Itt a friss európai GDP-rangsor - Magyarország lejjebb csúszott

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Ismét pozitív meglepetést okoztak Európa gazdaságai

Az erős tavaszi időszak után nyáron is ellenálló maradtak az európai gazdaságok - derül ki az Eurostat által nyilvánosságra hozott előzetes harmadik negyedéves GDP-adatokból. A 21 országot tömörítő eurózóna reál GDP-je a július-szeptemberi időszakban átlagosan 0,4 százalékkal haladta meg az április-júniusi időszakban regisztráltat, a valutaövezet éves növekedése pedig ezzel 1,3 százalékra gyorsult. A friss adatok komoly pozitív meglepetést jelentenek, mivel az elemzők csak mindössze 0,2 százalékos növekedésre számítottak.

Az Európai Unió tagországainak növekedése negyedéves alapon 0,5, éves alapon 1,5 százalék volt.

Az európai országok jó harmadik negyedéves teljesítménye azt mutatja, hogy a kontinens gazdaságai ellenállónak bizonyultak az iráni háború nyomán kibontakozó energiasokk negatív hatásaival és a nyári aszályokkal szemben is. Mindez a vártnál nagyobb mozgásteret biztosít az Európai Központi Banknak az inflációs elleni küzdelemhez, így az adatokkal valószínűbbé vált a már korábban jelzett decemberi szigorítás.

Az infláció alakulása eközben továbbra is óvatosságra inti a frankfurti döntéshozókat. Bár a drágulás egyelőre nem terjedt túl az energiaszektoron, az októberi számok várhatóan a vártnál magasabb, 2023 óta nem látott ütemű áremelkedést mutatnak majd. A ma megjelenő adatok szerint Olaszországban 5,6, Franciaországban pedig 3,8 százalékkal nőttek a fogyasztói árak októberben, míg Spanyolországban a várakozásoknak megfelelő enyhe mérséklődés után is 4,9 százalékon áll az éves fogyasztói árindex.

Vegyesen teljesítettek a "nagyok"

Bár a kontinens egésze jól teljesített, az Eurostat pénteki adataiból kiderül, hogy a huszonegy tagú euróövezet legnagyobb országainak gazdasági növekedése vegyesen alakult az elmúlt hónapokban.

Míg Németország és Spanyolország növekedni tudott, Olaszország stagnált, Franciaország bruttó hazai terméke (GDP) pedig 0,1 százalékkal zsugorodott.

A globális kötvényhozamok emelkedése különösen érzékenyen érinti a gyenge lábakon álló francia gazdaságot, amely a gyenge belső kereslet, a visszaeső beruházások és a mezőgazdaságot sújtó hőség miatt már az első fél évben is csak éppen kerülte el a recessziót. Sébastien Lecornu miniszterelnök jelenleg komoly parlamenti csatát vív a megszorítások miatt, miközben az országot társadalmi feszültségek terhelik a 2027-es elnökválasztás előtt, amelynek közvélemény-kutatásait a szélsőjobboldal vezeti. Roland Lescure pénzügyminiszter szerint a külső és belső sokkok miatt megbénult gazdaságban a bizalom helyreállításához és a hozamok letöréséhez elengedhetetlen a költségvetés elfogadása.

amely a gyenge belső kereslet, a visszaeső beruházások és a mezőgazdaságot sújtó hőség miatt már az első fél évben is csak éppen kerülte el a recessziót. Sébastien Lecornu miniszterelnök jelenleg komoly parlamenti csatát vív a megszorítások miatt, miközben az országot társadalmi feszültségek terhelik a 2027-es elnökválasztás előtt, amelynek közvélemény-kutatásait a szélsőjobboldal vezeti. Roland Lescure pénzügyminiszter szerint a külső és belső sokkok miatt megbénult gazdaságban a bizalom helyreállításához és a hozamok letöréséhez elengedhetetlen a költségvetés elfogadása. Németország ezzel szemben 0,2 százalékos negyedéves növekedést ért el a Rajna alacsony vízállása ellenére is. Az elmúlt négy évben strukturális válságba kerülő német gazdaság éves növekedési üteme ezzel 2022 óta nem látott szintre, 1,2 százalékra gyorsult. Az üzleti hangulatot az infrastrukturális és védelmi célú állami kiadások növelése, valamint a kínai hibrid autók importjára kivetett európai korlátozás javítja, miközben Friedrich Merz kancellár szociális reformokkal és a magántőke bevonzásával igyekszik élénkíteni a gazdaságot.

ezzel szemben 0,2 százalékos negyedéves növekedést ért el a Rajna alacsony vízállása ellenére is. Az elmúlt négy évben strukturális válságba kerülő Az üzleti hangulatot az infrastrukturális és védelmi célú állami kiadások növelése, valamint a kínai hibrid autók importjára kivetett európai korlátozás javítja, miközben Friedrich Merz kancellár szociális reformokkal és a magántőke bevonzásával igyekszik élénkíteni a gazdaságot. Olaszországban nem nőtt a gazdaság a harmadik negyedévben, ezzel pedig az éves GDP-bővülési ütem 0,8 százalékra lassult. A kormány 1 százalékos GDP-növekedést vár az idei évre, ami fedezetet nyújthat Giorgia Meloni miniszterelnöknek a jövő évi választások előtt ígért adócsökkentésekre, egy esetleges lassulás azonban veszélyeztetné a költségvetési hiány 3 százalék alá szorítását.

ezzel pedig az éves GDP-bővülési ütem 0,8 százalékra lassult. A kormány 1 százalékos GDP-növekedést vár az idei évre, ami fedezetet nyújthat Giorgia Meloni miniszterelnöknek a jövő évi választások előtt ígért adócsökkentésekre, egy esetleges lassulás azonban veszélyeztetné a költségvetési hiány 3 százalék alá szorítását. Mindeközben Spanyolország a belső keresletnek, a munkahelyteremtésnek és a népességnövekedésnek köszönhetően továbbra is kifejezetten jól teljesít: az ibériai országban 0,6 százalékos negyedéves és 2,7 százalékos éves GDP-bővülést regisztráltak. A kedvező kilátásokra támaszkodva a spanyol jegybank 2026-ra 2,6 százalékos, 2027-re pedig 2,2 százalékos, az eurózóna átlagát bőven meghaladó bővülést prognosztizál.

Európa nagy gazdaságainak harmadik negyedéves teljesítményéről részletesen alábbi cikkeinkben számoltunk be:

Kitart az északi országok és Spanyolország lendülete, Magyarország lejjebb csúszott a rangsorban

Az Eurostat adatközlése alapján 2026 harmadik negyedévére is előállt az előzetes, csak mintegy 15 országot tartalmazó európai növekedési rangsor, amely az összesített adatoknál jobban megmutatja az európai országok gazdasági kilátásait.

A negyedéves rangsort a multinacionális vállalatok elszámolásai miatt gyakran torzított adatokat közlő Írország vezeti 5,5 százalékos bővüléssel. A dobogó többi helyét egyelőre az egyaránt 0,6 százalékos bővülést felmutató Spanyolország, Hollandia, Észtország és Finnország foglalja el. A rangsorban relatíve kedvező helyet foglal el Svédország is, azaz egyelőre kitart az északi országok átlag feletti növekedési momentuma.

Az egyetlen kivételt itt a meglepetésre 1 százalékkal zsugorodó litván gazdaság jelenti, amely egyelőre az uniós országok legrosszabb harmadik negyedéves teljesítményét nyújtotta. Litvánia előtt a 0,1 százalékos visszaesést regisztráló Franciaország áll a rangsorban, akit Olaszország előz meg közvetlenül.

Mint arról már korábban beszámoltunk, negatív meglepetést okozott a harmadik negyedéves magyar GDP-adat is, arra azonban vélhetően nem sokan számítottak, hogy

hazánk a 12. helyet foglalja majd el az előzetes rangsorban.

Magyarország helyezése a második negyedévben 9. volt az első adatközlés után, végül a rangsor 12. helyén zárt.

Az Eurostat adatokat is publikáló közleményében hangsúlyozta, hogy az előzetes gyorsbecslés hiányos adatforrásokra támaszkodik, ezért a későbbiekben a most közölt adatok változhatnak. Az uniós országok később beérkező növekedési adatai szintén módosítani fogják még a rangsort.

Az éves növekedési adatok ismét megerősítik a mediterrán és az északi országok átlag feletti dinamikáját,

hiszen a rangsort vezető Írország után (amelynek statisztikai érdekességeiről korábban már részletesen beszámoltunk) Svédország (2,8 százalékos növekedés) és Spanyolország (2,7 százalékos növekedés) következik a rangsorban. A dobogós országok után ráadásul szintén mediterrán (Portugália) és északi országokat (Litvánia, Észtország, Finnország) találunk, a nyugat- és közép-európai országok továbbra is a rangsor második felében helyezkednek el.

1,5 százalékos - EU-átlaggal megegyező - éves növekedésével

Magyarország ebben a rangsorban jobban áll, mint a negyedévesben, jelenleg a 10. pozíciót foglalja el.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a teljes - 27 országot tartalmazó - rangsorban ennél szinte biztosan rosszabb lesz majd hazánk helyezése, és könnyen elképzelhető, hogy a második negyedéves 16. helyről is hátrébb szorul. A második negyedéves előzetes adatok után 8. volt hazánk helyezése a rangsorban.

Az EU tagországai nem egyszerre jelentenek a negyedéves GDP-növekedésükről. Az első uniós szintű becslés még korlátozott bázison, elsősorban a nagy gazdaságokra alapozva, 30 nappal az időszak után jelenik meg ("t+30"), kevés ország egyedi adataival. Ezután az adatkör egyre bővül, különösen a t+45. és a t+60. napok után. A kis országok jelentései nem okoznak nagy változásokat, hiszen ezek várakozásoktól eltérő tényadatai csak kis súllyal esnek a latba. A kakukktojás - különösen az utóbbi években - Írország, amelynek sajátos gazdaságszerkezete miatt annyira hektikus a GDP-mozgása, hogy még a teljes uniós GDP-t is képes megmozgatni.

Forrás: Bloomberg, Portfolio

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