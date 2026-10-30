Lekapcsolja a közmédia az egyik rádióját

A korábbi vezetés által 2024-ben elindított Nemzeti Sportrádió fenntartása évente több mint 400 millió forintba került, miközben csupán budapesti frekvencián volt fogható, és az online térben is kevesen hallgatták.

Az MRTV kérésére a Médiatanács törölte a csatornát a közszolgálati jegyzékből, így annak utolsó adásnapja holnap, október 31-én lesz.

A rádió főszerkesztőjét, Ballai Attilát már szeptemberben menesztették.

Mivel a sporttartalmak biztosítása továbbra is törvényi kötelezettség, ezt a feladatot a jövőben a Kossuth Rádió veszi át. Reggel hat és este tíz óra között a Krónikák után lesznek hallhatók a sportblokkok, esténként pedig a Sportvilág című műsor jelentkezik. A tartalmakat egy nyolcfős, Virányi Zsolt vezette szerkesztőség készíti, amelynek tagjai a sportrádió indulása előtt is a Kossuth állományába tartoztak, most pedig visszatérnek oda. A sportrádiónál dolgozó külső műsorkészítők szerződéseit felbontják.

Jelentős átalakulás vár a Petőfi Rádióra is.

A csatorna műsorait 2023 óta egy külsős cég, az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. készítette, ám ez a szerződés október 31-én közös megegyezéssel megszűnik. A rádió teljes stábja az MRTV állományába kerül, a műsorkészítés pedig az eddigi külső helyszínről, az A38 Hajóról a Nemzeti Sportrádió megüresedő stúdióiba költözik át.

A kiszervezett gyártás és a helyszínbérlés megszüntetése, valamint

a sportrádió leállítása a párhuzamosságok felszámolásával eredményezi a közmédia által közölt évi kétmilliárd forintos megtakarítást.

Az MRTV lépéseit a tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület is jóváhagyta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor