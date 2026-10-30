Kritikus a helyzet az ukrán fővárosban: áramszüneteket okoztak az újabb támadások

Az ukrán energiaügyi minisztérium Telegram-csatornáján közzétett tájékoztatás szerint a szerelőbrigádok megfeszített tempóban javítják a megrongálódott berendezéseket. Dnyipropetrovszk megyében már sikerült helyreállítani az áramellátást a kritikus infrastruktúrához tartozó létesítményekben és a lakossági fogyasztók egy részénél, miközben a fővárosban és annak tágabb térségében jelenleg is zajlanak a munkálatok.

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a kár jelentős, a szakemberek dolgát pedig az elhúzódó légiriadók és az újabb támadások állandó veszélye is nehezíti.

Oroszország rendszeresen támadja Ukrajna energetikai létesítményeit, amely miatt többek között i Kijev megye Obuhivi, Fasztyivi és Bucsai járásában is rendkívüli áramszüneteket kellett elrendelni korábban.

Hasonló korlátozások léptek életbe Dnyipro városában és a környező területeken, valamint a Pavlohradi járás egyes részein is. Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere arról számolt be, hogy a városban teljes áramszünet alakult ki, ami miatt a felszíni elektromos tömegközlekedés is teljesen leállt.

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