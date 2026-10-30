Itt a tervezet: így szigorítaná a kormány az elektromos rollerek használatát

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A rendőrségi adatok szerint az elmúlt években robbanásszerűen terjedtek el az elektromos rollerek a magyar utakon, ezzel párhuzamosan azonban drámaian megnőtt a súlyos – sokszor maradandó sérüléssel járó – balesetek száma is. A sürgősségi osztályok, a közlekedésbiztonsági szakemberek és a lakosság egybehangzó kérésére a kormány a nyár folyamán egy több mint 300 ezer fős részvétellel zárult társadalmi egyeztetést folytatott le.

Ennek eredményeként a járművek betiltása helyett a KRESZ szigorítására és módosítására tesznek javaslatot.

A most utolsó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint az elektromos rollerek önálló járműkategóriába kerülnének, a szabályozás legfontosabb tervezett sarokpontjai pedig az alábbiak:

Zéró tolerancia: Szigorúan tilos lenne a rollerezés alkoholfogyasztás után, ahogy a járművön történő utasszállítás is. Még több Gazdaság Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében Zöld utat kapott a BKK átalakítása – Nagy változások jönnek Budapest közlekedésében

Bérelhető eszközök (roller-megosztók): Ezeknél az eszközöknél a megengedett végsebességet 20 km/órában maximalizálnák.

Kis teljesítményű rollerek (max. 25 km/h): Használatuk alsó korhatárát 14 évben határoznák meg. 18 éves korig kötelezővé tennék a fejvédő viselését, a járdán pedig csak akkor közlekedhetnének, ha semmilyen más alternatíva (például kiépített kerékpárút) nem áll rendelkezésre.

Nagy teljesítményű rollerek (25 km/h felett): Az alsó korhatár 16 év lenne, vezetésüket pedig legalább AM kategóriás (segédmotoros) jogosítványhoz kötnék. A bukósisak használata életkortól függetlenül mindenki számára kötelezővé válna, a maximális megengedett sebesség 40 km/óra lenne, a járdán történő közlekedést pedig minden körülmények között tiltanák.

A szigorítások hatálybalépésének pontos dátuma egyelőre nem ismert, azt a végső társadalmi egyeztetést és a jogszabály kihirdetését követően határozzák majd meg.

Merre, magyar?

A KSH adatai szerint a 14 565 személysérüléses közúti közlekedési balesetből 415 volt halálos és 4030 járt súlyos sérüléssel 2025-ben. 2007 óta a halálos balesetek ötéves átlaga Budapesten 96-ról 41-re, országosan 1176-ról 450-re esett. Sajnos a görbe meglehetősen ellaposodott.

Az összes közúti baleseten belül a halálos balesetek aránya is komoly csökkenést mutat országosan és Budapesten egyaránt.

A halálos kimenetelű balesetek arányánák hosszú távú változását mutatja az alábbi grafikon: Budapesten 2,4, országosan 6,4 százalék volt a csúcs ebben az intervallumban.

Nyári rekordok, őszi enyhülés

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze az ORFK legfrissebb személysérüléses közúti közlekedési baleseti adatait:

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek 2026 szeptemberében Személy gk. Teher gk. Motor kp. Kerékpár Segédmotoros kp. Autóbusz Egyéb jármű Gyalogos Mikromobilitási eszk. Összesen 888 112 74 145 63 26 94 54 34 1470 Forrás: ORFK, Portfolio

Nincs itt semmi látnivaló – gondolhatnánk, mivel első ránézésre a havi számok „normálisnak” tűnnek. A teljes képhez azonban muszáj megvizsgálni az előző évek szeptemberi adatait, a havi változást és a gépjármű szerinti megoszlást, vagyis azt, hogy az egyes közlekedési eszközökhöz a balesetek mekkora hányada köthető.

Nézzük először az éves és havi változásokat (nem az összes gépjárműre):

A személysérüléses közúti közlekedési balesetek éves és havi változása, 2026 szeptemberében Személy gk. Motor kp. Kerékpár Segédmotoros kp. Mikromob. eszk. Összesen Év/év 0.9% 39.6% 2.1% 26.0% -60.5% 5.6% Hó/Hó -3.9% -25.3% -5.8% 18.9% -74.8% -6.1% Forrás: ORFK, Portfolio

Ha valaki követi az e-rolleres balesetekkel kapcsolatos híráramlást, annak itt már feltűnhet valami turpisság: 60 százalékos éves és 75 százalékos havi zuhanás?! Ezek nagyon kilógnak a sorból. Júliusban 130, augusztusban 135 balesetet okoztak (új rekord!) mikromobilitási eszközök vezetői, szeptemberben már csak 34-et - tyűha!

Gondolhatnánk, hogy hát persze, augusztusban még hét ágra sütött, nem volt fék a jókedven (ld. féktelen), hajtották a gépeket keményen, aztán beköszöntött az ősz(ülő) szeptember, hozott esőt, nyálkát, borzongtató hőmérsékletet, és legott visszaterelte az akolba a kétkerekű baleseti statisztikák kerge kecskéit. Csak hát nem ez történt, nem volt látványos fordulat az időjárásban.

Összehasonlításként: tavaly szeptemberben mindössze 5,7 százalékkal esett havi alapon a mikromobilitási eszközök vezetői által okozott személysérüléses balesetek száma, 2024 szeptemberében pedig 48 százalék feletti havi ugrást mért az ORFK.

Mi számít minek? Az ORFK szerint mikromobilitási eszköznek azok az elsősorban elektromos meghajtású, kerékpárnak nem minősülő, de a kerékpáros közlekedéshez hasonlóan résztvevő járművek számítanak, amelyeknek nincs ülése (vagy az legfeljebb 540 mm-re állítható le), motorteljesítményük jellemzően 300–1000 W alatti, tervezési sebességük pedig nem haladja meg a 25 km/h-t. Ide tartozik többek között az e-roller, a Segway, az elektromos gördeszka és az egykerekű is.

A szeptemberben regisztrált 1470 személysérüléses közlekedési baleset 60 százalékát személygépkocsi-vezetők (augusztusban: 59 százalék), közel 10 százalékát biciklisek, 5 százalékát motorosok, 4,3 százalékát robogósok és 2,3 százalékát – az egyszerűség kedvéért – e-rolleresek okozták.

Az alábbi grafikon egy újabb szempontból mutatja a mikromobilitási eszközöknél tapasztalt rendkívül szokatlan javulást. Eközben a többi közlekedési eszköznél nincs hasonló mértékű furcsaság, attól eltekintve, hogy a segédmotoros kerékpárok baleseti részesedése valamicskét nőtt és nem stagnált (2025 szept.) vagy csökkent (2024 szept.).

A változás szokatlanságával kapcsolatos maradék kételyeket is eloszlathatja az alábbi grafikon, azon belül a narancssárga vonal zuhanása:

Mielőtt azonban azt gondolná bárki, hogy ezek szerint jó úton vagyunk az e-rolleres balesetek számának csökkentése felé, érdemes egy pillantást vetni az alábbi grafikonra is.

Az, hogy a személysérüléses közúti balesetek 61 százalékát személygépkocsi-vezetők okozták ebben az évben, nem csoda, tekintve, hogy mintegy 4,4 millió autó rója a magyar utakat.

A 2024 januárjában indult mérés óta összesen 1740 személysérüléses balesetet okoztak mikromobilitási eszközök vezetői, ami havonta közel 53 esetet jelent.

Összehasonlításképp a kerékpáros balesetek száma 3685 (havi 112) volt ugyanebben az időszakban. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy a kerékpározás veszélyesebb, sőt: az e-rollerek száma nagyjából 120 ezerre tehető, míg kerékpárból 3,5–4 millió van az országban.

Hogy szemléltessük, mekkora valójában a kockázatbeli különbség a két eszköz között, az összehasonlíthatóság kedvéért 1000 járműre vetítve kalkuláltuk a hivatalosan regisztrált balesetek éves számát (a részleteket lásd a módszertani keretes írásban). Az eredmény éles kontrasztot mutat: míg 1000 kerékpárra évente mindössze 0,34–0,38 baleset jut, addig ugyanennyi elektromos rollerre már közel 5,3.

Az állomány méretéhez viszonyítva tehát a motoros rollerek baleseti gyakorisága nagyságrendileg tizennégy–tizenhatszorosa a biciklikének.

Ez a különbség egy nagyobb tömegre vetítve válik igazán kézzelfoghatóvá: ha 100 ezer kerékpáros közlekedik az utakon, egy teljes év leforgása alatt mindössze 34-38 személysérüléses baleset történik a körükben – a biciklis forgalom szinte észrevétlenül, alacsony kockázattal simul bele a mindennapokba. Ha viszont ugyanennyi, azaz 100 ezer ember elektromos rollerre pattan, abból a csoportból az év végére már 527-en kerülnek be a rendőrségi jegyzőkönyvekbe és a mentők regiszterébe.

Ugyanabból az embertömegből így egyetlen kerékpáros incidensre nagyjából tizennégy–tizenhat rolleres baleset jut.

Hogyan számoltunk? – Módszertan és korlátok



A kalkuláció a hivatalos (ORFK) baleseti statisztika 2024 januárja és 2026 szeptembere közötti (33 hónapos) kumulált adataira épül. Az időjárásból fakadó erős szezonalitás kisimítása érdekében a teljes időszakból havi átlagot képeztünk, amelyet 12 hónapra vetítve évesítettünk, majd ezt viszonyítottuk a szakmai konszenzuson alapuló becsült járműállományhoz (3,5–4 millió kerékpár, illetve 120 ezer motoros roller).



A számításnak természetesen vannak módszertani korlátai. Mivel a magántulajdonú mikromobilitási eszközökről és biciklikről nincs kötelező állami nyilvántartás, a nevezőben szereplő flotta mérete kizárólag becslés. Ráadásul most nem a KSH statisztikáját vettük alapul, ahol kifejezetten motoros rollereket listáznak, hanem az ORFK mikromobilitási eszköz kategóriáját, ami azért tágabb.



Emellett a statisztika nem korrigál a két eszköz átlagos futásteljesítményével (megtett kilométerekkel), és nem számol a látenciával – azaz a rendőri intézkedés vagy kórházi ellátás nélkül végződő, kisebb esésekkel sem. Az adatok ezért nem hajszálpontos kockázati valószínűséget, hanem a nagyságrendi aránytalanságokat hivatottak szemléltetni.

Miért zuhant be hirtelen a rolleres balesetek száma? – A statisztikai anomália háttere

Első ránézésre lenyűgöző közlekedésbiztonsági áttörést sugallnak a szeptemberi rendőrségi adatok: a mikromobilitási eszközök vezetői által okozott személysérüléses balesetek száma az augusztusi 135-ről szeptemberre váratlanul 34-re zuhant, a havi balesetekből való részesedésük pedig 8,6 százalékról mindössze 2,3 százalékra esett vissza. Mivel a KRESZ tervezett szigorítása még nem lépett hatályba, az őszi időjárás kifejezetten kedvező volt a kétkerekűzéshez, a közlekedési morál pedig nem javul meg egyik napról a másikra a négyszeresére,

a drasztikus visszaesés hátterében nem valós forgalmi fordulat, hanem a hivatalos adatrögzítés sajátossága húzódik meg.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a havi tájékoztatóiban nem havi bontású adatokat közöl, hanem az év elejétől göngyölített, kumulált összegeket, ezért a havi adatokat a tárgy- és a megelőző havi kumulált adat különbségeként számíthatjuk ki. Ha a rendőrségi informatikai rendszer tárgyhavi zárásáig az elhúzódó helyszínelések, a műszaki vizsgálatok vagy a kategóriabesorolási bizonytalanságok miatt a szeptemberi ügyek egy részét nem könyvelik le véglegesen, a havi növekmény látszólag a töredékére olvad.

Mivel a rendőrség a már közzétett havi PDF-jelentéseket utólag nem írja át és nem cseréli le, a lemaradt szeptemberi balesetek a következő, októberi kumulált jelentésben bukkanhatnak fel. Ez azt vetíti előre, hogy a következő havi elszámolásnál egy mesterségesen kiugró októberi adat jelenik majd meg, amely kompenzálja a mostani adminisztratív elcsúszást. Erre a jelenségre már volt példa: 2024 áprilisában hasonló adatrögzítési késlekedés miatt mutatott a kimutatás abszurd módon mindössze 3 balesetet, mielőtt a májusi adatokkal a számsor visszatért volna a reális mederbe. Ugyanakkor az is előfordult két évvel ezelőtt, hogy a szeptemberi és októberi kumulált adatok megegyeztek, és ezt a hibát azóta sem korrigálták nyilvánosan.

Merre tovább, Európa? A friss uniós statisztikák kontextusa

Az elmúlt évtizedben a közlekedésbiztonsági előírások is jelentősen szigorodtak Európában: 2024-től számos korszerű biztonsági rendszert, köztük automatikus vészfékezést, sávtartó asszisztenst és intelligens sebességfigyelmeztetést tett kötelezővé az Európai Unió az új autókban. 2026-ban pedig további követelmények léptek életbe, például az új személyautókban és kisteherautókban a gyalogosokat és kerékpárosokat felismerő fejlett vészfékrendszereket és a vezető figyelmének elterelődését érzékelő rendszereket kell beépíteni. Ezzel párhuzamosan több európai országban terjedtek a 30 km/órás városi sebességhatárok az Európai Bizottság 2022-as javaslatának megfelelően, miközben a közúti infrastruktúra biztonsági ellenőrzése is szigorodott.

Magyarországon a 2016-ban bevezetett VÉDA kamerahálózat, az újabb sebességmérők, a forgalomcsillapítási intézkedések és a biztonsági öv használatának szigorúbb ellenőrzése jelentett fontos előrelépést. A közlekedésbiztonság hosszú távú javulásában ezek az intézkedések is szerepet játszhattak, bár az egyes változások hatását nehéz elkülöníteni. Közben az elektromos rollerek gyors terjedése új kockázatokat és szabályozási feladatokat hozott.

A fenti közlekedésbiztonsági intézkedések hatásának visszaigazolása szempontjából is érdekes az Eurostat által közzétett, 2025-ös közúti halálozásokra vonatkozó friss adatsor.

A statisztika szerint tavaly 19 350 ember vesztette életét közúti balesetben az Európai Unióban. Ez 3 százalékos csökkenést jelent 2024-hez, és 15 százalékos mérséklődést 2019-hez képest. Számszerűsítve 2024-hez viszonyítva 580-nal, 2019-hez mérten pedig 3400-zal kevesebb halálesetet regisztráltak az európai közutakon.

Észak vezet

Az egymillió lakosra jutó halálos áldozatok száma alapján továbbra is Svédországban (19 áldozat / egymillió fő) és Dániában (24 áldozat / egymillió fő) a legbiztonságosabb a közlekedés az EU-ban. Noha 2019 óta javulást értek el, a legmagasabb halálozási rátát továbbra is Bulgáriában (71 haláleset / egymillió fő), Romániában (68 haláleset / egymillió fő) és Horvátországban (65 haláleset / egymillió fő) mérték.

Magyarország egymillió lakosra jutó 48 halálos áldozattal épphogy kicsúszott a felső harmadból, és a 10. helyen áll.

Az az adat 8 százalékos csökkenést jelez 2024-hez képest, míg 2024-hez és a 2017-2019-es átlaghoz képest 24 és 26 százalékos a javulás. Mindhárom szám jobb, mint az EU-átlag: 3, 15 és 16 százalék.

A 2026-os előzetes adatok szintén kedvező tendenciát vetítenek előre: az év első felében több olyan tagállam volt, ahol a halálos áldozatok száma több mint 5 százalékkal esett vissza 2025 azonos időszakához képest, mint ahol emelkedést rögzítettek.

Az Európai Unió 2026-os Közúti Biztonsági Konferenciáját november 23-án rendezik meg Brüsszelben, amely fontos féltávot jelöl az EU azon 10 éves stratégiájában, amely 2030-ra felére csökkentené a közúti halálesetek és súlyos sérülések számát.

Honnan hová? Az EU útjain 51 400-an vesztették életüket 2000-ben. Ez a szám 22 800-ra csökkent 2019-re, 18 800-ra 2020-ban, ám ez a koronavírus-járvánnyal összefüggő lezárások miatt lett a mélypont, és 2025-ben már ismét 19 350 halálos balesetet regisztráltak. A 2030-as cél 11 400, a 2019-es érték fele.

Merre, magyar?

A KSH adatai szerint a 14 565 személysérüléses közúti közlekedési balesetből 415 volt halálos és 4030 járt súlyos sérüléssel 2025-ben. 2007 óta a halálos balesetek ötéves átlaga Budapesten 96-ról 41-re, országosan 1176-ról 450-re esett. Sajnos a görbe meglehetősen ellaposodott.

Az összes közúti baleseten belül a halálos balesetek aránya is komoly csökkenést mutat országosan és Budapesten egyaránt.

A halálos kimenetelű balesetek arányánák hosszú távú változását mutatja az alábbi grafikon: Budapesten 2,4, országosan 6,4 százalék volt a csúcs ebben az intervallumban.

Címlapkép forrása: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images