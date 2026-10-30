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Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében
Gazdaság

Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében

Portfolio
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Megállapodás született Magyarország és Egyiptom között a korábban leállított vasútijármű-szállítások folytatásáról, valamint a kapcsolódó pénzügyi és garanciális kérdések rendezéséről – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A megegyezést a miniszter szerint a Országgyűlésben tartott kétoldalú tárgyalásokon véglegesítették, amelyeken a magyar delegációt Magyar Péter miniszterelnök, az egyiptomit pedig Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök vezette. Az egyeztetések fő célja az volt, hogy az egyiptomi utasok és a magyar adófizetők érdekeit egyaránt szem előtt tartva oldják meg a leállt szállítások ügyét.

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haladéktalanul megkezdik a fennmaradó 44 vasúti kocsi gyártásának előkészítését és leszállítását.

Emellett a magyar fél elvégzi a már korábban átadott 31 jármű garanciális javítását, a projekthez kapcsolódó hitelszerződéseket és a nyitott pénzügyi kérdéseket pedig mindkét fél számára elfogadható módon rendezik.

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Ezzel alig több mint fél év alatt sikerült megoldanunk egy, az előző kormánytól örökölt, pénzügyi, diplomáciai és a hazai vasút működése szempontjából is súlyos kockázatokat rejtő, elhibázott ügyletet

- írja Vitézy Dávid bejegyzésében.

A miniszter szerint a mostani megállapodást hosszas diplomáciai munka előzte meg, a tárcavezető ugyanis Kairóban, Berlinben, végül pedig Budapesten is tárgyalt egyiptomi hivatali partnerével, Kamel el-Vazírral a bonyolult helyzet lezárása érdekében.

A múltbeli problémák lezárása mellett a kormány delegációja a jövőbeni gazdasági együttműködési lehetőségeket is áttekintette az egyiptomi elnökkel és minisztereivel. A tárgyalásokon a további közlekedési és vasúti projektek mellett szó esett az energetikai, a vízügyi, valamint a szennyvízkezelési szektorban rejlő közös lehetőségekről is.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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