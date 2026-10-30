Évtizedes álom vagy burkolt államosítás? Egymásnak estek a politikusok a BKK átalakítása miatt

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Heves vita alakult ki a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakításáról. Karácsony Gergely főpolgármester szerint évtizedes problémát oldhat meg a főváros és az agglomeráció közlekedésének összehangolása, ráadásul a megállapodás 50 milliárd forinttal csökkentené Budapest jövő évi közlekedési kiadásait. A Fidesz képviselői ugyanakkor a hatástanulmányok és a pontos költségszámítások hiányát kifogásolták, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester pedig attól tart, hogy az állami tulajdonszerzés újabb lépés az önkormányzatiság kiüresítése felé.

A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésének egyik legfontosabb napirendi pontja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) átalakítása volt, mintegy 3 órán keresztül vitatkoztak róla a képviselők. A tervezet szerint 2027. január 1-jétől az állam és a főváros közös tulajdonába kerülne a társaság, amely a teljes budapesti agglomeráció közlekedésszervezőjévé válna. Az állami Országos Közlekedési Központ (OKK) 1,98 milliárd forintos tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, amely ezután a fővárosi járatok mellett a HÉV-ek, a budapesti végállomású elővárosi buszok és az elővárosi vasúti személyszállítás megrendeléséért is felelne.

Karácsony Gergely: Egy évtizedes álom válhat valóra

Karácsony Gergely főpolgármester nemzetközi példákkal érvelt a BKK átalakítása mellett. Szerinte a sikeresen működő nagyvárosi közlekedési rendszerekben vagy az állam szervezi a közlekedést, vagy az állam és az önkormányzat szorosan együttműködik egymással. "Egy évtizedes álom az, ami most idekerült a Fővárosi Közgyűlés elé."

Szerinte most lehetőség nyílik arra, hogy "a főváros életét nap mint nap befolyásoló rossz struktúrák helyett jobb struktúrákat építsünk föl, amelyeknek a megoldására az elmúlt évtizedekben egyszerűen nem volt politikai szándék". A főpolgármester hangsúlyozta, hogy az átalakítás nemcsak az agglomerációs közlekedés színvonalának javításáról szól, hanem jelentős pénzügyi előnyökkel is járna Budapest számára. Állítása szerint a fővárosnak így jövőre 50 milliárd forinttal kevesebbet kellene közösségi közlekedésre fordítania.

Karácsony Gergely szerint ezért téves úgy értelmezni a kormány és a főváros között október elején létrejött megállapodást, mintha a főváros pusztán a kerületek rovására próbálna többletforrásokhoz jutni. A kormánnyal kötött megállapodás összességében 70 milliárd forinttal javítaná Budapest jövő évi pénzügyi helyzetét, ami már fenntartható pályára állíthatná a város gazdálkodását. A főpolgármester ugyanakkor hozzátette, hogy ezzel továbbra sem teljesen elégedett, mert szerinte a szolidaritási hozzájárulás további csökkentésére lenne szükség.

A Fidesz szerint nem tudni, mennyibe kerül majd az új rendszer

A Fidesz–KDNP képviselői a vita során újra és újra a pénzügyi kockázatokat hozták fel, és az előkészítés hiányosságait kifogásolták. Papp Tibor, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője szerint már önmagában aggályos, hogy a BKK felét mindössze 1,98 milliárd forintos tőkeemelésért kapná meg az állam, miközben a társaság saját tőkéje alapján az 50 százalékos részesedés értéke szerinte 5,3 milliárd forint lenne. Kifogásolta, hogy nem készült cégértékelés az ügylet előtt. A képviselő emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy nem ismertek az agglomerációs közlekedés pontos költségei.

Az a kérdés, hogy vajon beleférünk-e a 2x170 milliárdba. Ezt most nem tudjuk. Ki garantálja azt, hogy a fővárosi költségvetést nem fogja nagyon mértékben megterhelni a BKK fővárosi és agglomerációs közlekedésszervezői szerepvállalása?

– tette fel a kérdést Papp Tibor. A Fidesz–KDNP képviselője szerint a megállapodásban felső korlátot kellett volna szabni a főváros finanszírozási kötelezettségének. Úgy vélte, különösen kockázatos a döntés annak fényében, hogy a MÁV-csoport jelenleg nem tudja pontosan elkülöníteni az elővárosi vasúti és HÉV-közlekedés finanszírozási adatait.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója visszautasította, hogy a BKK felének eladásáról lenne szó. Hangsúlyozta, hogy tőkeemelés történik, a közlekedési vagyon a fővárosnál marad.

A közlekedési vagyon tekintetében az állam nem tud nyereséggel kiszállni ebből a történetből. Ha a konstrukció felbomlik, akkor a befizetett pénzt kaphatja csak vissza az OKK, vagy annak a jogutódja

– magyarázta a főigazgató. Kiss Ambrus szerint a jelenlegi finanszírozási rendszer fennmaradása esetén 2027-ben 230–240 milliárd forintot kellene a fővárosnak közösségi közlekedésre fordítania, ehhez képest jelentene megtakarítást a tervezett 170 milliárdos hozzájárulás.

Szécsényi Dániel, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselője elismerte, hogy az egységes közlekedésszervezés alapgondolata akár jó is lehet, de szerinte a közgyűlésnek nem lenne szabad a pontos pénzügyi adatok nélkül döntenie. "Egy kérdés van, mennyibe fog kerülni, ha Budapest szervezi az agglomerációs közösségi közlekedést?" A képviselő szerint vagy a városvezetés sem tudja a választ, vagy nem akarja megosztani azt a közgyűléssel. De szerinte a Tisza-kormány döntéshozatalát is így működik.

Egy fővárost, egy országot nem lehet kapkodással, ötletszerű döntésekkel és folyamatos rögtönzéssel irányítani

– jelentette ki Szécsényi Dániel fideszes képviselő. A magas labdát Balogh Balázs tiszás képviselő le is csapta, kijelentve, hogy a megállapítással teljes mértékben egyetért, és éppen az ilyen kormányzás 16 évének vetettek most véget.

A Podmaniczky Mozgalom szerint az utasok járhatnak a legjobban

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője elsősorban a tervezett átalakítás utasok számára érzékelhető előnyeit hangsúlyozta. Mint elmondta, az új szervezet összehangolná a HÉV-ek, az elővárosi buszok, a vasút és a fővárosi járatok menetrendjét, valamint egységes jegyértékesítési és utastájékoztatási rendszert alakítana ki.

Nem kell két külön menetrendet nézegetni, két külön applikációt megnyitni, pláne, hogyha valaki nem rendszeres utazó, akkor két külön helyen megvenni a jegyet, hanem ez egy teljesen egységes rendszerbe lesz szervezve.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint az egységes utastájékoztatás különösen közlekedési zavarok esetén jelenthetne előnyt, mert az utasok gyorsabban kaphatnának információt az alternatív eljutási lehetőségekről.

Senkitől még nem hallottam semmilyen szakmai kifogást, hogy miért lenne rossz a BKK regionálissá szervezése. Pénzügyi dolgokat hallottunk, de szakmait, és azt, ami az utasokat érinti, ami az utasoldalt érinti, hogy nekik ettől miért lesz rosszabb, egy ilyen érvet sem hallottam

– jelentette ki Gál József. A vita egyébként ekkor nagyjából 1,5 órája folyt, és az utasok perspektívája szerinti érvek tényleg nem hangzottak el.

Baranyi Krisztina: Ez államosítás, ami az önkormányzatiság kiüresítéséhez vezet

Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester alapvető politikai problémát lát a konstrukcióban. Bár az egységes közlekedésszervezés szakmai előnyeit elismeri, azt kifogásolja, hogy ehhez miért szükséges az állam tulajdonszerzése a BKK-ban. "Tényleg ez az államosítás. (...) Sajnos én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy az államosításról, a centralizálásról és a központosításról ne jó dolgok jussanak eszembe."

Baranyi Krisztina szerint a BKK szakmailag alkalmas lenne az agglomeráció közlekedésének megszervezésére, de ezt az állam tulajdonosi belépése nélkül is meg lehetne valósítani. Az állam vagy az érintett önkormányzatok egyszerűen megrendelhetnék a szolgáltatást a BKK-tól, és kifizethetnék annak valós költségeit.

Mi szükség van a BKK államosítására? Hiszen az állam, pontosabban az önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások, vagy a nevükben az állam megrendelőként is felléphetnének a BKK-nál.

Szerinte ez a konstrukció elkerülhetővé tenné az önkormányzati tulajdon átadását. A polgármester attól tart, hogy az állami szerepvállalás a későbbiekben a főváros döntési szabadságát is veszélyeztetheti.

"Azzal van dolgom és politikailag bajom, hogy megint önkormányzati feladatelvonás történik, odaadnak valamit állami működtetésbe, és hogyha ott bármi problémája támad az államnak, elvehetik tőlünk a feladatot. Ez az önkormányzatiság kiüresítéséhez vezet" – mondta Baranyi Krisztina.

Karácsony Gergely főpolgármester válaszában elismerte, hogy az állami tulajdonosi részvétel nem az egyetlen elképzelhető megoldás, de szerinte hosszú távon ez jelentheti a legnagyobb pénzügyi garanciát, ezért "elementáris érdeke" Budapestnek. A főpolgármester azzal érvelt, hogy az elmúlt 36 évben a mindenkori kormányoktól hiába vártak megfelelő támogatást a budapesti közösségi közlekedéshez, holott azt nemcsak budapestiek használják.

Az a tapasztalatunk, hogy az állam soha nem adja oda ezt a pénzt, mert nem érzi magáénak ezt a feladatot

– mondta Karácsony Gergely. Szerinte ha viszont az állam tulajdonosként is részt vesz a BKK működtetésében, akkor egy későbbi kormány sem vonhatja ki magát olyan könnyen a közlekedés finanszírozásából. "Ha egyszer lesz egy másik kormány majd, aminek nem lesz ennyire fontos a közösségi közlekedés, akkor a saját cégét fogja finanszírozni, és nem teheti meg, hogy ezt nem teszi" – érvelt a főpolgármester.

Böröcz: Ez egy tündérmese

Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere szintén élesen bírálta a tervezet előkészítését.

Mindazt végighallgatva, amit főpolgármester úr elmondott, hát ez egy tündérmese. Mármint hogy ez fantasztikus. Csökkennek a költségek, hatékonyabb lesz minden, a szolgáltatás javul, egészen elképesztő, és tök jó lenne, ha így lenne

– fogalmazott ironikusan. "De egy ilyen horderejű döntést hogy lehet meghozni úgy, hogy semmilyen hatástanulmány nincs erről? Semmi. Ha jól értem, nulla" – tette fel a kérdést.

A fideszes polgármester azt is megjegyezte, hogy korábban a Fidesz-kormányokat rendszeresen bírálták központosítási törekvéseik miatt, most azonban szerinte az új kormány is ugyanezt az utat követi a parkolás és a közösségi közlekedés átszervezésével. "Úgy látszik, ez ragadós lett az új kormányra is, bár mondjuk ülnek az új kormányban is volt fideszes politikusok, úgyhogy nyilván van, amit átvittek. Nem feltétlenül ez a legjobb módszer szerintem" – jegyezte meg Böröcz László.

Karácsony Gergely főpolgármester erre azzal válaszolt, hogy az egységes közlekedésszervezés szükségességét a nemzetközi szakirodalom már évtizedek óta alátámasztja. "Azért nincs egy, mert az összes erről szól" – reagált a hatástanulmány hiányát kifogásoló felvetésre.

Akár nőhet is a budapesti járműforgalom?

A vita során Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a tervezett átalakítás közlekedési hatásait is megkérdőjelezte. Szerinte téves az a feltételezés, hogy a közös közlekedésszervezés jelentősen csökkentené a Budapestre nehezedő gépjárműforgalmat. "Most rossz hírem van. Ez a munka, ami itt elkezdődik, ez nem fogja, sőt, növelni fogja a gépjárműforgalmat a budapesti utakon" – jelentette ki.

A polgármester szerint az autóforgalom érdemi csökkentéséhez elsősorban a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére lenne szükség. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Déli Körvasút fejlesztése leállt, a HÉV-ek korszerűsítése pedig még hosszú évekig nem valósulhat meg.

Baranyi Krisztina szerint így az agglomerációs közlekedés fejlesztése rövid távon elsősorban több busz közlekedését eredményezheti.

"A BKK buszos közlekedésszervezést fog végezni az agglomerációban. És mivel szolgáltatásminőség növekedését ígérték, ezért jóval több busz fog bejárni. Ami persze még mindig jobb, mint az autó" – mondta, hozzátéve, hogy szerinte ez önmagában nem fogja jelentősen mérsékelni az utak zsúfoltságát és a légszennyezést.

Karácsony Gergely főpolgármester válaszában elismerte, hogy a közlekedés minősége rövid távon nem fog egyik pillanatról a másikra megváltozni, de a kormány vasútfejlesztési terveire hivatkozott. "Az elkövetkező években a magyar állam, ha jól értem, 3600 milliárd forintot fog vasútfejlesztésre fordítani" – mondta. A főpolgármester szerint ezért nem megalapozott azt állítani, hogy a kormány ne kezelné kiemelt feladatként az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztését.

A közgyűlési vitában így végül nem az egységes agglomerációs közlekedés szükségessége körül alakult ki a legnagyobb nézeteltérés, hanem arról, hogy az állam tulajdonosi belépése valóban szükséges-e hozzá, illetve a főváros milyen pénzügyi és döntéshozatali kockázatokat vállal a megállapodással.

A BKK átalakításának tervezetéről az ülés végén szavaznak a képviselők. Ha megszületik a döntés, újabb cikkben adunk majd hírt róla.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter