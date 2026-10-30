Hosszú konfliktus volt belőle, hogy nem volt szabályzata az új minisztériumnak, most végre elkészült

Korábban komolyabb vita alakult ki abból, hogy nincs elfogadott szervezeti és működési szabályzata (szmsz-e) az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak (ÉKFM), amely – elsőre nem magától értetődően – a korábban a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumhoz (ÉKM) tartozó feladatokat vett át, az új tárcához kerültek a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ügyek is.
Hadházy Ákos korábbi képviselő még a nyáron közérdekű adatigényléssel próbálta tisztázni, milyen feladat- és hatáskörökkel rendelkeznek az új minisztérium vezetői, ám a tárca akkor azt válaszolta, hogy
ezekről nem tud tájékoztatást adni, mert a feladatköröket az szmsz-nek kellene rögzítenie.
Hadházy később Gajdos László miniszterrel is egyeztetett, részben a tárcánál dolgozó, korábban a Molnál tevékenykedő Kolesár Gergely helyettes államtitkár szerepéről – ahogy arról akkor beszámoltunk.
Mostanra azonban megjelent az ÉKFM szmsz-e, amely részletesen rögzíti a minisztérium szervezeti felépítését, a vezetők felelősségi köreit és a döntési rendet.
A dokumentum alapján Gajdos László munkáját négy államtitkár segíti, akik között elkülönülnek a környezetvédelmi, a vízügyi és klímapolitikai, valamint a természetvédelmi feladatok. A tárca hatáskörébe tartozik:
- a környezetvédelem,
- a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság,
- a vízgazdálkodás,
- a klímapolitika,
- a biológiai sokféleség megőrzése,
- az erdőgazdálkodás
- és az állatvédelem is.
Az szmsz ezekhez a területekhez rendeli a megfelelő szakmai szervezeti egységeket és vezetőket. Külön helyettes államtitkárság foglalkozik például a körforgásos gazdasággal és a hulladékgazdálkodással, míg más vezetők a vízügyi, természetvédelmi és klímavédelmi ügyekért felelnek. A szabályzat emellett a minisztérium háttérintézményei feletti irányítás és felügyelet rendjét is meghatározza, így most már világos, hogy a tárca irányítása alá tartozik az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a 12 területi vízügyi igazgatóság, valamint a tíz nemzeti park igazgatósága és a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ.
A minisztérium emellett több állami társaság felett is tulajdonosi jogokat gyakorol, köztük a HungaroMet, a Nemzeti Vízművek és a Herman Ottó Intézet felett, továbbá az állami erdőgazdaságok – köztük a Pilisi Parkerdő, a Bakonyerdő és a SEFAG – is a tárca portfóliójába kerültek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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