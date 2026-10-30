Megszólalt a KSH a friss adatokról: a következő felülvizsgálat átírhatja a mostani GDP-adatot

A magyar gazdaság 2026 harmadik negyedévében éves összevetésben 1,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig mindössze 0,1 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel közzétett első becslése szerint – mint arról már beszámoltunk.
Az éves növekedés elmaradt az elemzők 1,7 százalékos várakozásától, a negyedéves adat pedig azt mutatja, hogy a gazdaság lényegében stagnált a nyári hónapokban. A gyenge teljesítmény mögött ugyanakkor jelentős ágazati különbségek húzódnak meg: miközben az ipar egyre nagyobb szerepet játszik a növekedésben, a mezőgazdaságot sújtó aszály komoly visszahúzó erőt jelentett. A KSH péntek reggeli sajtótájékoztatóján a növekedés szerkezetéről, a beruházások és a fogyasztás kilátásairól, valamint a GDP-adatok várható felülvizsgálatáról is új részletek derültek ki.
Decemberben felfelé módosulhat a harmadik negyedévre közölt 0,1 százalékos negyedéves GDP-növekedés
– hangzott el a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli sajtótájékoztatóján az adatról. Cseh Tímea, a KSH nemzeti számlákért felelős főosztályvezetője elmondta, hogy az időközben beérkező új adatok miatt az első és a második negyedév teljesítményét is felülvizsgálják. A módosítás várhatóan elsősorban a második negyedévet érinti, amelynek növekedési üteme lefelé változhat.
Emiatt a harmadik negyedév jelenleg kimutatott 0,1 százalékos bővülése magasabb lehet a bázisérték lejjebb húzása miatt, de a pontos mértékről egyelőre nem tudtak becslést adni.
A gazdaság szerkezetében fontos változás történt a harmadik negyedévben, miután az ipar átvette a növekedés legfontosabb hajtóerejének szerepét a szolgáltatásoktól. A KSH szerint az ipar pozitív hozzájárulása egyértelműen erősödött a második negyedévhez képest, a kedvező teljesítmény azonban néhány ágazatra koncentrálódott. Elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógépes és elektronikai termékek gyártása húzta a feldolgozóipart, miközben az ágazat többi részében jóval vegyesebb folyamatok érvényesültek.
A mezőgazdaság ezzel szemben a korábbinál is erőteljesebben fékezte a gazdasági növekedést.
Cseh Tímea szerint a súlyos nyári aszály rendkívül kedvezőtlen hatással volt az ágazat teljesítményére, amelynek negatív növekedési hozzájárulása a harmadik negyedévben tovább erősödött. A mezőgazdaság viszonylag alacsony GDP-n belüli súlya ellenére a visszaesés olyan jelentős volt, hogy érdemben rontotta a teljes nemzetgazdaság növekedési mutatóját. A szolgáltatószektor eközben továbbra is pozitívan járult hozzá a GDP bővüléséhez, de a korábbi negyedévekhez képest kisebb mértékben.
A lakossági fogyasztással kapcsolatban a KSH szakértői továbbra is kedvező folyamatokra számítanak. A hivatal szerint a rendelkezésre álló kiskereskedelmi adatok és a szolgáltatások teljesítménye arra utal, hogy a háztartások fogyasztása a harmadik negyedévben is támogathatta a gazdasági növekedést. Cseh Tímea úgy értékelte, hogy egyelőre nem látható olyan fejlemény, amely a fogyasztás korábbi, viszonylag stabil növekedési pályájának megtörésére utalna. A KSH ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 30 napos GDP-gyorsbecslés kizárólag a termelési oldalra épül, ezért a fogyasztás tényleges hozzájárulásáról csak a részletes adatok birtokában lehet megalapozott következtetéseket levonni.
A Portfolio kérdésére a KSH szakértői kifejetették, hogy a beruházások ugyanakkor továbbra is a magyar gazdaság egyik legfontosabb gyenge pontját jelenthetik.
A KSH szakértői szerint a korábbi tendenciák és a költségvetési kiadások visszafogása alapján fennáll a veszélye annak, hogy a beruházások a harmadik negyedévben is negatívan járultak hozzá a GDP alakulásához. Különösen az állami fejlesztési kiadások szigorítása jelenthet fékezőerőt, mivel a költségvetési takarékosság nemcsak a folyó működési kiadásokat, hanem a beruházásokat is érintheti. A hivatal ugyanakkor óvatosságra intett, mivel a beruházások alakulásáról egyelőre rendkívül hiányosak az adatok, így pontos növekedési hozzájárulást vagy akár biztos irányt sem lehet meghatározni.
Kérdésre válaszolva elmondták, hogy a beruházások egyes területein ráadásul eltérő folyamatok körvonalazódnak:
a statisztikai hivatal szerint az építőipar a harmadik negyedévben már enyhén pozitív hozzájárulást mutathatott, ami kedvező jelzés lehet az építési beruházások szempontjából.
A gép- és berendezésberuházások helyzete azonban továbbra is bizonytalan, és az ipari termelés egyes ágazatainak élénküléséből önmagában nem lehet a beruházások növekedésére következtetni. A KSH szakértői szerint a termelési oldal jelenlegi adatai legfeljebb az általános tendenciák megítélésére alkalmasak.
Az állami kiadások visszafogásának hatásairól a KSH egyelőre nem tudott pontos számokat közölni. A sajtótájékoztatón felmerült, hogy az elmúlt hónapokban javuló költségvetési egyenleg mögött álló takarékossági intézkedések az állami szolgáltatások teljesítményében is megjelenhetnek. A hivatal szakértői szerint ennek vizsgálatához azonban részletesebb adatokra lesz szükség.
A decemberben esedékes, 60 napos GDP-becslés már a felhasználási oldalról is képet adhat a gazdaság teljesítményéről, így pontosabban megállapítható lesz, hogy a lakossági fogyasztás, a beruházások és a külkereskedelem milyen mértékben járult hozzá a harmadik negyedéves növekedéshez.
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