Sikerült megállapodnia a Tisza-kormánynak Egyiptommal a MÁV egyik kényes kérdésében

A megegyezést a miniszter szerint a Országgyűlésben tartott kétoldalú tárgyalásokon véglegesítették, amelyeken a magyar delegációt Magyar Péter miniszterelnök, az egyiptomit pedig Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök vezette. Az egyeztetések fő célja az volt, hogy az egyiptomi utasok és a magyar adófizetők érdekeit egyaránt szem előtt tartva oldják meg a leállt szállítások ügyét.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 25. Vészhelyzet a magyar járműgyártásban: Vitézy Dávid készíti elő a tízmilliárdos mentőcsomagot

Az alku értelmében a magyar állami vasúttársaság tulajdonába került dunakeszi üzemben

haladéktalanul megkezdik a fennmaradó 44 vasúti kocsi gyártásának előkészítését és leszállítását.

Emellett a magyar fél elvégzi a már korábban átadott 31 jármű garanciális javítását, a projekthez kapcsolódó hitelszerződéseket és a nyitott pénzügyi kérdéseket pedig mindkét fél számára elfogadható módon rendezik.

Ezzel alig több mint fél év alatt sikerült megoldanunk egy, az előző kormánytól örökölt, pénzügyi, diplomáciai és a hazai vasút működése szempontjából is súlyos kockázatokat rejtő, elhibázott ügyletet

- írja Vitézy Dávid bejegyzésében.

A miniszter szerint a mostani megállapodást hosszas diplomáciai munka előzte meg, a tárcavezető ugyanis Kairóban, Berlinben, végül pedig Budapesten is tárgyalt egyiptomi hivatali partnerével, Kamel el-Vazírral a bonyolult helyzet lezárása érdekében.

A múltbeli problémák lezárása mellett a kormány delegációja a jövőbeni gazdasági együttműködési lehetőségeket is áttekintette az egyiptomi elnökkel és minisztereivel. A tárgyalásokon a további közlekedési és vasúti projektek mellett szó esett az energetikai, a vízügyi, valamint a szennyvízkezelési szektorban rejlő közös lehetőségekről is.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio