Megszólaltak az elemzők a csalódást keltő adat után: miért hasalt el a magyar gazdaság?

Kellemetlen – de azért nem teljesen váratlan – meglepetést okozott a magyar GDP a harmadik negyedévben – kezdi kommentárját Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő szakembere szerint a csalódást keltő eredményben talán a szolgáltatások korábbinál is kisebb növekedésének lehetett szerepe. Az elemző szerint ugyan az ipar járult hozzá legnagyobb mértékben a GDP bővüléséhez, de ott sem volt általános a fellendülés, néhány nagy gyár húzta a teljesítményt, mint a komáromi Foxconn, a kecskeméti Mercedes, illetve a debreceni BMW-beruházások, melyek egyébként a következő időszakban is felfelé húzhatja a gazdaság teljesítményét. Ugyanakkor Regős szerint
problémát jelent, hogy ezen nagyberuházások hatása nem terül szét a gazdaságban, egyedi szigetekről van szó, amelyek alig kapcsolódnak a többi céghez, kevés a magyar beszállító és a kutatás-fejlesztés sem itt történik.
Ugyan a negyedik negyedévre ismét gyorsulhat a gazdaság növekedése, Regős Gábor szerint a 2026-os bővülés így is közelebb lehet a 1,5%-hoz, mint a kettőhöz. Ráadásul a mostani adatnak 2027-re is lehet áthúzódó hatása, a Gránit Alapkezelő szakembere szerint a 2,5%-os növekedési prognózisa optimista lehet a jövő évet illetően, különösen, ha a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése a korábbinál érdemben szerényebb lesz.
Előzetesen lehetett számítani arra, hogy a nyári aszály következtében a mezőgazdaság visszafoghatta a gazdaság teljesítményét, a csalódást keltő adat alapján ennek mértéke a vártnál is nagyobb lehetett.
A lendület elvesztésének oka minden bizonnyal a mezőgazdaság vártnál nagyobb visszaesése volt a nyári súlyos aszály miatt
- foglalta össze Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője. Szerinte a mezőgazdaság visszaesését figyelmen kívül hagyva valószínűleg nem volt komoly lendületvesztés.
Úgy látszik, hogy a mezőgazdaság még a vártnál is gyengébb volt, amit a jó ipar nem tudott annyira ellensúlyozni, mint gondoltuk – emelte ki Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzési központjának vezetője szerint felhasználási oldalról továbbra is valószínű, hogy a háztartások fogyasztása maradt a legfontosabb növekedési tényező. A beruházások eközben továbbra is gyenge képet mutathattak, így a gazdasági növekedés szerkezete változatlanul erősen a fogyasztásra épülhetett.
Az idei év egészét tekintve az MBH Bank szakembere továbbra is elérhetőnek tartja az 1,8%-os GDP-növekedést. Ebben fontos szerepe lehet annak, hogy az év utolsó negyedévében várakozásaik szerint megkezdődhet a BYD szegedi gyárának termelése, ami már rövid távon is támogathatja az ipari kibocsátást és az exportteljesítményt. Árokszállási 2027-re 2,5%-os gazdasági növekedést vár, mivel az EU-források várhatóan intenzívebb lehívása, az európai és különösen a német konjunktúra fokozatos javulása, valamint az elmúlt években kiépült ipari kapacitások termelésnövekedése segítheti a növekedést, míg a kormány élénkítő lépései hozzájárulhatnak a fogyasztás erősen maradásához. A beruházásoknál jövőre már nem várnak visszaesést, de a növekedés elmaradhat a kormányzat várakozásaitól.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Csendes fordulat a magyar bankoknál: nem a bankszámlát viszik el az ügyfelek, csak a fizetést
Meddig lehet árat emelni?
Rövidre zárta a vitát Oroszország: csak két hatalommal hajlandóak tárgyalni
Felmerült Európa részvétele is a megbeszélésen.
Megszólaltak az elemzők a csalódást keltő adat után: miért hasalt el a magyar gazdaság?
Megjöttek az első kommentárok.
Súlyos botrány az Egyesült Államokban: titkos haditerveket szivárogtatott ki az amerikai tábornagy
Ukrajnáról és Iránról szóltak az információk.
Drága energia, eltűnt kiszámíthatóság: így védekezhetnek a magyar cégek az új piaci sokkok ellen
Egy tanker végső soron oda megy, ahol többet fizetnek érte.
Négy éve nem látott teljesítményt nyújtott Németország
A spanyol gazdasági momentum is kitart.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.