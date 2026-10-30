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Irányt váltott a dollár, üti a forintot
Gazdaság

Irányt váltott a dollár, üti a forintot

Portfolio
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Nagyot erősödött a forint a vezető devizákkal szemben, miután az elmúlt egy hétben gyengélkedett. A hazai fizetőeszközt részben a turbulens nemzetközi helyzet gyengítette, és ez az időszak egybeesett az új költségvetés bemutatásával is. Pénteken reggel az euró 365-366 forint között, a dollár pedig 327 forint körül mozog. Nemzetközi fronton az olajárak továbbra is magasak, a kötvényhozamok azonban az AI-szektor gyengélkedése miatt valamelyest visszajöttek. A nap folyamán európai GDP- és inflációs adatok, valamint amerikai konjunktúraadatok érkeznek.
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Nagyot gyengült a forint

Olalazásból gyengülésbe váltott a forint árfolyama és már 328 felett jár az árfolyam a dollárral szemben.

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Egyre rosszabb a hangulat a tőzsdéken, ez bántja a forintot is

Egyre nagyobb a baj a tözsdéken, emiatt adják a nemesfémeket. Eközben emelkedik az olaj ára. A kockázatkerülés erősödése és a magas olajár együttesen erősíti a dollárt, ez pedig a forintnak is egy kedvezőtlen forgatókönny.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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365 és 366 között oldalazik a forint

Az euróval szemben. A dollárral szemben is kisebbek a mozgások ma, valamivel 327 alatt jár az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Itt a friss európai GDP-rangsor - Magyarország lejjebb csúszott

Az elemzői várakozások duplájával, 0,4 százalékkal bővült az eurózóna gazdasága a harmadik negyedévben a magas infláció, a kötvénypiaci eladási hullám és a váratlan francia lassulás ellenére is. Az Eurostat által publikált előzetes növekedési adatokból kiderül, hogy a mediterrán és északi országok jó teljesítménye kitartott, a rangsorok végén pedig többnyire a nyugat- és közép-európai országok helyezkednek el. A vártnál gyengébb GDP-adatnak köszönhetően Magyarország negyedéves és éves viszonylatban is hátrébb szorult a rangsorban a második negyedévhez képest.

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Itt a friss európai GDP-rangsor - Magyarország lejjebb csúszott
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Megszólaltak az elemzők a csalódást keltő adat után: miért hasalt el a magyar gazdaság?

A vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adatot közölt péntek reggel a KSH, a magyar gazdaság az előző negyedéhez képest mindössze 0,1 százalékkal bővült. A részletes adatokat még nem ismerjük, de az elemzők szerint a mezőgazdaság a vártnál is nagyobb csapást mérhetett a gazdaságra.

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Megszólaltak az elemzők a csalódást keltő adat után: miért hasalt el a magyar gazdaság?
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Négy éve nem látott teljesítményt nyújtott Németország

Vegyes teljesítményt nyújtottak Európa vezető gazdaságai a harmadik negyedévben, miközben a kötvénypiaci eladási hullámot követő magasabb finanszírozási költségekkel és az erős inflációval küzdöttek. Míg Németország és Spanyolország növekedni tudott, a francia gazdaság váratlanul zsugorodott, az olasz pedig stagnált, így a 21 tagú euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) összességében várhatóan 0,2 százalékkal bővült - számolt be a Bloomberg. A német gazdaság növekedése a harmadik negyedévben 1 százalék fölé gyorsult, amire legutóbb 4 éve volt példa.

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Négy éve nem látott teljesítményt nyújtott Németország
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327 alá erősödött a forint az e dollárral szemben

Reggel óta főként oldlaazásban van a forint a vezető devizákkal szemben és ezen az európai GDP adatok sem változtattak érdemben. Most azonban kissé erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz és 327 alá került az árfolyam a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem volt kamatemelés Japánban

Visszaadta korábbi nyereségének nagy részét a japán jen a dollárral szemben, miután a japán jegybank (BoJ) a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatlábon - írja a Bloomberg. Bár Ueda Kazuo jegybankelnök fenntartotta a további szigorítás lehetőségét, a következő lépés időzítésével kapcsolatban nem szolgált új támpontokkal, a tőzsdéket pedig a jegybanki eszközértékesítések váratlan felgyorsítása nyomta le.

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Nem volt kamatemelés Japánban
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Kivezetik az üzemanyagtámogatásokat Japánban

A japán kormány decembertől fokozatosan visszavágja a bőkezű üzemanyagár-támogatásokat, amelyek eddig megvédték a fogyasztókat az amerikai–iráni háború okozta drágulástól - írja a Bloomberg. Az intézkedés nyomán az autósoknak magasabb költségekkel kell számolniuk a kutakon, miközben a vezetés az áram- és gázszámlák tervezett kedvezményeinek előrehozatalával igyekszik enyhíteni a háztartások terheit.

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Kivezetik az üzemanyagtámogatásokat Japánban
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Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!

Az elemzők által vártnál is visszafogottabb volt a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben, a GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült – derül ki a KSH pénteken közzétett adataiból. Éves alapon 1,5 százalékos volt a növekedés, ami szintén elmaradt a várakozásoktól. A részletek egyelőre nem ismertek, de az szinte biztos, hogy nagyrészt a mezőgazdaság húzta vissza a gazdaság teljesítményét.

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Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!
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Kellemetlen meglepetés: zsugorodott a francia gazdaság

Váratlanul zsugorodott a francia gazdaság a harmadik negyedévben a beruházások és az export visszaesése miatt. Az eurózóna második legnagyobb gazdaságát a megugró finanszírozási költségek, az erőszakba torkolló tüntetések, valamint a belpolitikai és költségvetési bizonytalanság egyaránt sújtják, miközben a térség többi nagy gazdasága bővülésre számíthat - tudósított a Bloomberg.

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Kellemetlen meglepetés: zsugorodott a francia gazdaság
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Meddig tarthat ki a forint erősödése?

Az elmúlt nagyjából egy hétben gyengélkedett a forint, részben a turbulens nemzetközi helyzet miatt és ez az időszak egybe esett az új költségvetés bemutatásával is. T

egnap viszont nagyot erősödött a forint a vezető devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz,

ma pedig a reggeli órákban a forint árfolyama 365-366 között mozog az euróval és 327 környékén a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nemzetközi fronton a dollárindex nagyjából ott tart mint a hét elején. Az olajárak továbbra is magasak, de az AI trade gyengélkedése miatt a kötvényhozamok valamelyest visszajöttek, ahogy erre figyelmeztettünk a múlt héten. A hét egészében az euró és a japán jen kismértékben gyengült a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai GDP és inflációs adatok jönnek, valamint amerikai konjunktúraadatokra figyelünk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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