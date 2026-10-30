A bejelentett magyar–amerikai megállapodás egy kis puzzledarab a nagy energiastratégiai kirakósban

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A csütörtökön aláírt magyar–amerikai együttműködési megállapodás egyik pillére a Trump Peace Pipelines Framework (TPPF), amely az amerikai energiadominancia felé vezető út egyik állomása – de nem feltétlenül úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Trump „békevezetékeket” (peace pipelines) kínál Kelet-Közép- és Délkelet-Európának, hogy a régió országai, köztük Magyarország, alternatívát találjanak az orosz energiaforrásokra. Trump azonban nem puszta jóindulatból segítene: a kezdeményezés mögött komoly üzleti és geopolitikai érdekek húzódnak, a nagyhatalmi játszmában pedig Kínának is van néhány lapja.

Portfolio Investment Day 2027 Indítsd tudatosan 2027-et, hozd ki a legtöbbet a befektetéseidből!

A béke pipe

Orbán Anita és Marco Rubio külügyminiszterek csütörtökön írta alá azt az együttműködési megállapodást, amelynek egyik lába a Trump Peace Pipelines Framework – de miről van szó? A kezdeményezés több regionális energetikai beruházást segítő együttműködési keretrendszer, amelyet az amerikai energiaügyi minisztérium az áprilisi dubrovniki Három Tenger-csúcstalálkozón indított útjára.

Célját meglehetősen egyértelműen fogalmazták meg:

fejleszteni kell a közép- és kelet-európai infrastruktúrát, hogy a térség több amerikai LNG-t tudjon importálni.

Az elképzelés szerint a visszagázosító terminálok mellett új szállítási összeköttetések, a kereskedelmi megállapodások és a hosszú távú felvevőpiacok kialakítását is ösztönzi. A logika egyszerű: a tengerpartra megérkező LNG csak akkor lehet az orosz gáz valódi alternatívája, ha onnan tovább is tudják szállítani a régió országaiba.

Mindez jól illeszkedik Trump második elnökségének kezdetén meghirdetett energiadominancia-tervéhez. Miközben a kitermelés felfuttatása a belföldi gazdasági célokat is szolgálja, a mostani amerikai kormányzat egyértelműen megfogalmazta az igényt, hogy jelentősen megnöveljék országuk energiaexportját. Csakhogy több gázt és olajat kitermelni a történetnek csak az egyik fele, piac is kell hozzá, mégpedig éppen az orosz gáz kiváltásán dolgozó Európa.

AMERIKA tehát NEM EGYSZERŰEN GÁZT KÍNÁL A RÉGIÓNAK, HANEM HOSSZÚ TÁVra elkötelezett VEVŐKÖRT ÉPÍT MAGÁNAK.

Már fél lábbal bent

Az amerikai nyomulás egyre nyilvánvalóbb. Az európai ellátásban az orosz vezetékes források kiváltásával párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kapnak az amerikai gázforrások. Az unió ellátását közel fele részben már LNG-ből biztosítja, annak 64 százaléka pedig már az Egyesült Államokból származik 2026-os adatok alapján. Ha a teljes ellátást nézzük, akkor az amerikai részarány 30 százalék körül alakul.

Ugyanakkor a TPPF nem a tengerparti országokat célozza elsősorban, ugyanis az LNG-terminálok szintjén Nyugat-Európa igen jól áll – sőt annyira jól, hogy elérhető visszagázosítási kapacitásainak csak egy töredékét használja ki (43 százalék). Ahol igazi üzleti potenciál és szükségszerű kereslet jelentkezik, az a kelet-közép-európai, valamint a délkelet-európai régió – hagyományosan ezek azok az országok, amelyek a volt szovjet befolyási zónát képezték, emiatt pedig jelentősen függnek még most is a vezetékes orosz ellátástól.

A régióba több úton is el lehet juttatni az amerikai LNG-t, de Horvátország, Görögország, Bulgária, Törökország, Lengyelország és a balti államok nyújtják a legolcsóbb megoldásokat a tranzitútvonal rövidsége miatt. Ezt Amerika is felismerte és számos beruházást, kereskedelmi szerződést kötött már ezen országokkal:

Csöbörből vödörbe?

Van azonban árnyoldala is az energiadominanciának: Trump alatt gyorsan kiderült, hogy

AZ AMERIKAI ELNÖK NEM FÉL AZ EU ENERGETIKAI KISZOLGÁLTATOTTSÁGÁT ALKUPOZÍCIÓJA JAVÍTÁSÁRA VAGY MÁS CÉLJAI ELÉRÉSÉRE HASZNÁLNI.

A tavalyi uniós–amerikai vámalkuhoz kapcsolódó, három év alatt 750 milliárd dollárnyi amerikai energiavásárlásról szóló vállalás – aminek egyébként semmi realitása – megmutatta, hogy Washington az exportot a kereskedelmi tárgyalások részének tekinti.

De ott van a metánszabályozás körüli vita is. Az Egyesült Államok más nagy beszállítókkal együtt – köztük Katarral – az uniós előírások felülvizsgálatát sürgette, ellátási nehézségekre hivatkozva. Ebben a kérdésben az EU végül meg fog hajolni az amerikai akarat előtt, és már kezdeményezték a szabályok bevezetésének halasztása.

És akkor még ott van Grönland ügye is: Trump vámokkal fenyegetett meg pár uniós tagállamot, ha nem engednek az akaratának, és ellenkeznek a Dánia fennhatósága alá tartozó sziget Amerikához csatolásában. Bár az energiaexport nem került elő, könnyen elképzelhető, hogy ott szerepel a listáján az amerikai elnöknek, ha úgy látja, szüksége van rá.

Az orosz és az amerikai helyzetkihasználás közé ugyanakkor nem érdemes egyenlőségjelet tenni, mert hiába húzta elő Trump többször is az energetikai adukártyát, a gázellátás politikai célú korlátozásában egyelőre nem követte az orosz példát. Moszkva ezzel szemben bár hosszú időn át szerződésszerűen teljesítette a szállításokat, azért többször is bevetette a gázfegyvert, amikor politikai érdekei úgy kívánták. Amíg Washington ezt a határt nem lépi át, Európa számára továbbra is megbízhatóbb partnernek tekinthető Oroszországnál.

A különbség a piac szerkezetében is megjelenik. Míg az orosz vezetékes gázexportot az állami irányítású Gazprom uralja, az amerikai LNG-piacon több, saját üzleti érdekeit követő vállalat működik. Persze, ez nem zárja ki a politikai beavatkozást, mert exportengedélyeket az amerikai energiahivatal (DOE) adja ki.

Egy későbbi amerikai kormányváltás ráadásul kiszámíthatóbb transzatlanti kapcsolatokat is hozhat.

És azt se felejtsük el, hogy az energetikai üzletek időhorizontja jóval túlnyúlik a napi politikán, hiszen egy öt-, tíz- vagy húszéves gázszerződés vagy beruházás több elnöki ciklust is átfoghat. Ez a hosszú elköteleződés azonban felvet még egy égető kérdést: szüksége lesz-e Európának ennyi gázra akkor is, amikor a most megkötött szerződések a végükhöz közelednek?

Sok hűhő semmiért?

Az egyik legnagyobb ellentmondás talán nem is Trump személyéből következik. Az energiaprojektekbe beruházó amerikai vállalatok tartós keresletre számítva építenek exportkapacitást és helyi infrastruktúrát, miközben az EU a REPowerEU keretében megújuló energiatermelő beruházásokkal, energiahatékonysági megoldásokkal és villamosítással csökkentené fosszilis kitettségét. Az ACER LNG-piaci elemzése is ezt a dilemmát emeli ki: a hosszabb távú szerződések mérsékelhetik a rövid távú árkitettséget, de megfelelő rugalmasság nélkül a fosszilis energiahordozók hosszabb használatához, vagy kihasználatlan mennyiségekhez vezethet.

Az infrastruktúra kiépítése ráadásul rendkívül tőkeigényes, a beruházások megtérülését pedig hosszú évekre, gyakran évtizedekre tervezik. A vezetéket nem lehet "másik piacra átirányítani", mint egy LNG-rakományt, és ha már nincs szükség a gázra, más feladatot sem könnyű találni neki (a hidrogénszállításra történő átállítás lehetőségeiről és korlátairól külön cikket lehetne írni). Ha a fogyasztás a vártnál gyorsabban csökken, a hálózat költségeit egyre kevesebb szállított gázból kell kitermelni.

Ez szükségszerűen magasabb tarifákat vagy meg nem térülő beruházásokat jelentene európának.

Az sem magától értetődő, hogyan valósulnának meg a beruházások, ugyanis a földgázszállító és -elosztó rendszerüzemeltetők, vagyis a TSO-k és DSO-k az energetika szigorúan szabályozott területén működnek, ahol az ellátásbiztonság mellett a hálózathoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés és a kereskedelmi érdekektől független működés is alapkövetelmény. A terjeszkedés egyik útja ezért meglévő üzemeltetőkben történő részesedésszerzés vagy azok felvásárlása lehetne, de ez sem pusztán a vételáron múlna. A tulajdonosi és szétválasztási szabályoknak is meg kell felelni, a harmadik országból irányított szállítórendszer-üzemeltetőknél pedig külön ellátásbiztonsági vizsgálat is felmerül.

Kína a megújulókat, Amerika gázt, olajat és atomenergiát hoz

Az amerikai energetikai terjeszkedés nem áll meg a földgáználl, az amerikai olajpiac is új lendületet kapott: az iráni háború és a hormuzi szállítási zavarok az amerikai export felé tereltek vevőket. A Kpler adatai szerint áprilisban napi 5,2 millió hordóra, történelmi csúcsra emelkedett az Egyesült Államok kőolajkivitele.

Sőt, a nukleáris együttműködések még a földgázprojekteknél is hosszabb kapcsolatokat alapozhatnak meg. Románia tavasszal közel 3,5 milliárd eurós amerikai finanszírozási csomagról állapodott meg, amelynek legnagyobb tétele a cernavodai atomerőmű első blokkjának felújítása. Horvátország az áprilisi csúcstalálkozón a polgári nukleáris együttműködést és az amerikai kis moduláris reaktorok előkészítését is napirendre vette.

Magyarország sem marad tétlen:

a héten benyújtott törvényjavaslat vinné tovább az előző kormány által februárban aláírt nukleáris együttműködést, hangsúlyosan az SMR-ek alkalmazásának előkészítésével

Záró gondolatként az amerikai terjeszkedést a Kínával folytatott geopolitikai verseny felől is érdemes megvizsgálni. Két eltérő befolyásépítési modell rajzolódik ki az energetikai szektor terén:

Kína a napelemek, akkumulátorok és az ezekhez kapcsolódó gyártási láncok meghatározó szereplőjévé vált: a Nemzetközi Energiaügynökség elemzése szerint Kínában összpontosul a napelemes ellátási lánc termelési kapacitásának mintegy 85, a lítiumion-akkumulátorosénak pedig 80 százaléka.

Amerika eközben saját geológiai erősségére, a bőséges olaj- és földgázkészletre, a szállítási útvonalak ellenőrzésére, valamint az exporthoz szükséges infrastruktúrára építi energiadominancia-tervét.

Európa így egyszerre válhat a kínai technológia és az amerikai energiahordozók ütközőzónájává

- hallott már valaki a XX. század hidegháborújáról?

A kétféle kitettség ráadásul nem ugyanolyan erős. Egy már telepített napelem újabb kínai "beavatkozás" nélkül is termel (most hagyjuk a kibervédelmi kockázatokat), egy gázerőműnek viszont folyamatos energiahordozó utánpótlásra van szüksége.

Európa számára ezért most az a legnagyobb kérdés, hogy miként tudja csökkenteni fosszilis felhasználását úgy, hogy közben az ehhez szükséges technológiák piacán se szűküljön egyetlen meghatározó beszállítóra a választása, feladva a régóta dédelgetett energiafüggetlenséget.

Címlapkép forrása: Mark Felix/Bloomberg via Getty Images