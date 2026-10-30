Kivezetik az üzemanyag-támogatásokat Japánban

Takaicsi Szanae miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint az állami hozzájárulást decembertől kora tavaszig lépcsőzetesen építik le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az irányadó kiskereskedelmi ár havonta literenként 5 jennel (mintegy 3 amerikai centtel) emelkedik majd. A kormányfő ugyanakkor nem árulta el, hogy pontosan mikor vezetik ki teljesen az árkiegyenlítő mechanizmust.
A támogatási rendszer eddig literenként nagyjából 170 jenes szinten tartotta a benzin kiskereskedelmi árát,
és hasonló kedvezmény vonatkozott a gázolajra, valamint a kerozinra is. Az eredetileg 2022-ben, a világjárvány utáni gazdasági újranyitás és az ukrajnai háború hatására bevezetett programot idén február végén, az iráni konfliktus kirobbanásakor bővítették ki jelentősen. A BloombergNEF becslései szerint a benzin és a dízel dotálása március közepe és szeptember között napi 38 millió, összesen pedig 7,6 milliárd dollárjába került az államnak.
Japán különösen kitett a háború kiváltotta energiapiaci sokknak, mivel a fegyveres konfliktus előtt a kőolajszükségletének több mint 90 százalékát a Közel-Keletről fedezte. A kialakult helyzetben Tokió kénytelen volt megnyitni stratégiai tartalékait, a helyi finomítók pedig drágább alternatív forrásokból – főként az Egyesült Államokból – vásárolnak olajat.
A japán állami beavatkozás mértéke a legnagyobb gazdaságok között is kiemelkedő. Míg más országok többnyire ideiglenes adócsökkentésekkel reagáltak az árugrásokra, Tokió gyakorlatilag garantálta a kiskereskedelmi árat azzal, hogy átvállalta a referenciaérték feletti költségeket. Ez a megoldás komoly bírálatokat váltott ki. Kiucsi Takahide, a japán jegybank korábbi igazgatósági tagja és a Nomura Kutatóintézet vezető közgazdásza rámutatott, hogy a havonta több százmilliárd jenbe kerülő programot teljes egészében államkötvény-kibocsátásból fedezik. A szakértő szerint a támogatás rosszul célzott, aránytalanul nagy mértékben kedvez a nagyfogyasztóknak, a költségvetési hiány növekedése pedig gyengítheti a jent, ami tovább fűti az inflációt.
A dotáció visszavágása ugyan könnyítést jelent a büdzsének, de újabb terhet ró az évtizedes árstagnálás után tartós drágulással küzdő lakosságra. A Japán Fogyasztók Szövetsége élesen ellenzi a lépést, Hara Eidzsi, a szervezet társelnöke szerint ugyanis a támogatás megvonása súlyos csapást mér a megélhetésre és a vállalkozások működésére egyaránt. Az elégedetlenség tompítása érdekében a kormány más területen nyújt segítséget. A miniszterelnök közölte, hogy az eredeti terveknél egy hónappal korábban, már decemberben elindítják a villamosenergia- és gázszámlák támogatását, ami februárig mintegy 7000 jenes megtakarítást jelent egy átlagos háztartásnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos veszteség érte az orosz légierőt: megsemmisültek az Szu-34-es vadászbombázók
Ezek komoly károkat okoznak a fronton.
Radikális újításra készül a Spotify: egy új fizetős AI-funkcióval írathatjuk át a zenéinket
2027 elején jöhet az újdonság.
Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt
Aggasztják a befektetőket a friss számok.
Lebombázták Oroszország egyik legfontosabb üzemét: égig érnek a lángok
Több videó is terjed.
23 százalékot zuhant az Intel
Nem örültek a befektetők a gyorsjelentésnek.
Soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, beleremegetett az egész kriptopiac: 6,3 milliárd dollárt loptak el
A lopott eszközök egy részét sikerült befagyasztani.
Hatalmas támadás érte Moszkvát: ez volt az egyik legsúlyosabb akció az orosz főváros ellen
Életbe lépett a légvédelem.
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Így lesz lakásod a következő 1 évben - ingyenes webinár a Wekerle Pluszról
Az Otthon Start óta többen vettek lakást hitelből, és ez az árakban is meglátszott. Mára viszont fordult a helyzet: a használt piacon csökken a vásárlóerő, 2026 nyár végén pedig már a 10%
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.