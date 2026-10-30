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Itt a mesterterv: csalinak használták Orbán Viktort Trumpék
Gazdaság

Itt a mesterterv: csalinak használták Orbán Viktort Trumpék

Portfolio
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Bár az elmúlt napokban sokan tényként kezelték, hogy az amerikai vezetés a volt magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort szánja az ENSZ főtitkári posztjára, a legújabb elemzések szerint a jelölése csupán figyelemelterelés volt - írja a Times, amelyet a 444 szúrt ki. A valódi cél az, hogy megnyissák az utat a kompromisszumosabbnak tartott emirátusi diplomata, Lana Nusseibeh előtt, aki a világszervezet első női vezetője lehet.

A Wall Street Journal korábbi értesülése, amely szerint Orbán közös amerikai–orosz–kínai jelölt lenne, rengeteg találgatást szült. A történet leginkább figyelemre méltó pontja mégis az maradt, hogy sem az amerikai kormány, sem a volt magyar kormányfő nem kommentálta a hírt.

A brit The Times információi szerint ez a hallgatás nem volt véletlen, mivel az egész felvetés csupán taktikai lépésként szolgált. ENSZ-szakértők úgy vélik,

Orbán nevét amolyan gyalogáldozatként és fedősztoriként használták, hogy teret nyerjenek Lana Nusseibeh számára.

Az Egyesült Arab Emírségek diplomatáját az elmúlt napokban a Trump-adminisztrációhoz kötődő jelenlegi és volt befolyásos tisztviselők – köztük Brett McGurk és Dennis Ross közel-keleti különmegbízottak – is nyíltan dicsérték.

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Nusseibeh széles körű nemzetközi támogatottságot élvez. Palesztin származása ellenére az Ábrahám-megállapodások révén Izrael ENSZ-nagykövete is méltatta a munkáját. Jelölését az Öböl Menti Együttműködési Tanács mind a hat tagállama és Palesztina is támogatja, miközben az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kína, Franciaország és Oroszország – eddig nem emeltek komoly kifogást ellene.

Felmerül a kérdés, hogy miért volt szükség Orbán Viktor nevének bedobására, ha Nusseibeh ekkora esélyesnek számít. Richard Gowan, az International Crisis Group programigazgatója szerint

a volt magyar miniszterelnök emlegetése egyfajta "halloweeni horrorsztori",

amellyel az Egyesült Államok rá akar ijeszteni a tagállamokra, hogy végül az általa preferált, elfogadhatóbb jelöltet válasszák. Washington az év folyamán már többször is bedobott meglepő neveket – például Gianni Infantino FIFA-elnökét – a verseny irányítása érdekében.

A péntek estére várható hetedik ENSZ-próbaszavazáson Nusseibeh neve immár hivatalosan is szerepelni fog a jelöltek között.

Orbán Viktor esélyei ezzel szemben gyakorlatilag a nullára csökkentek,

különösen azután, hogy a vétójoggal rendelkező Franciaország egyértelművé tette, hogy nem támogatná a volt magyar miniszterelnök kinevezését.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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