10°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Megint szavaztak a következő ENSZ főtitkárról - Orbán Viktor neve nem volt a jelöltek között
Gazdaság

Megint szavaztak a következő ENSZ főtitkárról - Orbán Viktor neve nem volt a jelöltek között

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tovább növelte előnyét Rebeca Grynspan volt Costa Rica-i alelnök az ENSZ következő főtitkári posztjáért folyó versenyben. A Biztonsági Tanács pénteki, informális próbaszavazásán a 70 éves közgazdász érte el eddigi legjobb eredményét a zárt ajtók mögött zajló kiválasztási folyamatban, amelynek célja a második ötéves ciklusát idén befejező António Guterres utódjának megtalálása.

A tizenöt tagú testületben Grynspan 11 támogató és 4 ellenző szavazatot kapott. Az elmúlt hónapokban ez volt a hetedik ilyen jellegű voksolás, és a korábbi hat fordulóból ötben szintén ő végzett az élen, bár akkor még szorosabb eredménnyel. A mezőnyben a második helyre az argentin Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója futott be kilenc támogató szavazattal. Őt követte Carolyn Rodrigues-Birkett guyanai ENSZ-nagykövet nyolc vokssal – aki az augusztusi fordulóban egyszer már átvette a vezetést –, míg az újonnan versenybe szálló Lana Nusseibeh, az Egyesült Arab Emírségek korábbi ENSZ-nagykövete hét támogató, hat ellenző és két tartózkodó szavazattal a negyedik lett. Korábban

Orbán Viktor volt miniszterelnök neve is szóba került a poszt kapcsán,

pénteki hírek szerint azonban csak Nusseibeh jelölését készíthették elő a kiszivárogtatással. Az emírségek jelöltje azonban kifejezetten gyengén szerepelt a szavazáson, így a stratégia nem biztos, hogy működik.

Orbán esetleges jelölését továbbra sem lehet kizárni, de a vétójoggal rendelkező francia kormány már jelezte, hogy nem támogatná a magyar politikus főtitkári ambícióit, így erősen kérdéses, hogy sikerülne-e megszereznie a szükséges szavazatokat.

Még több Gazdaság

Kemény figyelmeztetést kapott Európa beteg embere: leminősítés szélén a franciák

Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki

Nem hallgathatja meg személyesen Matolcsy Györgyöt a parlamenti vizsgálóbizottság

Kapcsolódó cikkünk

Itt a mesterterv: csalinak használták Orbán Viktort Trumpék

Olyan vétó készülődik, ami egy csapásra megöli Trump elnök Orbán Viktorra vonatkozó terveit

Cseh miniszterelnök Magyar Péter mellett állva: abszurdnak tartom, hogy Magyarországnak napi egy milliós bírságot kell fizetnie

Európa egyik legerősebb hatalmának vezetője „viccesnek” nevezte az Orbán Viktor jövőjéről szóló felvetést

Ukrajna sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor lehetséges ENSZ-főtitkárságának hírét: gúnyos üzenet érkezett

Orbán Viktor az ENSZ élén? Megszólaltak az oroszok

Orbán Viktor kerülhet az ENSZ élére

Török Gábor: itthon is új játszma lehetne Orbán Viktor ENSZ főtitkársága

A Biztonsági Tanács hivatalos ajánlásához a jelöltnek legalább kilenc támogató szavazatot kell szereznie, és a testület öt állandó tagja – az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Oroszország – közül egyik sem élhet a vétójogával. A pénteki informális fordulóból nem derült ki, hogy a vétójoggal rendelkező nagyhatalmak miként szavaztak. Tíz évvel ezelőtt, Guterres 2016. októberi megválasztásakor hat próbaszavazásra volt szükség a végső megállapodáshoz.

A világszervezet több mint nyolcvanéves történetében még soha nem töltötte be nő a főtitkári tisztséget. A tizedik főtitkárnak komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie, hiszen a számos fegyveres konfliktus mellett kezelnie kell az amerikai pénzügyi hozzájárulások csökkenését, valamint a 193 tagállamot tömörítő szervezet politikai súlyának gyengülését, miután Washington több tucat ENSZ-ügynökségből kilépett. Grynspan egy e havi Reuters-interjúban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ túlságosan kockázatkerülővé vált, a következő vezetőnek pedig készen kell állnia arra, hogy vállalja az esetleges diplomáciai kudarcok árát, majd újra próbálkozzon.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új helyzetet teremt a Tisza-kormány: 412 ezer forint állami támogatást kaphatnak a megtakarítók
Megtámadták Moszkvát, Trump nyomást gyakorol Ukrajnára – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility