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Lélelgeztetőgép-ügy: néhány napos vállalkozás, de rögtön kétmilliárdos állami megrendelés
Gazdaság

Lélelgeztetőgép-ügy: néhány napos vállalkozás, de rögtön kétmilliárdos állami megrendelés

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Alig néhány nappal a cégalapítás után már közel kétmilliárd forint értékben kapott állami megbízást lélegeztetőgépek beszerzésére egy olyan vállalkozás, amelynek tulajdonosai korábban autóalkatrész-kereskedelemmel foglalkoztak – hívta fel a figyelmet a 24.hu által nyilvánosságra hozott dokumentumokra Facebook-bejegyzésében Radnai Márk.

A kiszivárgott iratok szerint a Limitless Medical nevű társaságot április 14-én alapították, és két nappal később jegyezték be, amikor a bankszámlájukat is megnyitották. A Külgazdasági és Külügyminisztérium már másnap, április 17-én 603 millió forintos szerződést kötött velük lélegeztetőgépek szállítására, amit április 22-én egy újabb, 1,31 milliárd forintos megbízás követett.

"Nyolc nappal a cégalapítás után már milliárdos állami megbízásoknál tartunk. A dokumentumok szerint a teljes összeget előre kifizették"

– emelte ki bejegyzésében Radnai Márk.

A nyertes vállalkozás háttere több szempontból is kérdéseket vet fel. A tulajdonosok korábban autóalkatrészekkel kereskedtek, ráadásul a Partizán korábbi tényfeltárása szerint az üzlet kapcsán eredetileg felmerült másik cég tulajdonosát korábban sikkasztás miatt elítélték, és eltiltották a cégvezetéstől. Ezt áthidalva az újonnan alapított Limitless Medical ügyvezetője a felesége lett, ám a minisztériummal a hivatalos kapcsolatot továbbra is a férjen keresztül kellett tartani.

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Arra vonatkozóan, hogy a tárca a világjárvány idején miért éppen ezt a néhány napos vállalkozást bízta meg a milliárdos beszerzéssel, a nyilvánosságra került iratok nem adnak érdemi magyarázatot. "Nincs referenciaellenőrzés, alkalmassági vizsgálat, kockázatelemzés vagy más ajánlatokkal való összehasonlítás" – részletezte a kiválasztási eljárás hiányosságait a poszt szerzője.

A dokumentumokból ugyanakkor pontosan azonosíthatók a minisztériumi felelősök, mivel

a szerződéseket Balogh Csaba akkori közigazgatási államtitkár írta alá, kapcsolattartóként Joó Istvánt jelölték meg, a teljesítés igazolására pedig Menczer Tamás volt jogosult.

Bár a döntéshozók személye és a pénz útja dokumentált, a külügyi tárca egy belső vizsgálatot követően ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A minisztérium saját becslése szerint az ehhez hasonló beszerzések akár százmilliárdos nagyságrendű vagyoni hátrányt is okozhattak a magyar államnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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