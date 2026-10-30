70 eltűnt személyről tudnak a hatóságok a spanyolországi vonatszerencsétlenség után

A hatóságok hetven eltűnt személyről kaptak bejelentést az urdai vonatszerencsétlenség után - közölte Emiliano García-Page, Kasztília-La Mancha tartomány elnöke a mentést koordináló testület toledói ülését követő pénteki sajtótájékoztatón.

Hetven eltűnt személyről érkezett bejelentés. A számuk ennél nagyobb is lehet, és azt sem zárhatjuk ki, hogy vannak további halálos áldozatok

- mondta, hozzátéve, hogy az ép holttestek mellett számos emberi testrészt is találtak és összegyűjtöttek a baleset helyszínén. A regionális vezető hangsúlyozta:

a halálos áldozatok megerősített száma továbbra is 69.

A Vasúti Baleseteket Vizsgáló Bizottság (CIAF) szerda este jelentést tett közzé, és ebben 74-re növelte a meghaltak számát. A szervezet azóta visszavonta ezt az információt, és helyesbítést adott ki. García-Page elmondta, hogy a szerencsétlenség helyszínén a mentőegységek már felállították a felborult kocsikat, és nem találtak alattuk további holttesteket.

Két nappal a baleset után a tartomány különböző kórházaiban még mindig ápolnak 39 sérültet, és közülük 17-en intenzív osztályon vannak

- tette hozzá. Pedro Sánchez miniszterelnök a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az állami szervek azon vannak, hogy a lehető leggyorsabban és legpontosabban tájékoztassák az áldozatok családtagjait. A tragédia a spanyolok mellett 27 külföldit érintett - tette hozzá.

Mint mondta, a társadalom bizalma megrendült a nagysebességű vasúthálózatban. A kormány feladata az okok feltárása mellett gondoskodni arról, hogy ehhez hasonló tragédia soha többé ne fordulhasson elő - jelentette ki. Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter szerint a jelek arra utalnak, hogy a forgalomirányító központban bekövetkezett hiba idézte elő a szerencsétlenséget.

Vizsgálunk minden döntést, minden kommunikációt és minden lehetséges rendszerszintű hibát

- mondta a tárcavezető, aki szerint kulcsfontosságú tisztázni: mi történt az irányítóközpontban az ütközést megelőző 17 percben. Szavai szerint az irányítóközpontban lévők láthatták a képernyőn, hogy az egyik vonat közeledik, míg a másik mozdulatlanul áll ugyanazon a vágányon.

Kijelentette, hogy egyetlen munkavállalót sem fog "pajzsként maga elé tartani", és nem kíván beleavatkozni a felelősségre vonási folyamatba, de nem szeretné, ha az elszámoltatás iránti igényt összetévesztenék a bűnbakkereséssel. Újságírói kérdésre közölte:

az ellenzék többszöri felszólítása ellenére sem mond le posztjáról.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 30. Hiába a szörnyű vonatbalesetek, nem hajlandó lemondani a spanyol közlekedési miniszter

A miniszter a spanyol vasutat a nagysebességű vonalon idén bekövetkezett két halálos baleset ellenére is biztonságosnak tartja, habár véleménye szerint 100 százalékos biztonság nem létezik.

A baleset részleteiről elmondta: egy számítógépes hiba miatt leállt az automatikus vezérlőrendszer (LZB) egy 63 kilométeres szakaszon Toledo megyében, ezért az ott haladó vonatok is megálltak. A rendszer felügyeletét a madridi Atocha pályaudvaron működő irányítóközpont vette át, és útnak indította az állami vasúttársaság (Renfe) járatát, miközben az Iryo társaság járata ugyanazon a vágányon vesztegelt.

Az irányítóközpont és a mozdonyvezetők közötti beszélgetés hangfelvételeinek egy része kiszivárgott a sajtóhoz. Ezek szerint az Iryo vezetője jelezte a központnak, hogy szerelvénye nem indul, mert nem tud visszakapcsolódni az LZB-rendszerhez. Viszont a Renfe járatát nem figyelmeztették arra, hogy előtte a vágányon áll egy másik szerelvény. A Renfe járata normális haladásra kapott engedélyt, vagyis a szakaszon megszokott, óránként akár 200 kilométeres sebességre, miközben a protokoll ilyen esetekre legfeljebb 40 kilométeres sebességet enged meg.

Óscar Puente beszámolt arról is, hogy a spanyol gyorsvasúti hálózat nagy részén az LZB rendszer helyett már a Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) működik, amelyet a tagállamoknak 2040 végéig kell bevezetniük. A Madrid-Sevilla útvonalon is telepítették már a rendszert, de még tesztelési fázisban van, és várhatóan csak jövő év elején lép működésbe.

A CGT szakszervezet vasúti ágazati szövetsége

óva intett attól, hogy egyes dolgozókat tegyenek felelőssé a baleset miatt, még mielőtt rekonstruálnák a történteket a vizsgálat során.

Egy ilyen súlyos baleset aligha magyarázható "csupán az eseményláncolat utolsó láncszemének vizsgálatával" - közölte az érdekéképviselet, és követeli a vasúti közlekedés átfogó vizsgálatát, figyelembe véve a képzést, a karbantartást, a rendelkezésre álló erőforrásokat, a személyzeti létszámot, valamint azt a mentális megterhelést, amely a nagy felelősséggel járó munkakörökben a dolgozókra hárul.

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