Hétvégén fordulat jön az időjárásban: mutatjuk, mire kell készülni Magyarországon

Pénteken nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A déli óráktól északon, valamint a keleti és délkeleti tájakon több-kevesebb időre kisüt a nap, a Dél-Dunántúlon és az ország középső részén azonban tartósan borult maradhat az idő. Helyenként előfordulhat kisebb eső vagy zápor. A légmozgás sokfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon, az Észak-Alföldön és a Zemplén térségében pedig kifejezetten erős széllökésekre is készülni kell. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, északkeleten lehet ennél egy kicsivel melegebb. Késő estére 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Szombaton folytatódik a borongós idő. Többnyire erősen felhős, helyenként tartósan borult lesz az ég, és elszórtan továbbra is kialakulhat kisebb eső, zápor. Az északi szél időnként ismét megerősödik. A hajnali órákban általában 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk, de a szélcsendes, derültebb tájakon ennél hűvösebb is lehet. Délutánra 9 és 15 fok közé melegszik fel a levegő.

A hétvége második felére az időjárás valamelyest csapadékosabbra fordul.

Magyarországtól délre egy ciklon képződik, amelynek hatására vasárnap már elszórtan, leginkább a déli és a délnyugati területeken kell esőre, záporokra számítani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images