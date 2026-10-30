Európa nem fagyott meg, de az energiaszámlától még mindig kirázza a hideg

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Az Európai Számvevőszék szeptemberi jelentése szerint akadozik az orosz energiától való leválást célzó REPowerEU terv végrehajtása, hiszen a 300 milliárd eurós keretből a tagállamok mindössze 54,3 milliárd eurót különítettek el ténylegesen. A legfőbb cél ennek ellenére teljesülni látszik, mivel az orosz gáz aránya az uniós importban 45 százalékról 12 százalékra esett, a szénimport megszűnt, a nyersolaj-behozatal pedig 2 százalék alá zuhant. A zöld átállás mérlege már vegyesebb, mert a napelemes célok elérhetők, a szélenergia, a hőszivattyúk, a zöld hidrogén és a biometán terén azonban jelentős a lemaradás. Az EU a kibocsátáscsökkentésben közel jár a 2030-ra kitűzött 55 százalékos célhoz, ám az energiahatékonyságban és az évek óta 23 százalék körül stagnáló elektrifikációban komoly előrelépésre van szükség. Az energiaárak csökkenését az unió elsősorban a megújulóktól várja, a számítások szerint ugyanis a zöld célok teljesítésével a nagykereskedelmi áramár 71 euró/MWh körül stabilizálódhatna.

Amint arról beszámoltunk, az Európai Számvevőszék jelentése szerint akadozik a 2022 májusában létrehozott REPowerEU uniós terv végrehajtása, amelynek fő célja, hogy megszüntesse az orosz fosszilis tüzelőanyagok uniós behozatalát és felgyorsítsa a tiszta energiára való átállást. A szervezet szerint a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági helyreállítást segítő NextGenerationEU uniós alap csak csekély eredményt tud felmutatni, melynek központi eleme a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF).

A szeptemberi jelentés megállapítja: nem sikerült elegendő beruházást mozgósítani sem a tiszta energiára való átállás felgyorsításához, sem pedig a határokon átnyúló összeköttetések megerősítéséhez. A tervek szerint 300 milliárd eurós keretösszegből a tagállamok 2026 áprilisáig mindössze 54,3 milliárd eurót (körülbelül 18%-ot) különítettek el ténylegesen a célokra; így az orosz energiaszállítások csökkenése mögött elsősorban a piaci folyamatok és a magas árak állnak, nem pedig a közvetlen uniós programok átütő sikere.

Ugyanis, miközben a REPowerEU terv megvalósítása valóban komoly elmaradásban van a beruházások és a zöld gázok terén,

a legfőbb cél, vagyis az orosz energiáról való leválás igen sikeresnek mondható; ebben a tagállamok óriási ugrást értek el az adatok alapján.

Az orosz gáz részaránya az EU importjában a háború előtti 45%-ról 12%-ra esett 2025-ig; a kieső mennyiséget sikerült stabilan kiváltani amerikai LNG-vel és norvég vezetékes gázzal.

Az orosz szénimport teljesen megszűnt, a nyersolaj-behozatal pedig a korábbi 20-27%-ról 2% alá zuhant (a Barátság vezetéken keresztül néhány tagállam, köztük Magyarország élvez átmeneti mentességet).

Az EU-s ütemterv szerint 2027 végére pedig az utolsó hosszú távú orosz gázszerződéseket is kötelezően fel kell számolni.

Ami a kapcsolódó tiszta energia célszámokat illeti, a teljesítmény e tekintetben inkább vegyesnek mondható:

Az EU jó úton halad a 2030-as 592 GW-os napelemes célszám felé; a reális várakozás 630–670 GW között van 2030-ra vonatkozóan.

A bürokratikus engedélyezési eljárások és az ellátási láncok akadozása miatt a szélenergia-kapacitások növekedése elmarad a 2030-as (510 GW-os) célpályától; az összesített várt kapacitás körülbelül 343–450 GW között alakulhat.

A kezdeti roham után a magas áramárak és a támogatások csökkenése miatt megtorpant a lakossági hőszivattyúk telepítési üteme, így kérdéses a 2027-ig tervezett 10 millió új egység elérése. 2030-ra a REPowerEU célja nagyjából 60 millió hőszivattyú egység telepítése (a 2021-es ~17 milliós bázishoz képest); a prognózisok szerint az évtized végéig 45–60 millió darabra bővülhet az állomány.

A REPowerEU terv legnagyobb kudarca jelenleg az alternatív zöld gázok területén mutatkozik, amelyek szintén a földgáz kiváltásában játszanának fontos szerepet.

Az EU célja 2030-ra 10 millió tonna zöld hidrogén előállítása és további 10 millió tonna importálása lett volna, illetve legalább 40–100 GW beépített elektrolizáló-kapacitás létesítése. Azonban a magas termelési költségek és az infrastruktúra hiánya miatt a piac rendkívül lassan indul be, ezért az elemzők 10–20 GW (legfeljebb 26 GW) működő elektrolizáló-kapacitást és 1,4–1,7 millió tonna körüli zöldhidrogén-termelést várnak 2030-ra.

A 2030-ra tervezett 35 milliárd köbméteres fenntartható biometán-termelési cél elérése szintén nem valószínű jelenleg a tagállami beruházások elégtelensége miatt. A jelenlegi beruházási kötelezettségvállalások és projektek alapján a reálisan várható termelés 2030-ban 12–17 milliárd köbméter között alakulhat, a legoptimistább iparági forgatókönyvek pedig 20 milliárd köbméter körüli értéket jeleznek előre.

Tehát, bár a REPowerEU elérte az elsődleges geopolitikai célját – Európa nem fagyott meg az orosz gáz elzárásakor, és sikeresen diverzifikált –, a megújuló kapacitások finanszírozását jelentősen fel kell pörgetni, különben az EU a hosszú távú klímasemlegességi céljait is kockáztatja. Azzal együtt, hogy a kép vegyes, az EU összességében jó úton halad több fontos 2030-as klíma- és energiapolitikai céljai elérése felé.

A közösség az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében és a villamosenergia-szektor zöldítésében komoly sikereket ért el,

ugyanakkor az energiahatékonyság terén még jelentős tagállami előrelépésre van szükség.

Üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése: az EU már több mint 37-39%-os csökkenést ért el 1990-hez képest, miközben a gazdasága (GDP) 71%-kal nőtt. Az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) legutóbbi értékelése szerint a tagállamok által frissített Nemzeti Energia- és Klímatervek (NEKT) teljes körű végrehajtásával az EU 52-54%-os csökkenést érhet el - ez azt jelenti, hogy az 55%-os 2030-as célszám karnyújtásnyira van, de a lendület megtartásához további intézkedésekre van szükség.

Megújuló energia részaránya: a megújulók részaránya a teljes uniós energiafogyasztásban folyamatosan emelkedik, a 2010-es 12,5%-ról mára meghaladta a 26%-ot. A modellezések szerint a jelenlegi tagállami vállalásokkal az EU mintegy 41%-ot érhet el, vagyis némileg elmaradhat a 42,5%-os kötelező céltól, ha nem növelik a beruházások ütemét.

Energiahatékonyság (fogyasztáscsökkentés): Itt a legnagyobb a lemaradás; bár az EU gazdasága egyre kevesebb energiát használ egységnyi GDP előállításához, a tagállami nemzeti tervek vállalásai még elmaradnak a kollektív uniós céltól (a jelenlegi vállalásokkal ~794 millió tonna olajegyenértékre (Mtoe) csökkenne a fogyasztás a 763 Mtoe helyett).

Kiegészítő célként az EU azt is előírta, hogy 2030-ra minden uniós országnak olyan határokon átnyúló vezetékrendszerrel kell rendelkeznie, amely lehetővé teszi a hazai beépített áramtermelő kapacitásának legalább 15%-ának megfelelő importot/exportot a szomszédos országok felé.

Ebben a tekintetben a legfrissebb hivatalos adatok szerint

éles kettészakadás látható a tagállamok között, ami komoly rendszerszintű kockázatot jelent a zöld átállásra nézve

– 16 ország már most teljesítette a célt, míg 9 tagállam továbbra is elmaradást mutat.

Az elektrifikációra sokáig nem létezett különálló, önállóan számonkért jogszabályi célszám, hanem a többi célérték elérésének fő eszközként tekintettek rá; azóta az Európai Bizottság hivatalos célszámot és szakpolitikai keretet rendelt az elektrifikációhoz. Az EU Tiszta Ipari Megállapodása (Clean Industrial Deal) és a kapcsolódó Elektrifikációs Akcióterv szerint a villamos energia részarányát a teljes végső energiafogyasztásban a jelenlegi ~23-24%-ról 32%-ra kell emelni 2030-ig; a 2040-es cél 46%, míg a 2050-es távlati cél 60% feletti arány a klímasemlegesség eléréséhez.

Jelenleg ez az egyik legnagyobb kihívás az EU számára, mert míg a villamosenergia-termelés rohamléptékben zöldül, a gazdaság egésze nem vált elég gyorsan áramra.

A statisztikák szerint az elektrifikációs ráta az elmúlt öt évben 23% körül stagnált, így a 2030-as 32%-os szint eléréséhez jelentős ugrásra van szükség a közlekedés, a fűtés és az ipar területén. Ezzel kapcsolatban az EU legfőbb törekvése jelenleg az, hogy csökkentse az áram és a fosszilis energiahordozók (főleg a gáz) közötti árkülönbséget, versenyképesebbé téve a tiszta villamos energiát a fogyasztók és az ipar számára.

Noha az európai energiaárak még mindig túl magasak az amerikai vagy kínai árakhoz képest, ami rontja az EU iparának versenyképességét, és az árak csökkentése továbbra is a legégetőbb politikai prioritás, ezzel együtt az Európai Uniónak nincs és nem is lehet konkrét célszáma az energiaárakra vonatkozóan, mivel a szabadpiaci árakat közvetlenül nem szabályozhatja; ez ellentétes lenne az EU belső piaci elveivel.

Ehelyett az EU-nak strukturális és jogszabályi céljai vannak, amelyek a rendszerszintű árcsökkentést, a stabilitást és a fogyasztók védelmét szolgálják. Az EU jelenlegi árpolitikája és eszközei az árampiac strukturális reformja és a hivatalos „árkrízis” mechanizmus mellett a megújulók árletörő hatására építenek.

Az EU célja tehát az, hogy az olcsó nap- és szélenergia határozza meg a piaci árat a drága gáz helyett.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos modellezése megerősíti, hogy a tiszta energiaarány növelése a legfőbb eszköz a megfizethető energiához. A számítások szerint a 2030-as zöld célok elérésével a nagykereskedelmi áramár mintegy 71 EUR/MWh körüli stabil szintig csökkenhetne az EU-ban az ennél jóval magasabb jelenlegi szintekről.

Címlapkép forrása: Valeria Mongelli/Bloomberg via Getty Images