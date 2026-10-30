Kellemetlen meglepetés: zsugorodott a francia gazdaság

A francia statisztikai hivatal (Insee) adatai szerint a bruttó hazai termék (GDP) 0,1 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest, holott a Bloomberg által megkérdezett elemzők előzetesen 0,1 százalékos növekedést vártak.

A visszaesés mögött elsősorban a beruházások folyamatos zsugorodása és a kivitel 1,7 százalékos zuhanása áll, amely utóbbi önmagában 0,6 százalékponttal húzta le a GDP-t.

Bár a háztartások fogyasztása negyedéves alapon 0,2 százalékkal bővült, a szeptemberi adatok már ezen a téren is váratlan, 0,5 százalékos visszaesést mutattak az augusztusi, azonos mértékű zsugorodás után. A vállalati beruházások az idei év minden egyes negyedévében csökkentek.

Franciaország harmadik negyedéves teljesítményével jó eséllyel az euróövezet sereghajtójává vált, miután már az első fél évben is csak éppen hogy elkerülte a technikai recessziót a gyenge belső kereslet és a mezőgazdaságot sújtó nyári hőhullámok miatt. A francia gazdaság gyengélkedése azért is szembetűnő, mert Németország, Olaszország és Spanyolország várhatóan növekedésről számol majd be,

a 21 tagú valutaövezet egésze pedig az előrejelzések szerint 0,2 százalékkal bővülhetett.

A térség tehát összességében ellenállónak bizonyult az iráni háború inflációs hatásaival és a nyári aszályokkal szemben, bár az Európai Központi Bank a héten változatlanul hagyott irányadó ráták után decemberben akár egy harmadik kamatemelésre is rászánhatja magát.

A globális kötvényhozamok megugrása különösen érzékenyen érinti Párizst az ország ingatag pénzügyi és politikai helyzete miatt. Sébastien Lecornu miniszterelnök kisebbségi kormánya jelenleg is éles parlamenti csatákat vív a költségvetési kiigazító intézkedésekről, miközben a jövő évi elnökválasztás előtt a szélsőjobboldal vezeti a közvélemény-kutatásokat. A társadalmi feszültséget jól mutatja, hogy az oktatás finanszírozása és a megélhetési költségek emelkedése miatt kirobbant tiltakozások október 17-én utcai erőszakba, fosztogatásokba és tömeges letartóztatásokba torkolltak. Mindezek hatására a vállalatok kivárnak, a fogyasztói bizalmi index pedig 13 éves mélypontra zuhant.

A gazdasági gyengélkedés tovább nehezíti a költségvetési hiány lefaragását. A kormány már korábban feladta azt a célját, hogy idén kissé mérsékelje a deficitet, miután 0,5 százalékra rontotta az éves növekedési előrejelzését.

A statisztikai hivatal számításai szerint azonban a negyedik negyedéves stagnálás esetén a francia GDP 2026 egészében mindössze 0,2 százalékkal bővülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images