Átszervezi a kormány a vasútfejlesztések lebonyolítását

A lépés a most induló Baross Gábor Vasútfejlesztési Programhoz kapcsolódik, amelynek részleteiről Magyar Péter a költségvetés bemutatásakor beszélt a Parlamentben.

Az érintett projektekben a MÁV infrastruktúra-kezelő cége jogutódként lép a minisztérium helyébe, így

ide kerülnek át a szerződések, és az azokkal kapcsolatos napi projektmenedzsment is.

A stratégiai irányítás a miniszternél marad. Folyamatos szakmai felügyelet keretében ő dönt a fő műszaki tartalomról és a menetrendi koncepcióról.

A minisztérium ezzel egy időben Fejlesztési Koordinációs Fórumot is létrehoz, amely a pénteken megjelent Hivatalos Értesítő szerint a tárca vasúti, közúti, magasépítési, vízügyi és lakáscélú fejlesztéseit fogja össze.

A miniszter elnökletével rendszerint kéthetente ülésező testület döntés-előkészítő szerepet tölt be, a döntések pedig az eddigi hatáskörökben maradnak.

A fórum elé kell vinni minden olyan kérdést, amely jelentősen érinti egy projekt jóváhagyott költségét vagy ütemezését, illetve uniós forrásvesztés kockázatával jár. Az ülésekre meghívhatók az állami közlekedési társaságok vezetői, köztük a MÁV Pályaműködtetési Zrt. és a GYSEV vezérigazgatója.

Az uniós forrásból megvalósuló projekteknél a KBM mellé társkedvezményezettként lép be a MÁV Pályaműködtetési Zrt., így a támogatási jogviszonyokban a két szervezet konzorciumként szerepel. A minisztérium vasútfejlesztési munkatársainak kormányzati szolgálati jogviszonya november 1-jén munkaviszonnyá alakul a MÁV-cégnél.

Hat beruházás továbbra is minisztériumi kezelésben marad:

A budai fonódó villamos II. ütemének megvalósítása

megvalósítása A Gubacsi vasúti híd rekonstrukciója

Az észak-balatoni vasútállomások és megállóhelyek korszerűsítése

korszerűsítése A dél-balatoni vasútállomások és megállóhelyek rekonstrukciója

rekonstrukciója A budapesti agglomerációs és Pest megyei P+R parkolók megépítése , amennyiben önálló tervezési és kivitelezési szerződés keretében tervezik és építik meg őket

, amennyiben önálló tervezési és kivitelezési szerződés keretében tervezik és építik meg őket A Déli körvasút II. ütemének fejlesztése Ferencváros és Kelenföld között

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images