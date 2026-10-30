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A bíróság elutasította a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára ellen benyújtott keresetet
Gazdaság

A bíróság elutasította a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára ellen benyújtott keresetet

Portfolio
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Több mint három és fél évnyi pereskedés után a bíróság elutasította a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára ellen benyújtott keresetet. A döntéssel egy jelentős jogi akadály hárult el a beruházás elől, mindössze néhány héttel a próbaüzem megkezdése után.

A kínai állami hátterű Securities Times pénteki beszámolója szerint a bíróság a helyi lakosok által indított keresetet utasította el. Az indokolás értelmében a felperesek már nem rendelkeztek perbeli legitimációval, mivel az üzem engedélyezési dokumentációját időközben módosították.

A testület emellett azt is megállapította, hogy a hatósági engedélyezési eljárás során nem történt jogsértés.

A bírósági határozat egy hónappal azután született meg, hogy az elektromos járművekhez akkumulátorokat gyártó debreceni létesítményben elindult a próbagyártás.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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