Megszólalt a KSH a friss adatokról: a következő felülvizsgálat átírhatja a mostani GDP-adatot

A magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben éves alapon 1,5, negyedéves összevetésben pedig mindössze 0,1 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal első becslése szerint, ami elmarad az elemzők várakozásától. A hivatal szerint a negyedéves adat decemberben felfelé módosulhat, mert a második negyedév növekedési ütemét várhatóan lefelé javítják. A növekedés fő hajtóereje már az ipar volt, elsősorban a járműgyártásnak és az elektronikai termékek gyártásának köszönhetően, a súlyos nyári aszály miatt viszont a mezőgazdaság érdemben visszafogta a teljesítményt. A lakossági fogyasztás a KSH szerint továbbra is támogathatta a gazdaságot, a beruházások azonban az állami kiadások visszafogása miatt ismét fékezhették a növekedést. Pontosabb képet a decemberben érkező, részletesebb GDP-becslés adhat.

A magyar gazdaság 2026 harmadik negyedévében éves összevetésben 1,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig mindössze 0,1 százalékkal bővült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggel közzétett első becslése szerint – mint arról már beszámoltunk.

Az éves növekedés elmaradt az elemzők 1,7 százalékos várakozásától, a negyedéves adat pedig azt mutatja, hogy a gazdaság lényegében stagnált a nyári hónapokban. A gyenge teljesítmény mögött ugyanakkor jelentős ágazati különbségek húzódnak meg: miközben az ipar egyre nagyobb szerepet játszik a növekedésben, a mezőgazdaságot sújtó aszály komoly visszahúzó erőt jelentett. A KSH péntek reggeli sajtótájékoztatóján a növekedés szerkezetéről, a beruházások és a fogyasztás kilátásairól, valamint a GDP-adatok várható felülvizsgálatáról is új részletek derültek ki.

Decemberben felfelé módosulhat a harmadik negyedévre közölt 0,1 százalékos negyedéves GDP-növekedés

– hangzott el a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntek reggeli sajtótájékoztatóján az adatról. Cseh Tímea, a KSH nemzeti számlákért felelős főosztályvezetője elmondta, hogy az időközben beérkező új adatok miatt az első és a második negyedév teljesítményét is felülvizsgálják. A módosítás várhatóan elsősorban a második negyedévet érinti, amelynek növekedési üteme lefelé változhat.

Emiatt a harmadik negyedév jelenleg kimutatott 0,1 százalékos bővülése magasabb lehet a bázisérték lejjebb húzása miatt, de a pontos mértékről egyelőre nem tudtak becslést adni.

A gazdaság szerkezetében fontos változás történt a harmadik negyedévben, miután az ipar átvette a növekedés legfontosabb hajtóerejének szerepét a szolgáltatásoktól. A KSH szerint az ipar pozitív hozzájárulása egyértelműen erősödött a második negyedévhez képest, a kedvező teljesítmény azonban néhány ágazatra koncentrálódott. Elsősorban a járműgyártás, valamint a számítógépes és elektronikai termékek gyártása húzta a feldolgozóipart, miközben az ágazat többi részében jóval vegyesebb folyamatok érvényesültek.

A mezőgazdaság ezzel szemben a korábbinál is erőteljesebben fékezte a gazdasági növekedést.

Cseh Tímea szerint a súlyos nyári aszály rendkívül kedvezőtlen hatással volt az ágazat teljesítményére, amelynek negatív növekedési hozzájárulása a harmadik negyedévben tovább erősödött. A mezőgazdaság viszonylag alacsony GDP-n belüli súlya ellenére a visszaesés olyan jelentős volt, hogy érdemben rontotta a teljes nemzetgazdaság növekedési mutatóját. A szolgáltatószektor eközben továbbra is pozitívan járult hozzá a GDP bővüléséhez, de a korábbi negyedévekhez képest kisebb mértékben.

A lakossági fogyasztással kapcsolatban a KSH szakértői továbbra is kedvező folyamatokra számítanak. A hivatal szerint a rendelkezésre álló kiskereskedelmi adatok és a szolgáltatások teljesítménye arra utal, hogy a háztartások fogyasztása a harmadik negyedévben is támogathatta a gazdasági növekedést. Cseh Tímea úgy értékelte, hogy egyelőre nem látható olyan fejlemény, amely a fogyasztás korábbi, viszonylag stabil növekedési pályájának megtörésére utalna. A KSH ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a 30 napos GDP-gyorsbecslés kizárólag a termelési oldalra épül, ezért a fogyasztás tényleges hozzájárulásáról csak a részletes adatok birtokában lehet megalapozott következtetéseket levonni.

A Portfolio kérdésére a KSH szakértői kifejetették, hogy a beruházások ugyanakkor továbbra is a magyar gazdaság egyik legfontosabb gyenge pontját jelenthetik.

A KSH szakértői szerint a korábbi tendenciák és a költségvetési kiadások visszafogása alapján fennáll a veszélye annak, hogy a beruházások a harmadik negyedévben is negatívan járultak hozzá a GDP alakulásához. Különösen az állami fejlesztési kiadások szigorítása jelenthet fékezőerőt, mivel a költségvetési takarékosság nemcsak a folyó működési kiadásokat, hanem a beruházásokat is érintheti. A hivatal ugyanakkor óvatosságra intett, mivel a beruházások alakulásáról egyelőre rendkívül hiányosak az adatok, így pontos növekedési hozzájárulást vagy akár biztos irányt sem lehet meghatározni.

Kérdésre válaszolva elmondták, hogy a beruházások egyes területein ráadásul eltérő folyamatok körvonalazódnak:

a statisztikai hivatal szerint az építőipar a harmadik negyedévben már enyhén pozitív hozzájárulást mutathatott, ami kedvező jelzés lehet az építési beruházások szempontjából.

A gép- és berendezésberuházások helyzete azonban továbbra is bizonytalan, és az ipari termelés egyes ágazatainak élénküléséből önmagában nem lehet a beruházások növekedésére következtetni. A KSH szakértői szerint a termelési oldal jelenlegi adatai legfeljebb az általános tendenciák megítélésére alkalmasak.

Az állami kiadások visszafogásának hatásairól a KSH egyelőre nem tudott pontos számokat közölni. A sajtótájékoztatón felmerült, hogy az elmúlt hónapokban javuló költségvetési egyenleg mögött álló takarékossági intézkedések az állami szolgáltatások teljesítményében is megjelenhetnek. A hivatal szakértői szerint ennek vizsgálatához azonban részletesebb adatokra lesz szükség.

A decemberben esedékes, 60 napos GDP-becslés már a felhasználási oldalról is képet adhat a gazdaság teljesítményéről, így pontosabban megállapítható lesz, hogy a lakossági fogyasztás, a beruházások és a külkereskedelem milyen mértékben járult hozzá a harmadik negyedéves növekedéshez.

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