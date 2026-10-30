Megint szavaztak a következő ENSZ főtitkárról - Orbán Viktor neve nem volt a jelöltek között

Tovább növelte előnyét Rebeca Grynspan volt Costa Rica-i alelnök az ENSZ következő főtitkári posztjáért folyó versenyben. A Biztonsági Tanács pénteki, informális próbaszavazásán a 70 éves közgazdász érte el eddigi legjobb eredményét a zárt ajtók mögött zajló kiválasztási folyamatban, amelynek célja a második ötéves ciklusát idén befejező António Guterres utódjának megtalálása.

A tizenöt tagú testületben Grynspan 11 támogató és 4 ellenző szavazatot kapott. Az elmúlt hónapokban ez volt a hetedik ilyen jellegű voksolás, és a korábbi hat fordulóból ötben szintén ő végzett az élen, bár akkor még szorosabb eredménnyel. A mezőnyben a második helyre az argentin Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója futott be kilenc támogató szavazattal. Őt követte Carolyn Rodrigues-Birkett guyanai ENSZ-nagykövet nyolc vokssal – aki az augusztusi fordulóban egyszer már átvette a vezetést –, míg az újonnan versenybe szálló Lana Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek korábbi ENSZ-nagykövete hét támogató, hat ellenző és két tartózkodó szavazattal a negyedik lett. Korábban

Orbán Viktor volt miniszterelnök neve is szóba került a poszt kapcsán,

pénteki hírek szerint azonban csak Nusseibeh jelölését készíthették elő a kiszivárogtatással. Az emírségek jelöltje azonban kifejezetten gyengén szerepelt a szavazáson, így a stratégia nem biztos, hogy működik.

Orbán esetleges jelölését továbbra sem lehet kizárni, de a vétójoggal rendelkező francia kormány már jelezte, hogy nem támogatná a magyar politikus főtitkári ambícióit, így erősen kérdéses, hogy sikerülne-e megszereznie a szükséges szavazatokat.

A Biztonsági Tanács hivatalos ajánlásához a jelöltnek legalább kilenc támogató szavazatot kell szereznie, és a testület öt állandó tagja – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország – közül egyik sem élhet a vétójogával. A pénteki informális fordulóból nem derült ki, hogy a vétójoggal rendelkező nagyhatalmak miként szavaztak. Tíz évvel ezelőtt, Guterres 2016. októberi megválasztásakor hat próbaszavazásra volt szükség a végső megállapodáshoz.

A világszervezet több mint nyolcvanéves történetében még soha nem töltötte be nő a főtitkári tisztséget. A tizedik főtitkárnak komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie, hiszen a számos fegyveres konfliktus mellett kezelnie kell az amerikai pénzügyi hozzájárulások csökkenését, valamint a 193 tagállamot tömörítő szervezet politikai súlyának gyengülését, miután Washington több tucat ENSZ-ügynökségből kilépett. Grynspan egy e havi Reuters-interjúban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ túlságosan kockázatkerülővé vált, a következő vezetőnek pedig készen kell állnia arra, hogy vállalja az esetleges diplomáciai kudarcok árát, majd újra próbálkozzon.

Forrás: Reuters

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