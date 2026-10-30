Tisza-kormány: megjött az új kormány első GDP-adata, de valószínűleg nem örülnek neki

A harmadik negyedéves GDP a vártnál rosszabbul alakult. Eközben csütörtökön Prágában megtartották az első közös cseh-magyar kormányülést, amelyen gazdasági, közlekedési, tudományos és digitalizációs együttműködésekről születtek megállapodások. A tervek között szerepel a régiós vasúti kapcsolatok fejlesztése, közös kutatási pályázatok indítása, valamint a két ország vállalkozásainak nemzetközi terjeszkedését segítő munkacsoport létrehozása. Andrej Babis cseh miniszterelnök bírálta a Magyarországot sújtó migrációs bírságot, Magyar Péter pedig tavaszra újabb közös kormányülésre invitálta a cseh kabinetet. Orbán Anita külügyminiszter közben energetikai és rendvédelmi együttműködési megállapodásokat írt alá Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel.

A Költségvetési Tanács nem emelt alapvető kifogást a 2027-es költségvetés tervezete ellen, ugyanakkor jelezte, hogy a hiánycél teljesülése nagyban függ a tervezett megtakarítások szigorú végrehajtásától. A

kormány adócsomagjának számaiból jövőre mintegy 5 százalékos minimálbér-emelésre lehet következtetni, ez azonban egyelőre nem jelent végleges bérmegállapodást.

A lakástámogatások átalakítása körül is több fejlemény történt: a közszolgák évi egymillió forintos lakhatási támogatásának jövő évi megszüntetése a szakszervezet beszámolója szerint felháborodást váltott ki az érintettek körében, miközben a Wekerle Plusz lakáshitelre már megindult a banki előregisztráció.

Több intézményi és finanszírozási változásról is érkezett hír. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint november 1-jétől ismét külön intézmény felel a népegészségügyi és a gyógyszerészeti hatósági feladatokért: létrejön az Országos Népegészségügyi Intézet és az Országos Gyógyszerészeti Intézet. A kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt tizenegy év 1408 milliárd forintnyi sport-tao-támogatásának adatait, és közölte, hogy 2027-től közvetlen költségvetési támogatással váltja fel a rendszert. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői eközben a Velencei Bizottság delegációjával tárgyaltak, és bírálták a kormány alkotmánymódosítási terveit, különösen a képviselői mandátumkorlátozást.

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