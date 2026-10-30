Az elhízásra már nem tekinthetünk úgy, mint eddig, gyökeresen meg kell változtatni az ellátórendszert

A Portfolio Patrik Jonssonnal készített interjút Milánóban, aki 1990-ben csatlakozott a Lillyhez Svédországban, és azóta vezette a vállalat skandináviai, olaszországi és japán üzletágát, majd a Lilly USA-t, a globális ügyfél-irodát, a Lilly Cardiometabolic Health-t, most pedig a Lilly International-t, hogy megkérdezzük: a legjobban teljesítő európai rendszerekből mit vehetne át reálisan Magyarország. De arról is beszélgettünk vele, hogy miért tartja ma Franciaországot az elhízás-finanszírozás viszonyítási pontjának, hol látja az áttörésből a betegeredménybe vezető út fő akadályait, hogyan gondolkodik a megfizethetőségről, hol változtat már most a mesterséges intelligencia a gyógyszerfejlesztésen és az ellátásszervezésen.

Kezdjük a jelenlegi szerepével. Mit jelent a gyakorlatban a Lilly International elnöki pozíciója, mi tölti ki az idejének legnagyobb részét, és mire fókuszál most a legjobban?

Az Egyesült Államokon kívüli üzletág - gyakorlatilag a világ többi része - tartozik hozzám. Az időm körülbelül felét az Egyesült Államokon kívül töltöm, bár az USA-ban élek, hiszen itt van a Lilly főhadiszállása. Az időm jelentős részét tehát külföldön töltöm: most itt vagyok az EASD-n, hogy meghallgassam a legfrissebb tudományos kutatásokat, eredményeket, találkozzak a klinikai közösséggel és a betegérdek-képviseleti szervezetekkel.

De sok időt szánok arra is, hogy a világ különböző pontjain döntéshozókkal találkozzak, és megvitassuk azokat a szakpolitikákat,

amelyek biztosítják, hogy a betegek hozzáférhessenek az új, innovatív gyógyszerekhez.

Az interjú a Lilly által Milánóban rendezett State of Health – The Milan Dialogue eseményhez kapcsolódóan készült, amely az egészségügy jövőjét Európa gazdasági versenyképességével együtt vizsgálta. A politikai, gazdasági és gyógyszeripari nézőpontokat összekapcsoló szakmai párbeszéd középpontjában az állt, hogyan válhatnak a tudományos eredmények széles körben hozzáférhető ellátássá, hosszabb egészségben töltött életté és fenntarthatóbb egészségügyi rendszerekké. A rendezvény előadói és beszélgetőpartnerei között szerepelt Paolo Gentiloni korábbi olasz miniszterelnök és az Európai Bizottság volt gazdasági biztosa, Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, valamint Marta Costanzo Youth, az Egyesült Államok római nagykövetségének misszióvezető-helyettese. A Lilly részéről David A. Ricks elnök-vezérigazgató vett részt a szakmai párbeszédben, amelyet John Defterios, a CNN korábbi feltörekvő piaci szerkesztője, az NYU Abu Dhabi üzleti professzora vezetett.

Ön 1990-ben csatlakozott a Lillyhez. Azóta országokon és terápiás területeken átívelő csapatokat vezetett. Változott-e azóta az és ha igen, miben, ahogyan embereket vezet?

A legnagyobb változás valószínűleg akkor történt, amikor kiléptem a saját országomból. Egy másik kultúrában vezetni - és különösen olyan környezetben, ahol nem az anyanyelvén beszél az ember - rákényszerít arra, hogy komolyan reflektáljon arra: hogyan őrizze meg a vezetői hitelességét egy eltérő közegben. Az első nagyobb szervezet, amelyet Skandinávián kívül vezettem, Olaszország volt, aztán jött Japán. Japán nagyon más volt. Olyan kultúrából kerül át az ember, ahol mindenkit arcon csókol és a folyosón kiabál, egy olyanba, ahol a folyosón meghajolnak. De úgy gondolom, Japánban ugyanaz a vezető voltam, mint Olaszországban, csak a kifejezés módját kellett ahhoz a kultúrához igazítani, amelyben éppen dolgoztam.

A nap végén, függetlenül attól, hogy magyarok, svédek, japánok vagy olaszok vagyunk, lényegében ugyanazok vagyunk.

Ugyanazok az emberi szükségleteink: hogy elismerjék azt, amit csinálunk, hogy időnként dicséretet kapjunk, és a génjeinkben benne van, hogy ha a visszajelzés konstruktív, akkor mindenki szívesen fogadja a mentorálást és a támogatást.

Fotó: Eli Lilly

Vezette a Lilly olaszországi és japán üzletét is tehát, most pedig a nemzetközi operációt. Ebből a nézőpontból mely egészségügyi rendszerek teljesítenek különösen jól a kardiometabolikus ellátás terén, és egy olyan ország, mint Magyarország, mit vehetne át ezekből?

Európában Franciaországot és Svájcot emelném ki.

Franciaország és Svájc jó példát jelenthet arra, hogyan lehet az elhízást krónikus betegségként kezelni,

és a megelőzést, a korai felismerést, valamint a megfelelő ellátáshoz való hozzáférést az egészségpolitika részévé tenni. Hasonlóan a 2-es típusú cukorbetegség esetében: igyekeznek biztosítani, hogy a legmodernebb kezelésekkel a betegek hosszútávú egészségügyi kilátásai javuljanak.

Franciaország tehát stratégiai területként kezeli ezt kardiometabolikus ellátást, ez a fő üzenet más európai országoknak is?

Így van. Különösen, ha az elhízásról van szó. Régi kulturális örökséget cipel több ország,

sokan úgy tekintenek az elhízásra a társadalmakban, mint az akaraterő kérdésére. Ma viszont rengeteg tudományos bizonyíték áll rendelkezésünkre arról, hogy az elhízást biológiai, genetikai és környezeti tényezők okozzák.

Rengeteg beteget megismertem, hallgattam a történeteiket: a diétákat, amelyeket kipróbáltak, és kudarcot vallottak. Az agyunk úgy működik, hogy még ha sikerül is 20-25 kilót leadni, a szervezetünk vissza akarja hozni azt a BMI-t, ami korábban volt, legyen az 37 vagy 40.

Így működünk. Ez egy nagyon kemény betegség.

És tudjuk, hogy ehhez a betegséghez több mint 200 társbetegség kapcsolódik. Ha valaki elhízott, nagyobb a kockázata a 2-es típusú cukorbetegségnek, a magas vérnyomásnak, más kardiovaszkuláris betegségeknek, a stroke-nak, bizonyos daganatoknak. Ha nem avatkozunk be a lehető legkorábban, nem a költséget kerüljük el, csak súlyosabb szövődmények alakulnak ki és a jövőbe toljuk a problémát. Ezt ismerte fel és fogadta el Franciaország: avatkozzunk be minél korábban a betegség menetébe.

A milánói eszmecsere egyik visszatérő gondolata az volt, hogy az egészségügyi innováció értéke végső soron a betegekhez eljutó eredményekben mérhető. Európa erős kutatási háttérrel és jelentős egészségügyi tudásvagyonnal rendelkezik, ezek hasznosulását azonban a finanszírozás, az intézményi széttagoltság és a hozzáférés akadályai is lassíthatják. A beszélgetések így a tudományos áttörésektől azok gyakorlati alkalmazásáig vezető teljes utat vizsgálták: a klinikai kutatásoktól a gyártáson át a befogadási döntésekig és az ellátás megszervezéséig.

Magyarországnak jelentős a kardiometabolikus betegségterhe. Az Ön nemzetközi perspektívájából nézve mi a legfőbb akadálya annak, hogy az új kezelések jobb betegeredményekké váljanak egy olyan országban, mint Magyarország: a korai diagnózis, a finanszírozás, az ellátás szervezése, vagy valami más?

Hadd soroljak fel néhány felszabadító tényezőt. Először: valódi deklaráció kell arról, hogy az elhízás krónikus betegség, nem elég a szóbeli hitvallás szintje. Ez önmagában a nagy változás kiindulópontja. Másodszor: az edukáció legalább ilyen fontos. Az embereknek érteniük kell, miért mondjuk ki az elhízásról, hogy krónikus betegség. Jobb megértésre van szükség mind az egészségügyi rendszeren belül, mind a tágabb közönségben. Harmadszor: ez egyszerre prevenció, kockázati tényezők azonosítása és a már kialakult betegség kezelésének kérdése. Mindhárom területen van tennivaló: megelőzni, ha lehet; korán azonosítani a rizikófaktorokat; és kezelni, ha a betegség már kialakult.

Az egészségügyi finanszírozási rendszerek országonként eltérnek. Fontos, hogy az innovatív kezelésekhez való hozzáférés, a megfizethetőség és az egészségügyi rendszerek hosszú távú fenntarthatósága között megfelelő egyensúly alakuljon ki.

Ez a filozófia ma: minden ország fizesse meg a kezelés árának a maga méltányos részét. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhol az amerikai árat kellene fizetni.

Egy utolsó szempont: hajlamosak vagyunk a kezelési költségét elszigetelten nézni, és figyelmen kívül hagyni, hogy ha az elhízást nem kezeljük, akkor ezeknek a betegeknek egy nagy része később súlyosabb társbetegségekkel kénytelen együtt élni, amelyeket a kórházi ellátásban fognak drágábban kezelni. Az elhízás gazdasági hatásainak vizsgálatakor nemcsak a közvetlen egészségügyi kiadásokat, hanem a hosszú távú szövődmények, a munkaképesség csökkenése és a termelékenységvesztés költségeit is figyelembe kell venni.

De talán rossz ösztönzők állnak a rendszerben,

talán túlságosan szegmentáltak a döntési és költségvetési keretek ahhoz, hogy a reális, helyes döntések megszülethessenek.

A hozzáférés és a megfizethetőség kérdését a rendezvényen az ellátórendszerek működésével együtt tárgyalták. Szóba került a kezelések során keletkező adatok követése, a finanszírozók és a gyártók közötti kockázatmegosztás, valamint az, hogyan segíthetné a szervezettebb betegellátás az új megoldások bevezetését. Fontos gondolatként jelent meg, hogy az innováció finanszírozhatóságának megítéléséhez a közvetlen kiadások mellett a tényleges egészségnyereséget és az ellátórendszer egészére gyakorolt hatást is vizsgálni kell.

Kik a legfontosabb érintett szereplők ebben a megértési folyamatban?

Mindenekelőtt meg kell győződni arról, hogy amiről beszélünk - az elhízás krónikus betegségként való elismerése - az valódi változást jelent a betegek számára, valamit, ami különbséget tesz azoknál az egészségügyi szolgáltatók között, amiről a betegektől első kézből halljuk, hogy „megváltoztatta az életemet". Kapcsolatban kell lenni a döntéshozókkal is, a kormánnyal és az egészségügyi hatóságokkal, hogy a gyakorlatban is érvényesüljön annak értelmezése, hogy

mit is jelent az elhízás krónikus betegségként való elismerése.

A lakosság egészségi állapotának javítása nem csupán egészségügyi célkitűzés, hanem gazdasági és társadalmi érdek is. Ezért a téma érdemi előrelépése a kormányzat különböző területei, köztük az egészségügy, a pénzügy és az innováció együttműködését és párbeszédét igényli. Amikor olyan kihívásokat vizsgálunk, mint az elöregedő társadalom, a krónikus betegségek terjedése vagy a munkaerőpiaci részvétel, jól látható, hogy ezek hatása messze túlmutat magán az egészségügyi rendszeren.

A milanói rendezvényen különös hangsúlyt kapott a megelőzés és a korai felismerés szerepe az idősödő európai társadalmakban. A felvetések az egészségügyi kiadásokat a munkaképesség, a termelékenység és az önálló életvitel megőrzésével is összekapcsolták. Az elhízás, a cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegségek kapcsán ezért rendre előkerült a kérdés: hogyan lehet a rendszerek működését a már kialakult betegségek kezelésén túl a későbbi szövődmények megelőzésére is ösztönözni?

És érdemes elgondolkodni azon, hogyan van megszervezve ma az egészségügy, mert a legtöbb országban a jelenlegi egészségügyi rendszer az 1970-es és 1980-as években alakult ki, és teljes egészében az akut ellátásra és a kórházi hospitalizációra épült. Ma, 40 évvel később, egészen más dolgokra vagyunk képesek. Biztosítanunk kell, hogy az ellátási modellek tükrözzék a jelenlegi tudományos bizonyítékokat, a krónikus betegséggel élő emberek szükségleteit, valamint azt is, hogyan használjuk ki a technológiát és a digitalizációt. A ma rendelkezésünkre álló lehetőségek nagyon mások, mint amikor ezek a rendszerek megépültek.

A mesterséges intelligencia szinte minden szektort átformál. Segíthet-e az AI abban, hogy az egészségügyi rendszerek korábban azonosítsák a betegeket és hatékonyabban nyújtsák az ellátást? Mit mondanak az eddigi tapasztalatai?

Úgy látom, az AI-al még nagyon az út elején járunk. De ha előre tekintünk, fontos dolgokat láthatunk: tavaly év végén bejelentettünk egy együttműködést az NVIDIÁ-val, hogy megnézzük, az AI segítségével hogyan határozhatunk meg korábban olyan hatásmechanizmusokat, amelyek különbséget tehetnek ma kielégítetlen orvosi igények között. Még korai megmondani, hová vezet, de ez egy terület, amin aktívan dolgozunk.

Lehetséges második terület: az AI-al azonosítani, mely központok igazán hatékonyak a klinikai vizsgálatokba való betegbevonásban. Továbbra is egy új gyógyszer kifejlesztésének leghosszabb része a III. fázisú vizsgálatok. Ha gyorsabban vonjuk be a betegeket, jelentősen rövidíthetjük a tényleges gyógyításig vezető utat.

És egy harmadik terület: a szabályozói elvárások teljesítése. A gyógyszereinket a világ több mint 40 szabályozó hatóságához nyújtjuk be, és a kérdések mindenhonnan egyszerre érkeznek. Az AI használata ezekben a dokumentum-teljesítésekben és válaszokban lehetővé teszi, hogy sok piacon egyszerre nyújtsuk be az anyagokat, ahelyett hogy lépcsőzetesen tennénk.

A gyakorlati következménye: a kisebb piacok betegei is gyorsabban kapnak hozzáférést.

Magukban az egészségügyi rendszerekben is sok mindent lehetne tenni az AI alkalmazások gyakorlati alkalmazásával, az orvosi vizit előtti előszűrés sok időt takaríthatna meg, és javíthatná az orvos-beteg interakció minőségét.

Végezetül a záró kérdésem. Több mint három évtized ugyanannál a vállalatnál. Mi ad még mindig energiát ehhez a munkához?

Három plusz egy dolog. Az első a küldetés. A küldetés miatt csatlakoztam ehhez a vállalathoz: emberek életét jobbá és hosszabbá tenni az egész világon. Fantasztikus küldetés, amiért nap mint nap be lehet menni dolgozni. A második az értékek. Ami nekem a Lillyt már az elején megkülönböztette a többi gyógyszergyártótól, azok az értékek voltak, az emberek iránti tisztelet, az integritás és a kiválóság. Nem csak falra kerülő jelszavak ezek; valóban iránymutatást adnak a döntéseinkhez. A harmadik az emberek. Olyan kiváló kollégák vesznek körül, akik ugyanilyen elkötelezettek és szenvedélyesek ugyanazért a küldetésért.

És a negyedik: a kielégítetlen beteg igények, amelyek tartósan velünk maradnak. Egy olyan vállalatnál dolgozni megtisztelő, amelyik évről évre az árbevételének közel 25 százalékát forgatja vissza kutatás-fejlesztésbe, és ezt évtizedek óta ezt teszi. Jó példa az Alzheimer: Több mint három évtizede kutatjuk ezt a területet, és az idáig vezető út számos visszaeséssel és nehézséggel járt. Egy olyan vállalatnál dolgozni, amely kitartó, ellenálló, amelyik nem adja fel, amelyik elkötelezett az emberiségért, ezért vagyok itt, és ezért szeretem, amit csinálok.

Címlapkép forrása: Craig F. Walker/The Boston Globe via Getty Images

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