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Matolcsy-ügy: meg kell jelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt; a börtön sem kifogás
Gazdaság

Matolcsy-ügy: meg kell jelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt; a börtön sem kifogás

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Letartóztatása ellenére is személyesen kell megjelennie a parlamenti vizsgálóbizottság jövő heti ülésén Matolcsy György volt jegybankelnöknek a 444 értesülései szerint. Egy jogi szakértő szerint a kényszerintézkedés nem mentesít a megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettség alól, így a november 5-re tervezett meghallgatáson távkapcsolat helyett fizikailag kell előállítani az érintettet.

Csőszi Attila,

az MNB-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke megerősítette, hogy ragaszkodnak a november 5-i, jövő csütörtöki időponthoz.

A volt jegybankelnök még az őrizetbe vétele előtt átvette az idézést, és jelezte is a részvételi szándékát. Csőszi hangsúlyozta, hogy a múlt heti ügyészségi akciók nem tették okafogyottá a bizottság munkáját. A jegybanki alapítványok körül ugyanis olyan kiterjedt cégháló és érdekrendszer épült ki, amelyben Matolcsy kulcsszereplő ugyan, de csupán az egyik láncszem. A testület jelenleg az illetékes hatóságokkal egyeztet a meghallgatás technikai lebonyolításáról.

Petrik Herold Erik ügyvéd elmondta, hogy az Alaptörvény és az országgyűlési törvény értelmében a legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya alatt álló személyekre is vonatkozik a parlamenti bizottság előtti megjelenési kötelezettség. Bár a bíróságokon időnként alkalmazzák a távmeghallgatást, a vizsgálóbizottság esetében ez nem lehetséges, az idézettnek személyesen kell jelen lennie. A Központi Nyomozó Főügyészséggel és a büntetés-végrehajtással történő egyeztetés az előállításról csupán technikai jellegű feladat.

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A jövő heti ülésen az előállított volt jegybankelnök megtagadhatja a választ azokra a kérdésekre, amelyekkel önmagát vagy a hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. Amiben viszont nyilatkozik, abban igazat kell mondania, ellenkező esetben bármely állampolgár vagy bizottsági tag feljelentést tehet ellene hamis tanúzás miatt.

Az augusztusban felállt vizsgálóbizottság legutóbb október elsején ülésezett. Akkor az MNB-alapítványok vagyonát érintő, a közvagyonjelleget megszüntető törvényi szabályozás egykori kormánypárti felelőseit, Bánki Eriket és Kósa Lajost hallgatták meg. Érdemi információk helyett lényegében mindketten arról nyilatkoztak, hogy nincsenek tisztában a részletekkel.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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