Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!

Az elemzők által vártnál is visszafogottabb volt a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben, a GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült – derül ki a KSH pénteken közzétett adataiból. Éves alapon 1,5 százalékos volt a növekedés, ami szintén elmaradt a várakozásoktól. A részletek egyelőre nem ismertek, de az szinte biztos, hogy nagyrészt a mezőgazdaság húzta vissza a gazdaság teljesítményét.

Éves alapon a tavalyi harmadik negyedévhez képest 1,5 százalékkal bővült a magyar GDP, a szezonalitás és a naptárhatás kiszűrésével is hasonló ütem látszik – derül ki a KSH pénteki gyorstájékoztatójából. Ez azt jelenti, hogy a második negyedév 1,7%-os bővülési üteméről érdemben lassult a gazdaság. Negyedéves alapon még látványosabb ez a lassuló bővülés, hiszen az előző negyedéves 0,5 százalék után

mindössze 0,1 százalékkal bővült a GDP.

Mindkét adat elmaradt az előzetes várakozásoktól, a Portfolio által megkérdezett elemzők előzetesen 1,7 százalékos éves és 0,3 százalékos negyedéves növekedésre számítottak. Voltak olyan szakértők, akik nem tartották kizártnak a stagnálást sem, a jelek szerint az ő becslésük volt közelebb a valósághoz. A negyedéves bővülés egyébként utoljára 2025 első negyedévében volt a mostaninál visszafogottabb, akkor egyenesen zsugorodott a GDP.

Portfolio elemzői felmérés a növekedési várakozásokról (%) név intézmény 2026. q3 éves 2026. q3 negyedéves 2026. éves átl. 2027. éves átl. Becsey Zsolt UniCredit Bank 1,4 0,00 1,6 2,2 Kiss Péter Amundi 1,9 0,35 1,9 2,8 Németh Dávid K&H Bank 1,8 0,30 1,8 2,4 Nyeste. O. / Nagy J. Erste Bank 1,7 0,30 1,7 2,2 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,9 0,40 1,8 2,5 Rezessy Gergely OTP Bank 1,7 0,30 1,7 2,6 Rodic Ádám MBH Bank 2,1 0,50 1,8 2,5 Török Zoltán Raiffeisen Bank 1,6 0,00 1,7 2,4 Virovácz Péter ING Bank 1,6 0,20 1,9 3,1 konszenzus (medián) 1,7 0,30 1,8 2,5 Forrás: Portfolio

A mai gyorstájékoztatóból egyelőre nem látszanak pontosan a részletek, de a KSH annyit hozzátett az adathoz, hogy

a növekedéshez leginkább az ipar járult hozzá, emellett támogatta a szolgáltatások teljesítménye, míg a mezőgazdaság jelentősen fékezte azt.

A mezőgazdaság gyenge teljesítménye előzetesen is sejthető volt. a nyári aszály komoly nyomokat hagyhatott a szektor teljesítményén. Az agrárium súlya viszonylag kicsi a GDP-n belül, de a visszaesés így is jelentősen lehúzhatta a teljesítményt. Emellett a választás előtti költekezés hatása fokozatosan tűnhet el a fogyasztásból, így ennek növekedése is lassulhatott. A kiskereskedelmi forgalomban júliusban és augusztusban is bővülés látszott, az azonban elmaradt az év első felében látott átlagos növekedési ütemtől.

Jó negyedéve lehetett ugyanakkor az iparnak és a szolgáltató ágazatnak, a KSH havi statisztikája alapján elsősorban az export értékesítés lódult meg az iparban. Ez pedig már át is vezet a külkereskedelmi adatra, melyben az első kilenc havi 6,3 milliárd eurós többlet elmarad ugyan az egy évvel korábbitól, de a KSH hivatal közlése szerint az import volumene 5,4%-kal, míg az exporté 4,6%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ez euróban kifejezve 20, illetve 21%-os növekedést jelentett.

Ami tartósan nyomás alatt tartja a magyar gazdaságot, az az építőipar és a beruházások gyengélkedése, mely már évek óta tart. A beruházások élénkülését segítheti 2027-től az uniós források érkezése, ugyanakkor a kormány költségvetési kiigazítása negatívan befolyásolja ezt. Így a szakértők szerint jövőre is csak jelképes növekedés valószínű a beruházásokban.

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