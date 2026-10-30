12°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Lekapcsolja a közmédia az egyik rádióját
Gazdaság

Lekapcsolja a közmédia az egyik rádióját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Évente több mint kétmilliárd forintot takarít meg a közmédia azzal, hogy október 31-ével megszünteti a Nemzeti Sportrádiót, a Petőfi Rádió műsorgyártását pedig visszaveszi saját hatáskörébe. A sportműsorok a Kossuth Rádión folytatódnak majd tovább, míg a Petőfi Rádió stábja a felszabaduló stúdiókba költözik - közölte a 24.hu, a a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. (MRTV) nyomán.

A korábbi vezetés által 2024-ben elindított Nemzeti Sportrádió fenntartása évente több mint 400 millió forintba került, miközben csupán budapesti frekvencián volt fogható, és az online térben is kevesen hallgatták.

Az MRTV kérésére a Médiatanács törölte a csatornát a közszolgálati jegyzékből, így annak utolsó adásnapja holnap, október 31-én lesz.

A rádió főszerkesztőjét, Ballai Attilát már szeptemberben menesztették.

Mivel a sporttartalmak biztosítása továbbra is törvényi kötelezettség, ezt a feladatot a jövőben a Kossuth Rádió veszi át. Reggel hat és este tíz óra között a Krónikák után lesznek hallhatók a sportblokkok, esténként pedig a Sportvilág című műsor jelentkezik. A tartalmakat egy nyolcfős, Virányi Zsolt vezette szerkesztőség készíti, amelynek tagjai a sportrádió indulása előtt is a Kossuth állományába tartoztak, most pedig visszatérnek oda. A sportrádiónál dolgozó külső műsorkészítők szerződéseit felbontják.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki

Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében

Itt a tervezet: így szigorítaná a kormány az elektromos rollerek használatát

Jelentős átalakulás vár a Petőfi Rádióra is.

A csatorna műsorait 2023 óta egy külsős cég, az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. készítette, ám ez a szerződés október 31-én közös megegyezéssel megszűnik. A rádió teljes stábja az MRTV állományába kerül, a műsorkészítés pedig az eddigi külső helyszínről, az A38 Hajóról a Nemzeti Sportrádió megüresedő stúdióiba költözik át.

A kiszervezett gyártás és a helyszínbérlés megszüntetése, valamint

a sportrádió leállítása a párhuzamosságok felszámolásával eredményezi a közmédia által közölt évi kétmilliárd forintos megtakarítást.

Az MRTV lépéseit a tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testület is jóváhagyta.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility