Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!

Éves alapon a tavalyi harmadik negyedévhez képest 1,5 százalékkal bővült a magyar GDP, a szezonalitás és a naptárhatás kiszűrésével is hasonló ütem látszik – derül ki a KSH pénteki gyorstájékoztatójából. Ez azt jelenti, hogy a második negyedév 1,7%-os bővülési üteméről érdemben lassult a gazdaság. Negyedéves alapon még látványosabb ez a lassuló bővülés, hiszen az előző negyedéves 0,5 százalék után
mindössze 0,1 százalékkal bővült a GDP.
Mindkét adat elmaradt az előzetes várakozásoktól, a Portfolio által megkérdezett elemzők előzetesen 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves növekedésre számítottak. Voltak olyan szakértők, akik nem tartották kizártnak a stagnálást sem, a jelek szerint az ő becslésük volt közelebb a valósághoz. A negyedéves bővülés egyébként utoljára 2025 első negyedévében volt a mostaninál visszafogottabb, akkor egyenesen zsugorodott a GDP.
|Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%)
|név
|intézmény
|2026. q3 éves
|2026. q3 negyedéves
|2026. éves átl.
|2027. éves átl.
|Becsey Zsolt
|UniCredit Bank
|1,4
|0,00
|1,6
|2,2
|Kiss Péter
|Amundi
|1,9
|0,35
|1,9
|2,8
|Németh Dávid
|K&H Bank
|1,8
|0,30
|1,8
|2,4
|Nyeste. O. / Nagy J.
|Erste Bank
|1,7
|0,30
|1,7
|2,2
|Regős Gábor
|Gránit Alapkezelő
|1,9
|0,40
|1,8
|2,5
|Rezessy Gergely
|OTP Bank
|1,7
|0,30
|1,7
|2,6
|Rodic Ádám
|MBH Bank
|2,1
|0,50
|1,8
|2,5
|Török Zoltán
|Raiffeisen Bank
|1,6
|0,00
|1,7
|2,4
|Virovácz Péter
|ING Bank
|1,6
|0,20
|1,9
|3,1
|konszenzus (medián)
|1,7
|0,30
|1,8
|2,5
|Forrás: Portfolio
A mai gyorstájékoztatóból egyelőre nem látszanak pontosan a részletek, de a KSH annyit hozzátett az adathoz, hogy
a növekedéshez leginkább az ipar járult hozzá, emellett támogatta a szolgáltatások teljesítménye, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte azt.
A mezőgazdaság gyenge teljesítménye előzetesen is sejthető volt. a nyári aszály komoly nyomokat hagyhatott a szektor teljesítményén. Az agrárium súlya viszonylag kicsi a GDP-n belül, de a visszaesés így is jelentősen lehúzhatta a teljesítményt. Emellett a választás előtti költekezés hatása fokozatosan tűnhet el a fogyasztásból, így ennek növekedése is lassulhatott. A kiskereskedelmi forgalomban júliusban és augusztusban is bővülés látszott, az azonban elmaradt az év első felében látott átlagos növekedési ütemtől.
Jó negyedéve lehetett ugyanakkor az iparnak és a szolgáltató ágazatnak, a KSH havi statisztikája alapján elsősorban az export értékesítés lódult meg az iparban. Ez pedig már át is vezet a külkereskedelmi adatra, melyben az első kilenc havi 6,3 milliárd eurós többlet elmarad ugyan az egy évvel korábbitól, de a KSH hivatal közlése szerint az import volumene 5,4%-kal, míg az exporté 4,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ez euróban kifejezve 20, illetve 21%-os növekedést jelentett.
Ami tartósan nyomás alatt tartja a magyar gazdaságot, az az építőipar és a beruházások gyengélkedése, mely már évek óta tart. A beruházások élénkülését segítheti 2027-től az uniós források érkezése, ugyanakkor a kormány költségvetési kiigazítása negatívan befolyásolja ezt. Így a szakértők szerint jövőre is csak jelképes növekedés valószínű a beruházásokban.
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