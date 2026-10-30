Időjárás: hétvégén is lehet eső, mutatjuk, mikor

A Kárpát-medence fölé északias áramlással nedves léghullámok érkeznek, így folytatódik az alapvetően felhős idő átlag körüli hőmérséklettel. Szombat délelőttig legfeljebb elvétve, ezt követően már valamivel nagyobb számban fordulhat elő kisebb eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 14 fok között várható - közölte a HungaroMet.

Időjárási helyzet Európában

Németország, illetve Nyugat-Oroszország felett is magasnyomású légköri képződmény helyezkedik el. Az általuk érintett területeken derült, napos, illetve erősen felhős, tartósan párás, ködös tájak egyaránt előfordulnak. Számottevő csapadékról nem érkezik jelentés. Délkelet-Európa fölött ciklonális mező húzódik, amelynek nedvessége az orosz anticiklon nyugati peremén messze északra felnyúlik, miközben a Kelet-európai-síkságot nyugat felől egy gyengülő front is elérte. Az említett tájakon eső, záporeső, a Földközi-tenger térségében zivatarok is előfordulnak. Az Atlanti-óceán felől pedig egy hosszan elnyúló, hullámzó frontzóna közelíti szárazföldünket.

A Kárpát-medence fölé északias áramlással nedves léghullámok érkeznek, így folytatódik az alapvetően felhős idő átlag körüli hőmérséklettel.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Nagyrészt erősen vagy közepesen felhős időre számíthatunk, de előfordulnak tartósan borult tájak is. Szombat délelőttig legfeljebb elvétve, ezt követően már valamivel nagyobb számban fordulhat elő kisebb eső, záporeső. Az északias szelet élénk, napközben északkeleten, illetve az Északnyugat-Dunántúlon erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de néhol kissé hűvösebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 9 és 14 fok között várható.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio