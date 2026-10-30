Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A mai drágulás bruttó 4 forintos emelést jelent a hagyományos dízel és prémium gázolaj esetében is.

A piac a héten a nagykereskedelmi árváltozások alapján változtatja a kiskereskedelmi árakat is.

Ez alapján a mai napon (2026.10.30-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 642 Ft/liter

Gázolaj: 721 Ft/liter

Bár első blikkre a szerdai és a mai drágulás miatt inkább húzhatják a szájukat az autósok, de ha közelebbről megnézzük a dolgot, akkor világosan látszik, hogy a mostani környezetben ez az áremelkedés nagyon is kedvező fejlemény. Iparági információink alapján ugyanis látható, hogy a sokáig változatlan gázolajár-környezetben a már régóta rendkívül feszes magyar piacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptember végére.

A kialakult helyzetet a hétfői podcast beszélgetésünkben részletesen tárgyaltuk, ahol a legfontosabb mondás talán ez volt:

még mindig jobb a drága dízel, mint az, ha nincs dízel.

* Módszertan: a számított nagykereskedelmi árrés a hazai nettó nagykereskedelmi ár és az iparági forrásokból származó, forintra átszámított, hazai jövedéki adóval és MSZKSZ-díjjal kiegészített regionális dízel-importbeszerzési árszint különbsége. A kiskereskedelmi árrést az átlagos, áfától megtisztított kútár és a nettó nagykereskedelmi ár különbségeként számoltuk. A két mutató összege adja az importbeszerzési referenciaár és a nettó fogyasztói ár közötti teljes árréspuffert. Fontos, hogy a számított árrések nem azonosak a piaci szereplők tényleges profitjával, mivel nem veszik figyelembe a szállítási, személyi, üzemeltetési és egyéb költségeket. A 2026. március 10. és június 26. közötti védett áras időszakban a kiskereskedelmi árrésnél a szabályozott, 38 forint/literes értékkel számoltunk.

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