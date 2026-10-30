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A Tisza-kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik
Gazdaság

A Tisza-kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik

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A kormány az autópálya-koncesszió megszüntetésén dolgozik, amelynek eredményeként 2027. április 1-jétől a százszázalékos állami tulajdonban lévő Magyar Közút venné vissza a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését az MKIF-től – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-videóban.

A tárcavezető kifejtette, hogy a jelenlegi, 35 évre szóló szerződés számos olyan régóta meglévő vagy újonnan átadott gyorsforgalmi útszakaszt tartalmaz, amelyeket teljes egészében a magyar állam finanszírozott a költségvetésből. Ebben a konstrukcióban a koncesszor csupán a kész utakhoz kapcsolódó feladatokat veszi át, így egy ilyen hosszú távú kiszervezést semmi sem indokol.

Vitézy Dávid a jelenlegi modell kapcsán rámutatott, hogy "a koncesszió lényege az, hogy ő építi és utána üzemelteti, és azon keresztül térül meg számára a beruházás. Az, hogy az állam megépíti az autópályát az adófizetők pénzén, majd aztán átadja, az csak egy egyszerű üzemeltetés."

A visszásságok felszámolása érdekében már zajlanak az egyeztetések egy olyan megállapodástervezetről, amelynek értelmében az MKIF a megjelölt határidővel teljes körűen levonulna az összes hazai autópálya-szakaszról,

átadva a helyét az állami vállalatnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány elsődlegesen a közös megegyezésre törekszik a hálózat visszavétele során, ám amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, az állam egyoldalúan fog lépéseket tenni.

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A folyamat kapcsán a tárcavezető egyértelművé tette a kormányzati álláspontot, hangsúlyozva, miszerint "egy dologból nem tudunk engedni, ennek az autópálya-koncessziónak a születése, a módosítása és nagyon sok eleme jogellenes, ellentétes a magyar állam érdekeivel, és éppen ezért ezt a szerződést fenntartani nem kívánjuk."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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