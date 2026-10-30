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Kivezetik az üzemanyag-támogatásokat Japánban
Gazdaság

Kivezetik az üzemanyag-támogatásokat Japánban

Portfolio
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A japán kormány decembertől fokozatosan visszavágja a bőkezű üzemanyagár-támogatásokat, amelyek eddig megvédték a fogyasztókat az amerikai–iráni háború okozta drágulástól - írja a Bloomberg. Az intézkedés nyomán az autósoknak magasabb költségekkel kell számolniuk a kutakon, miközben a vezetés az áram- és gázszámlák tervezett kedvezményeinek előrehozatalával igyekszik enyhíteni a háztartások terheit.

Takaicsi Szanae miniszterelnök csütörtöki bejelentése szerint az állami hozzájárulást decembertől kora tavaszig lépcsőzetesen építik le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az irányadó kiskereskedelmi ár havonta literenként 5 jennel (mintegy 3 amerikai centtel) emelkedik majd. A kormányfő ugyanakkor nem árulta el, hogy pontosan mikor vezetik ki teljesen az árkiegyenlítő mechanizmust.

A támogatási rendszer eddig literenként nagyjából 170 jenes szinten tartotta a benzin kiskereskedelmi árát,

és hasonló kedvezmény vonatkozott a gázolajra, valamint a kerozinra is. Az eredetileg 2022-ben, a világjárvány utáni gazdasági újranyitás és az ukrajnai háború hatására bevezetett programot idén február végén, az iráni konfliktus kirobbanásakor bővítették ki jelentősen. A BloombergNEF becslései szerint a benzin és a dízel dotálása március közepe és szeptember között napi 38 millió, összesen pedig 7,6 milliárd dollárjába került az államnak.

Japán különösen kitett a háború kiváltotta energiapiaci sokknak, mivel a fegyveres konfliktus előtt a kőolajszükségletének több mint 90 százalékát a Közel-Keletről fedezte. A kialakult helyzetben Tokió kénytelen volt megnyitni stratégiai tartalékait, a helyi finomítók pedig drágább alternatív forrásokból – főként az Egyesült Államokból – vásárolnak olajat.

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A japán állami beavatkozás mértéke a legnagyobb gazdaságok között is kiemelkedő. Míg más országok többnyire ideiglenes adócsökkentésekkel reagáltak az árugrásokra, Tokió gyakorlatilag garantálta a kiskereskedelmi árat azzal, hogy átvállalta a referenciaérték feletti költségeket. Ez a megoldás komoly bírálatokat váltott ki. Kiucsi Takahide, a japán jegybank korábbi igazgatósági tagja és a Nomura Kutatóintézet vezető közgazdásza rámutatott, hogy a havonta több százmilliárd jenbe kerülő programot teljes egészében államkötvény-kibocsátásból fedezik. A szakértő szerint a támogatás rosszul célzott, aránytalanul nagy mértékben kedvez a nagyfogyasztóknak, a költségvetési hiány növekedése pedig gyengítheti a jent, ami tovább fűti az inflációt.

A dotáció visszavágása ugyan könnyítést jelent a büdzsének, de újabb terhet ró az évtizedes árstagnálás után tartós drágulással küzdő lakosságra. A Japán Fogyasztók Szövetsége élesen ellenzi a lépést, Hara Eidzsi, a szervezet társelnöke szerint ugyanis a támogatás megvonása súlyos csapást mér a megélhetésre és a vállalkozások működésére egyaránt. Az elégedetlenség tompítása érdekében a kormány más területen nyújt segítséget. A miniszterelnök közölte, hogy az eredeti terveknél egy hónappal korábban, már decemberben elindítják a villamosenergia- és gázszámlák támogatását, ami februárig mintegy 7000 jenes megtakarítást jelent egy átlagos háztartásnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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