Megszólaltak az elemzők a csalódást keltő adat után: miért hasalt el a magyar gazdaság?

A vártnál gyengébb harmadik negyedéves GDP-adatot közölt péntek reggel a KSH, a magyar gazdaság az előző negyedéhez képest mindössze 0,1 százalékkal bővült. A részletes adatokat még nem ismerjük, de az elemzők szerint a mezőgazdaság a vártnál is nagyobb csapást mérhetett a gazdaságra.

Kellemetlen – de azért nem teljesen váratlan – meglepetést okozott a magyar GDP a harmadik negyedévben – kezdi kommentárját Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint a csalódást keltő eredményben talán a szolgáltatások korábbinál is kisebb növekedésének lehetett szerepe. Az elemző szerint ugyan az ipar járult hozzá legnagyobb mértékben a GDP bővüléséhez, de ott sem volt általános a fellendülés, néhány nagy gyár húzta a teljesítményt, mint a komáromi Foxconn, a kecskeméti Mercedes, illetve a debreceni BMW-beruházások, melyek egyébként a következő időszakban is felfelé húzhatja a gazdaság teljesítményét. Ugyanakkor Regős szerint

problémát jelent, hogy ezen nagyberuházások hatása nem terül szét a gazdaságban, egyedi szigetekről van szó, amelyek alig kapcsolódnak a többi céghez, kevés a magyar beszállító és a kutatás-fejlesztés sem itt történik.

Ugyan a negyedik negyedévre ismét gyorsulhat a gazdaság növekedése, Regős Gábor szerint a 2026-os bővülés így is közelebb lehet a 1,5%-hoz, mint a kettőhöz. Ráadásul a mostani adatnak 2027-re is lehet áthúzódó hatása, a Gránit Alapkezelő szakembere szerint a 2,5%-os növekedési prognózisa optimista lehet a jövő évet illetően, különösen, ha a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése a korábbinál érdemben szerényebb lesz.

Előzetesen lehetett számítani arra, hogy a nyári aszály következtében a mezőgazdaság visszafoghatta a gazdaság teljesítményét, a csalódást keltő adat alapján ennek mértéke a vártnál is nagyobb lehetett.

A lendület elvesztésének oka minden bizonnyal a mezőgazdaság vártnál nagyobb visszaesése volt a nyári súlyos aszály miatt

- foglalta össze Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Szerinte a mezőgazdaság visszaesését figyelmen kívül hagyva valószínűleg nem volt komoly lendületvesztés.

Úgy látszik, hogy a mezőgazdaság még a vártnál is gyengébb volt, amit a jó ipar nem tudott annyira ellensúlyozni, mint gondoltuk – emelte ki Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzési központjának vezetője szerint felhasználási oldalról továbbra is valószínű, hogy a háztartások fogyasztása maradt a legfontosabb növekedési tényező. A beruházások eközben továbbra is gyenge képet mutathattak, így a gazdasági növekedés szerkezete változatlanul erősen a fogyasztásra épülhetett.

Az idei év egészét tekintve az MBH Bank szakembere továbbra is elérhetőnek tartja az 1,8%-os GDP-növekedést. Ebben fontos szerepe lehet annak, hogy az év utolsó negyedévében várakozásaik szerint megkezdődhet a BYD szegedi gyárának termelése, ami már rövid távon is támogathatja az ipari kibocsátást és az exportteljesítményt. Árokszállási 2027-re 2,5%-os gazdasági növekedést vár, mivel az EU-források várhatóan intenzívebb lehívása, az európai és különösen a német konjunktúra fokozatos javulása, valamint az elmúlt években kiépült ipari kapacitások termelésnövekedése segítheti a növekedést, míg a kormány élénkítő lépései hozzájárulhatnak a fogyasztás erősen maradásához. A beruházásoknál jövőre már nem várnak visszaesést, de a növekedés elmaradhat a kormányzat várakozásaitól.

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