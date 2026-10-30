Ezt teszi az AI: tízszer gyorsabban nő a GDP, mint Magyarországon

A tajpeji statisztikai hivatal pénteki adatai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 14,36 százalékkal bővült a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Ez az eredmény jelentősen felülmúlta az elemzői várakozásokat, a Bloomberg által megkérdezett közgazdászok ugyanis átlagosan 12 százalékos növekedést prognosztizáltak. (A magyar GDP hozzávetőlegesen 1,5%-kal nőtt éves alapon a harmadik negyedévben.)
A gazdasági lendület egyre szélesebb alapokon nyugszik. A beruházásokat mérő bruttó tőkefelhalmozás több mint 26 százalékkal ugrott meg, ami ötéves csúcsnak számít, miközben a lakossági fogyasztás bővülése is 5 százalék felett maradt. Ennek köszönhetően a belső kereslet több mint 9, a nettó export pedig közel 5 százalékponttal járult hozzá a negyedéves növekedéshez. A statisztikai hivatal szerint az erőteljes kivitel fűti a magánberuházásokat, így a gazdaság egyszerre mutat erőt a hazai és a külpiaci fronton.
Az olyan technológiai óriások, mint az Nvidia és az Apple kulcsfontosságú beszállítóinak otthont adó szigetország a mesterséges intelligencia térnyerésének egyik legnagyobb nyertese
. A tajvani export szeptemberben közel 61 százalékkal, rekordszintű, 87 milliárd dollár fölé ugrott.
A világ legnagyobb bérchipgyártója, a TSMC is kiváló számokat közölt, hiszen a júliustól szeptemberig tartó időszakban 69 százalékkal növelte nyereségét, és a negyedik negyedévre is a vártnál jobb bevételi előrejelzést adott.
A gyors gazdasági bővülés az államháztartás mozgásterét is növelte. A kormány rekordszintű, 3930 milliárd tajvani dolláros (120 milliárd amerikai dolláros) költségvetési kiadási tervet javasolt a 2027-es évre. Ez több forrást biztosít a kiemelt területeknek, köztük a honvédelemnek is, mivel a javaslat értelmében a teljes katonai kiadás meghaladná a GDP 3 százalékát.
A gazdaság robusztus teljesítménye a monetáris politikában is fordulatot hozhat, és kellő teret ad a jegybanknak ahhoz, hogy az infláció megfékezésére összpontosítson. Miután a tajvani jegybank tíz egymást követő negyedévben változatlanul hagyta az irányadó kamatot, a Goldman Sachs elemzői nemrégiben módosították korábbi előrejelzésüket, és
a kamatszint tartása helyett immár arra számítanak, hogy 2026 decemberében új kamatemelési ciklus veszi kezdetét.
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