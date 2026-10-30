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Újabb csúcson az európai gázár, de a rossz hír csak ezután jön
Gazdaság

Újabb csúcson az európai gázár, de a rossz hír csak ezután jön

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Megawattóránként 101 euró fölé emelkedett az európai gázár, újabb, 2022 óta nem látott szintre kapaszkodva. Ami még aggasztóbb: a határidős jegyzések alapján a magas árszint a tél jelentős részében fennmaradhat – derül ki az ICE árútőzsde adataiból.

Tovább emelkedett pénteken az európai benchmarknak számító holland TTF gáztőzsdén jegyzett következő havi – novemberi leszállításra vonatkozó – kontraktus ára:

a jegyzés a nap folyamán már meghaladta a 101 eurót megawattóránként.

ngeu_com (7)

Tehát a piac a szerdai, 100 eurós szint után ismét feljebb kapaszkodott, ezzel a jegyzés 8 eurót emelkedett megawattóránként csak a héten. A rövid távú drágulás mellett az is rossz hír, hogy a későbbi szállítású gázért is magas árat kell fizetni. Az ICE határidős jegyzései

a hátralévő téli hónapokra 96–100 eurós megawattóránkénti árszintet mutatnak.

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Nagyobb csökkenés pedig csak a 2027. áprilisi szállítású kontraktusnál látszik, amelyek jelenleg 82,6 euró/MWh-s áron állnak. A határidős árak ugyanakkor nem garantálják, hogy az adott hónapban ténylegesen ennyibe kerül majd a gáz: a feltüntetett árak a most elérhető, későbbi szállításra vonatkozó jegyzéseket mutatják, amelyek folyamatosan változnak a piaci dinamikáknak megfelelően.

Az árak emelkedéséhez számos tényező együttesen járul hozzá, többek között

  • a hidegebb időjárás, a fűtési igény növekedése,
  • az alacsony európai gáztárolói szintek,
  • az ázsiai vevőkkel zajló licitverseny, valamint
  • a már sokszor említett iráni és orosz geopolitikai kockázatok.

Utóbbi talán a legaggasztóbb, ugyanis az Egyesült Államok a jövő heti félidős választások után újra megkezdheti az Irán elleni támadásokat.

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