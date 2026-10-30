Halálos közlekedési baleset történt Óbudán

Baleset miatt nem járható a 10-es főút fővárosi, III. kerületi szakasza a Kocsis Sándor út és a Virágosnyereg út között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a BKK Info Facebook-oldalon péntek délután, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) későbbi tájékoztatása szerint a balesetben egy férfi meghalt.

A BRFK a police.hu oldalon azt írta: eddig tisztázatlan körülmények közt ütközött két személygépkocsi Budapest III. kerületében, a Bécsi út kivezető szakaszán péntek délután negyed kettő körül. A balesetben egy férfi meghalt.

A rendőrök a szemle idejére mindkét irányban lezárták az útszakaszt

- tették hozzá.

A BKK Info Facebook-oldalon a közlekedésszervező jelezte, hogy a 260-as autóbusz az Óbudai temető és a Citronella utca között nem közlekedik

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