági struktúra jöhet létre, valamint gyorsulhatnak az engedélyezési folyamatok. A mostani változtatás során az NNGYK neve Országos Népegészségügyi Intézetre módosul, míg az Országos Gyógyszerészeti Intézet kiválással, önálló szervezetként jön létre. Az OGYI a hozzá kerülő feladatokban az NNGYK jogutódja lesz, átveszi az azokhoz kapcsolódó jogokat, kötelezettségeket, vagyont és munkavállalókat is. A rendeletek szerint az átalakulás a folyamatban lévő hatósági ügyek határidejét és az ügyfelek jogait nem érinti.

A kormány az október 8-án társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezetek indoklásában azzal magyarázta az átalakítást, hogy egyértelműen el kívánja különíteni a népegészségügyi és gyógyszerészeti feladatokat, valamint az azok ellátásához szükséges személyi, vagyoni, költségvetési és informatikai erőforrásokat. A hivatalos indoklás szerint ezzel az állami feladatellátás folyamatosságát és hatékonyságát, illetve a hatósági eljárások zavartalan működését kívánják biztosítani. A lépés tehát a 2023-as központosítással szemben ismét a két szakterület szervezeti önállóságát helyezi előtérbe.

A kormányrendeletek november 1-jén lépnek hatályba.

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