Megszületett az ítélet: letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Fidesz korrupcióval vádolt képviselőjét

A bírósági döntés értelmében az egykori politikus leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után szabadulhat. Az ügyben másodrendű vádlottként szereplő Fehér Petrát, a képviselő egykori intézőjét szintén

öt év börtönre ítélték, amelybe beleszámít a korábban letartóztatásban töltött idő is.

Boldog másik bizalmi embere, K. Péter három év letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést kapott. A bíróság a felmentett kilencedrendű vádlott kivételével a többi érintettet is bűnösnek találta. Volt, aki az eljárás során részben elismerte a bűnösségét, a letöltendő büntetés mellőzését kérve. Az ügy előzményeiről itt írtunk legutóbb.

A bírói indoklás szerint a volt kormánypárti politikus Jász-Nagykun-Szolnok megyei választókerületében egy törvénytelen, jól szervezett korrupciós rendszer működött. Boldog a befolyásával visszaélve csak azokat a településeket támogatta az uniós pályázatokon, amelyek hajlandóak voltak vele együttműködni, és a kivitelezéseket is az általa előre kijelölt vállalkozók nyerték el. A bíróság kiemelte, hogy a megszokott túlárazott, lepapírozott közbeszerzésekkel szemben itt egyszerűen készpénzben történt a visszaosztás Boldog és köre számára. A lehallgatási jegyzőkönyvek és a nyomozati anyagok egyértelművé tették, hogy nem elszigetelt esetekről volt szó, a korrupció rendszerszinten zajlott, a pénzek elosztásán pedig maguk a vádlottak is többször összevesztek.

Boldog István az eljárás során mindvégig tagadta a vádakat, az utolsó szó jogán is arról beszélt, hogy megvesztegethetetlen. Állítása szerint csupán azért került a vádlottak padjára, mert korábban korrupció gyanújával feljelentette a választókerülete egyik polgármesterét, Nagy Szilárdot, aki bosszúból, vádalku keretében vallott ellene.

A bíróság azonban rávilágított, hogy a volt polgármester sokszor zavaros és önellentmondó vallomását nem is vették figyelembe az ítélet meghozatalakor. A többi terhelő vallomást tevő tanú pedig – Boldog állításával ellentétben – nem kötött egyezséget az ügyészséggel. A bíró megjegyezte, hogy a 2019-ben kirobbant ügy idején egyáltalán nem tűnt kifizetődőnek egy hivatalban lévő kormánypárti képviselő ellen vallani, így nem volt okuk kétségbe vonni ezen tanúvallomások hitelességét. Ráadásul az akkori megyei közvéleményben is köztudott volt, hogy az uniós források sorsáról ténylegesen Boldog István döntött.

A büntetőeljárás meglehetősen hosszúra nyúlt. A botrány még 2019 őszén robbant ki, az előkészítő ülést 2021-ben tartották, és onnantól több mint öt évet kellett várni a mostani, elsőfokú ítéletre. Boldog, aki az ellene zajló eljárás ellenére mindvégig szabadlábon védekezhetett, a 2022-es országgyűlési választásokon már nem indult, a párt lecserélte, ő pedig visszavonult a nagypolitikától. Jelenleg közösségi oldalán gasztrobloggerként és nemzeti gondolkodóként hivatkozik magára, hangsúlyozva, hogy egyszerű párttagként továbbra is kitart korábbi politikai közössége mellett. Az ítélethirdetés előtt a volt képviselő jelezte, hogy elítélése esetén fellebbezni fog, és a végsőkig harcol az igazáért.

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