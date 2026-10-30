Kemény figyelmeztetést kapott Európa beteg embere: leminősítés szélén a franciák

Stabilról negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását a Fitch Ratings. A hitelminősítő a romló költségvetési mutatókkal és a belpolitikai megosztottsággal indokolta a döntést, amely növeli az eurózóna második legnagyobb gazdaságát érintő esetleges leminősítés kockázatát.

A pénteki bejelentés hátterében az áll, hogy az augusztusi felülvizsgálat óta

lassult a francia gazdasági növekedés, miközben a költségvetési hiány a vártnál nagyobb mértékben emelkedett.

Mindemellett az ország finanszírozási költségei is meredeken nőttek, ami tovább rontja az adósságpálya fenntarthatóságát.

A gazdasági nehézségeket tetézi a széttöredezett belpolitikai színtér, ami jelentősen megnehezíti a tartós költségvetési konszolidáció végrehajtását. A Fitch elemzői szerint

ez a politikai környezet komolyan veszélyezteti az államadósság stabilizálására irányuló törekvéseket.

A hitelminősítő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelgő elnökválasztást megelőző szakpolitikai viták sem erősítették a befektetői bizalmat. Az eddig körvonalazódó tervek ugyanis nem garantálják azt a tartós hiánycsökkentést, amely elengedhetetlen lenne az adósságráta megfékezéséhez.

Forrás: Reuters

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