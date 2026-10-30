Fontos bejelentés: Magyarország ismét hozzáfér az EGT és Norvég Alapok forrásaihoz

A Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselőivel Budapesten aláírt megállapodás értelmében a lehívható összeget a

zöld átállásra, az egészségügyre, a helyi közösségek és a kultúra támogatására, valamint roma felzárkózási programokra fordítják majd.

A tárcavezető köszönetet mondott a partnerországoknak, amiért az elmúlt években is nyitva tartották az ajtót Magyarország előtt, és lehetőséget biztosítottak a támogatások újbóli lehívására. "Pénzügyminiszterként azt ígérem, gyorsan haladunk, az eljárások nyilvánosak és átláthatóak lesznek, és ebből a pénzből egyetlen euró sem vész el" – hangsúlyozta a források felhasználásával kapcsolatban.

Kármán András felidézte, hogy az előző, 2014 és 2021 közötti finanszírozási ciklusban Magyarország politikai okokból csaknem 215 millió eurótól (körülbelül 77 milliárd forinttól) esett el. Ennek az volt az oka, hogy a korábbi kormányzat nem fogadta el, hogy a civil szervezeteknek szánt keret – a teljes támogatás mindössze 5 százalékának – elosztását a pályázaton legalkalmasabbnak talált független szervezet végezze.

A miniszter párhuzamot vont az európai uniós források korábbi befagyasztásával és részleges elvesztésével is. Rámutatott arra, hogy a jelenlegi kabinet más utat választ a magyar családoknak és vállalkozásoknak szánt milliárdok biztosítása érdekében. "Nálunk a nemzeti érdek nem jelszó, hanem mérce. Ehhez átlátható szabályok, kiszámítható döntések és elszámoltatható intézmények kellenek" – tette hozzá a tárcavezető.

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