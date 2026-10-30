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Négy éve nem látott teljesítményt nyújtott Németország
Gazdaság

Négy éve nem látott teljesítményt nyújtott Németország

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Vegyes teljesítményt nyújtottak Európa vezető gazdaságai a harmadik negyedévben, miközben a kötvénypiaci eladási hullámot követő magasabb finanszírozási költségekkel és az erős inflációval küzdöttek. Míg Németország és Spanyolország növekedni tudott, a francia gazdaság váratlanul zsugorodott, az olasz pedig stagnált, így a 21 tagú euróövezet bruttó hazai terméke (GDP) összességében várhatóan 0,2 százalékkal bővült - számolt be a Bloomberg. A német gazdaság növekedése a harmadik negyedévben 1 százalék fölé gyorsult, amire legutóbb 4 éve volt példa.

A pénteken megjelent harmadik negyedéves GDP-adatok az európai gazdaság ellenálló képességét támasztja alá, hiszen a kontinensnek az iráni háború inflációs hatásaival, valamint a nyár nagy részét sújtó hőhullámokkal és aszályokkal is meg kellett birkóznia. Az Európai Központi Bank azonban továbbra is inkább az inflációs kockázatokat látja erősebbnek, így az e heti kamattartás után decemberben már harmadszorra is kamatot emelhet.

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Kellemetlen meglepetés: zsugorodott a francia gazdaság

Németország negyedéves alapon 0,2 százalékos növekedést ért el

annak ellenére, hogy a Rajna alacsony vízállása visszafogta az ipari termelést, amit a magas energiaárak és a gyenge export is tetézett. A német vállalkozások mégis egyre bizakodóbbak a védelmi és infrastrukturális állami kiadások felfutása miatt, az autóipar pedig profitálhat abból az európai megállapodásból, amely korlátozza a kínai hibrid járművek behozatalát. Friedrich Merz kancellár a közelmúltban újabb lépéseket tett Európa legnagyobb gazdaságának fellendítésére, amelyek keretében felgyorsította a szociális ellátórendszer reformját, és igyekszik magántőkét vonzani az országba.

Németország elmúlt négy negyedévre visszatekintő GDP-bővülése ezzel 1,2 százalékra gyorsult, ilyen ütemre legutóbb 2022-ben volt példa.

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Olaszországban kellemetlen meglepetést okozott a harmadik negyedéves adat, miután

a mediterrán ország gazdasága 2026 harmadik negyedévében stagnált, az év/év alapú növekedés pedig ezzel 0,8 százalékra lassult.

Az olasz kormány az idén 1 százalékos GDP-növekedésre számít, ami segítene finanszírozni Giorgia Meloni miniszterelnök jövő évi választásokra ígért adócsökkentéseinek egy részét. A kormányfő emellett mintegy 28 milliárd eurós költségvetési mozgásteret kért Brüsszeltől energiaügyi és védelmi kiadásokra, ám a gazdasági növekedés bármilyen lassulása megnehezíti az egyéb fiskális vállalások teljesítését, így a GDP-arányos hiány 3 százalék alá szorítását is.

Spanyolország ezzel szemben jelentős rugalmasságról tett tanúbizonyságot.

Az ibériai ország gazdasága negyedéves alapon 0,6, éves alapon pedig 2,7 százalékkal bővült, ami megfelelt az elemzők előzetes várakozásainak.

Az adatokból kiderül, hogy a harmadik negyedéves bővülést a belső kereslet és a külkereskedelem húzta, de a jegybank a lakossági fogyasztást, a munkahelyteremtést és a népességnövekedést is a hajtóerők közé sorolja. A spanyol jegybank 2026-ra 2,6 százalékos, 2027-re pedig 2,2 százalékos növekedést prognosztizál, ami jóval meghaladja az euróövezeti átlagot. A gazdasági lendületet a belpolitikai bizonytalanság sem törte meg, noha Pedro Sánchez miniszterelnök kormánya ebben a parlamenti ciklusban még nem tudott elfogadtatni költségvetést, a 2027-es tervezet benyújtását pedig a novemberi választások szakították félbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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