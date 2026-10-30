Meddig tarthat ki a forint erősödése?

Az elmúlt nagyjából egy hétben gyengélkedett a forint, részben a turbulens nemzetközi helyzet miatt és ez az időszak egybe esett az új költségvetés bemutatásával is. T

egnap viszont nagyot erősödött a forint a vezető devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz,

ma pedig a reggeli órákban a forint árfolyama 365-366 között mozog az euróval és 327 környékén a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Nemzetközi fronton a dollárindex nagyjából ott tart mint a hét elején. Az olajárak továbbra is magasak, de az AI trade gyengélkedése miatt a kötvényhozamok valamelyest visszajöttek, ahogy erre figyelmeztettünk a múlt héten. A hét egészében az euró és a japán jen kismértékben gyengült a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai GDP és inflációs adatok jönnek, valamint amerikai konjunktúraadatokra figyelünk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images