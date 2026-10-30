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Olyan vétó készülődik, ami egy csapásra megöli Trump elnök Orbán Viktorra vonatkozó terveit
Gazdaság

Olyan vétó készülődik, ami egy csapásra megöli Trump elnök Orbán Viktorra vonatkozó terveit

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Franciaország nem támogatja, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a francia szenátusban csütörtökön. A tárcavezető szerint a világszervezet vezetői tisztsége nem szolgálhat vigaszdíjként egy választáson megbukott politikus számára, az ENSZ élére pedig olyan vezetőre van szükség, aki megerősíti, nem pedig tovább gyengíti a szervezetet. A francia álláspont különösen fontos, mivel Párizs a Biztonsági Tanács állandó tagjaként vétójoggal rendelkezik, így hiába Donald Trump amerikai elnök állítólagos terve.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter csütörtökön, a francia szenátusban Stéphane Demilly kérdésére válaszolva egyértelműen elutasította Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári kinevezését. A francia külügyminisztérium által közzétett felszólalásban Barrot a szenátornak hangsúlyozta, hogy Franciaország nem tartja elfogadhatónak a korábbi magyar miniszterelnök jelölését.

Az ENSZ főtitkári tisztsége nem arra való, hogy vigaszdíjként szolgáljon egy olyan vezetőnek, aki vereséget szenvedett a választásokon, és akit saját népe elzavart a hatalomból

– fogalmazott a francia diplomácia vezetője, aki arra is emlékeztetett, hogy Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal meghatározó politikusa még márciusban személyesen utazott Budapestre, hogy Orbán Viktor mellett kampányoljon.

Barrot az esetleges magyar jelöltséget az ENSZ jövőjéről folyó szélesebb vitába helyezte. Kijelentette, hogy

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Franciaország nem fogadhatja el, hogy az ENSZ-t kiüresítsék és megbénítsák azok a nagyhatalmak, amelyek inkább szabad kezet szeretnének kapni ahhoz, hogy az erősebb jogát érvényesítsék

– jelentette ki a külügyminiszter.

A francia diplomácia vezetője szerint a szabályokon és a nemzetközi jogon alapuló világrend fenntartása nem pusztán elvi kérdés, hanem Franciaország közvetlen érdeke is. Úgy vélte, illúzió lenne azt gondolni, hogy a francia állampolgárokat meg lehet védeni a háborúk, a mesterséges intelligencia, az éghajlatváltozás vagy a világjárványok jelentette veszélyektől nemzetközi együttműködés nélkül.

Éppen ezért Párizs továbbra is a multilaterális intézmények megerősítésében érdekelt.

Barrot hangsúlyozta, hogy Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjaként a világszervezet reformján dolgozik. Ennek része a Biztonsági Tanács állandó tagjait megillető vétójog korlátozására irányuló francia kezdeményezés is. A cél az, hogy az ENSZ hatékonyabban léphessen fel a civil lakosság védelmében olyan konfliktusövezetekben, mint Szudán, Ukrajna, Gáza vagy Irán.

A külügyminiszter felszólalását azzal zárta, hogy a következő főtitkárnak az ENSZ megújításán kell dolgoznia, nem pedig a szervezet tekintélyének további aláásásán.

Azt várjuk a következő főtitkártól, hogy képes legyen megreformálni az ENSZ-t, és ezzel megerősíteni azt, nem pedig hiteltelenné tenni, hogy aztán könnyebben eltemethessék

– fogalmazott Barrot.

A francia állásfoglalás néhány nappal azután hangzott el, hogy a Wall Street Journal arról számolt be, Donald Trump amerikai elnök kormányzata Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölését mérlegeli. A lap értesülései szerint Washington Oroszország és Kína támogatására is számítana, de hivatalos jelölés egyelőre nem történt.

Franciaország ellenállása ugyanakkor önmagában is elegendő lehet Orbán esetleges jelöltségének megakadályozásához.

Az ENSZ főtitkárát ugyanis a Közgyűlés nevezi ki a Biztonsági Tanács ajánlása alapján, ehhez pedig a 15 tagú testület legalább kilenc tagjának támogatása szükséges úgy, hogy az öt állandó tag egyike sem élhet vétójogával. Barrot nem jelentette be kifejezetten, hogy Párizs vétózna egy hivatalos Orbán-jelölés esetén, szavai azonban egyértelműen jelzik a francia kormány elutasító álláspontját.

Az új ENSZ-főtitkár kiválasztása már folyamatban van, miután António Guterres jelenlegi megbízatása 2026. december 31-én lejár. A következő főtitkár 2027. január 1-jén léphet hivatalba.

Címlapkép forrása: Portfolio

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