Letartóztatták Seszták Miklós táskahordóját is

Elrendelték Seszták Miklós volt nemzeti fejlesztési miniszter egyik bizalmasának letartóztatását, aki a gyanú szerint pénzfutárként vett részt korrupciós összegek célba juttatásában.

A kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája rendelte el – tájékoztatta az MTI-t közleményben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hatóságok szerint az érintett személy a vesztegetési pénzek átvételét és szállítását végezte a volt tárcavezető ügyében.

A megalapozott gyanú szerint a letartóztatott bizalmas bűnsegédként működött közre a súlyos korrupciós bűncselekményekben.

A terhére rótt cselekmények között szerepel a vezető beosztású hivatalos személy által, valamint az önálló intézkedésre jogosult személy által – mindkét esetben bűnszövetségben és üzletszerűen – elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette.

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