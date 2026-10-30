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Alkotmányos válság küszöbén Lengyelország? Megszakította afrikai útját az elnök
Gazdaság

Alkotmányos válság küszöbén Lengyelország? Megszakította afrikai útját az elnök

Portfolio
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Megszakította szenegáli útját és visszafordult repülőgépével Karol Nawrocki lengyel elnök pénteken, miután a rendőrség behatolt az Alkotmánybíróság épületébe, a testület elnökét pedig felfüggesztették hivatalából. Az intézmény körül régóta tartó politikai konfliktus ezzel újabb, rendkívül feszült szakaszába lépett.

Az államfő az X közösségi oldalon jelentette be döntését, hangsúlyozva, hogy egy ilyen helyzetben az elnöknek Lengyelországban a helye. A rendőrség tájékoztatása szerint az egyenruhások azután léptek be az Alkotmánybíróság területére, hogy az épület előtt rendbontás történt, és a tüntetők veszélyes tárgyakkal dobálták meg a rendőröket. Ezzel egy időben a testület a hivatalos honlapján közölte, hogy

pénteken felfüggesztették tisztségéből Bogdan Święczkowskit, a bíróság elnökét.

A lengyel Alkotmánybíróság működését már hosszú ideje bénítja a politikai szembenállás. Az év korábbi szakaszában a volt kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) szövetségesének számító Nawrocki elnök megtagadta a parlament által jelölt hat bíró közül háromnak a felesketését. Emellett a PiS-kormány alatt igazságügyi miniszterhelyettesként dolgozó Święczkowski nem engedte, hogy a jelenlegi parlamenti többség által megválasztott bírák felvegyék a munkát.

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy kezdeményezte Święczkowski és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését. A tárcavezető ezt hivatali kötelességszegéssel indokolta, mivel a vezetők megakadályozták a bírákat a munkájuk elvégzésében.

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Donald Tusk miniszterelnök péntek késő délután az X-en reagált az eseményekre. Kiemelte, hogy a jogállamiság helyreállítása a kormány kötelessége. Hozzátette, hogy a PiS kormányzása alatti törvénytelen állapotok éveit követően ez a folyamat nehéz, olykor fájdalmas és határozott fellépést igényel, de nincs más út. A történtekre reagálva a PiS politikusai – köztük a pártot vezető Jarosław Kaczyński – azzal vádolták meg a Tusk-kormányt, hogy puccsot hajt végre az Alkotmánybíróság ellen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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