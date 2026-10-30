Alkotmányos válság küszöbén Lengyelország? Megszakította afrikai útját az elnök

Az államfő az X közösségi oldalon jelentette be döntését, hangsúlyozva, hogy egy ilyen helyzetben az elnöknek Lengyelországban a helye. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyenruhások azután léptek be az Alkotmánybíróság területére, hogy az épület előtt rendbontás történt, és a tüntetők veszélyes tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. Ezzel egy időben a testület a hivatalos honlapján közölte, hogy
pénteken felfüggesztették tisztségéből Bogdan Święczkowskit, a bíróság elnökét.
A lengyel Alkotmánybíróság működését már hosszú ideje bénítja a politikai szembenállás. Az év korábbi szakaszában a volt kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) szövetségesének számító Nawrocki elnök megtagadta a parlament által jelölt hat bíró közül háromnak a felesketését. Emellett a PiS-kormány alatt igazságügyi miniszterhelyettesként dolgozó Święczkowski nem engedte, hogy a jelenlegi parlamenti többség által megválasztott bírák felvegyék a munkát.
Waldemar Żurek igazságügyi miniszter újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy kezdeményezte Święczkowski és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését. A tárcavezető ezt hivatali kötelességszegéssel indokolta, mivel a vezetők megakadályozták a bírákat a munkájuk elvégzésében.
Donald Tusk miniszterelnök péntek késő délután az X-en reagált az eseményekre. Kiemelte, hogy a jogállamiság helyreállítása a kormány kötelessége. Hozzátette, hogy a PiS kormányzása alatti törvénytelen állapotok éveit követően ez a folyamat nehéz, olykor fájdalmas és határozott fellépést igényel, de nincs más út. A történtekre reagálva a PiS politikusai – köztük a pártot vezető Jarosław Kaczyński – azzal vádolták meg a Tusk-kormányt, hogy puccsot hajt végre az Alkotmánybíróság ellen.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rejtélyes kozmikus jelenséget rögzítettek, egyelőre csak találgatnak a tudósok
Nem tudni, pontosan hogyan keletkezett.
Váratlan fordulat: újra az Apple lett a világ legértékesebb vállalata
Visszaelőzte az Nvidiát.
Rábólintott a Pentagon: mehetnek Ukrajnába a kulcsfontosságú amerikai fegyvereket
Feszültté vált a viszony a késlekedés miatt.
Megbénult az európai főváros: történelmi műemlékeknél csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel
Egymillióan tüntettek országszerte a megélhetési nehézségek és a háború miatt.
Amerikai félidős választás: csöbörből vödörbe?
Vincze Hajnalka elemzése.
Zajlik az evakuáció: úgy néz ki kitart a tűzszünet a kritikus ukrajnai övezetben
Megindultak a konvojok a területről.
Átszervezi a kormány a vasútfejlesztések lebonyolítását
A MÁV egyik cége fogja végezni ezeket a minisztérium helyett.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.