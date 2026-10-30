Órákra elérhetetlenné vált a pályázati felület, mentőövet kaptak a szélerőmű-fejlesztők

Rendszerhiba miatt meghosszabbította a szélerőművek létesítésére és bővítésére kiírt pályázat benyújtási határidejét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A pályázatokat október 31-én, szombaton 10 óra 56 percig lehet beadni.

A hivatal közleménye szerint a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztását célzó pályázat benyújtási űrlapja október 30-án hajnali 1 órától 11 óra 56 percig rendszerhiba miatt nem volt elérhető.

A MEKH a pályázati kiírás előírásaival összhangban

az üzemkiesés időtartamával, 10 óra 56 perccel hosszabbította meg a beadási határidőt, így az szombat délelőttre tolódott.

A pályázat hajrájában a szabályozás módosítása is napirendre került. Ahogy csütörtökön megírtuk, egy rendelettervezet lehetővé tenné, hogy a nyertes fejlesztő visszakaphassa a teljesítési biztosítékát, ha beruházása meghatározott nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy rádiófrekvenciás akadály miatt nem kap építési engedélyt. A javaslat a pályázatok rangsorolásának szabályait is egyértelműsítené.

A nap folyamán a Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) is a beadási határidő meghosszabbításának megfontolását javasolta LinkedIn-bejegyzésében. A szervezet a rendeletre hivatkozva az utolsó pillanatban érkező szabályváltozással és további, a posztban nem részletezett bizonytalanságokkal indokolta felvetését – a Portfolionak adott interjúból viszont kiderül minden:

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