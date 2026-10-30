Nem hallgathatja meg személyesen Matolcsy Györgyöt a parlamenti vizsgálóbizottság

November 5-én tarthatja következő ülését a parlamenti vizsgálóbizottság, mely az MNB gazdálkodását igyekszik felderíteni. Az ülésre beidézték Matolcsy György korábbi és Varga Mihály jelenlegi elnököket is. Ugyanakkor Matolcsyt azóta 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint

így nincsenek meg a jogszabályi feltételei annak, hogy személyesen jelenjen meg a bizottság előtt.

Az ügyészség az RTL kérdésére azt válaszolta, hogy távmeghallgatás keretében részt vehet az ülésen a jegybank volt elnöke, ehhez a büntetésvégrehajtás engedélye szükséges.