Űrhajóstól a rakétaépítőkig: Kapu Tibor, a Puli és a BME Suborbitals is érkezik a Portfolio Deep Tech 2026-ra

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Az űripar korábban sokak fejében olyan távoli terültként él, amely kizárólag a nagyhatalmak játszótere, persze Farkas Bertalan neve még a legfiatalabbak számára is ismerősen csenghet. A valóság azonban egészen más képet mutat: műholdas adatgazdaság, földmegfigyelés, robotika, szenzorfejlesztés, mesterséges intelligencia, autonóm rendszerek, új anyagok és védelmi technológiák kapcsolódnak össze benne. Az űr így egyszerre tudományos, ipari és gazdasági terep, ahol a fejlesztések földi alkalmazásai legalább olyan fontosak, mint maga az űrmisszió.

Magyarország az elmúlt években egyre láthatóbb szereplővé vált ebben a világban.

Deep Tech 2026 Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A hazai űrszektor fejlődését egyszerre hajtják állami programok, egyetemi műhelyek, startupok, mérnöki csapatok és nemzetközi együttműködések. A tét egyre nagyobb: az űrtechnológiához kapcsolódó tudásból exportképes ipari teljesítmény, új vállalkozások, szabadalmak és magas hozzáadott értékű munkahelyek születhetnek.

Ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb fejezete a HUNOR Magyar Űrhajós Program. A program révén Kapu Tibor 2025-ben a Nemzetközi Űrállomásra jutott, ahol magyar kutatási projektek és kísérletek végrehajtásában vett részt. A küldetés jelentősége túlmutatott magán az űrutazáson: magyar egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok fejlesztései kerülhettek olyan extrém környezetbe, amelyhez a Földön csak korlátozottan lehet hozzáférni.

A mikrogravitáció, a sugárzási környezet és a zárt rendszerek olyan vizsgálati lehetőségeket teremtenek, amelyek az orvostudomány, az anyagtudomány, az agrártechnológia vagy akár az ipari folyamatok fejlesztésében is új irányokat nyithatnak. Egy űrállomáson végzett kísérletből így később földi technológiai előny, üzleti lehetőség vagy tudományos áttörés is születhet. Kapu Tibor szerepe ezért különösen fontos: személyében a magyar űrkutatás egyik legismertebb arca kapcsolódik össze a hazai innovációs ökoszisztéma következő lépéseivel.

Kapu Tibor HUNOR Magyar Űrhajós Program, kutatóűrhajós, vezető 2025 nyarán 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, 25 kísérletet végzett el, melyeket magyar egyetemek, kutatóintézetek és vállalatok fejlesztettek ki. A HUNOR küldetés a hazai űripar élé … Tovább

A magyar űripar másik meghatározó szereplője a Puli Space Technologies. A budapesti vállalat a holdi technológiák fejlesztésével vált ismertté, és mára a kereskedelmi holdmissziók világában is megjelent. A Puli egyik legfontosabb fejlesztése a Puli Lunar Water Snooper, vagyis a „Vízszimatoló”, amely a Hold felszínén található vízjég nyomainak kutatására készült.

Dr. Pacher Tibor Puli Space Technologies, alapító, ügyvezető igazgató Dr. Pacher Tibor fizikus, űripari vállalkozó, a Puli Space Technologies alapítója és ügyvezető igazgatója. A Puli olyan holdi deep tech megoldásokat fejleszt, amelyek a bolygófelszíni mobilitást, a he … Tovább

A Hold déli pólusvidéke az űrkutatás egyik kiemelt célterülete, mivel a vízjég kulcsszerepet játszhat a jövő holdbázisainak, energiarendszereinek és távolabbi űrmisszióinak tervezésében. Ha a víz helyben elérhető, abból ivóvíz, oxigén, sőt rakéta-üzemanyag előállításához szükséges komponensek is nyerhetők. A Puli fejlesztése ezért jó példa arra, hogyan kapcsolódhat be egy magyar vállalkozás a globális űrgazdaság egyik stratégiai jelentőségű területébe.

A harmadik fontos történet a BME Suborbitalsé. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rakétatechnológiával foglalkozó hallgatói csapata néhány év alatt komoly mérnöki műhellyé nőtt. A csapat kutatórakétákat, alrendszereket, fedélzeti elektronikát és hajtóműtechnológiai megoldásokat fejleszt, miközben versenyeken és ipari együttműködésekben is részt vesz.

Pfaff Norbert BME Suborbitals, elnök Pfaff Norbert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) hallgatóiból álló BME Suborbitals rakétafejlesztő csapat elnöke a 2026-os szezonban. Vezetésével a több mint 100 fős szervezet azon … Tovább

A BME Suborbitals olyan gyakorlati tudást ad a hallgatóknak, amelyet hagyományos egyetemi keretek között nehéz megszerezni: rendszertervezés, tesztelés, projektmenedzsment, kockázatkezelés, gyártás, kommunikáció és csapatmunka egyszerre jelenik meg a munkájukban. Ez a fajta mérnöki tapasztalat közvetlenül hasznosítható az űriparban, a védelmi technológiákban, az autóiparban, az energetikában vagy más deeptech-területeken.

A HUNOR, a Puli és a BME Suborbitals együtt jól mutatják, milyen sokszínű ma a magyar űripar.

Van benne emberes űrrepülés, holdi műszerfejlesztés, egyetemi rakétatechnológia, kutatás-fejlesztés, startupgondolkodás és ipari ambíció. Közös pontjuk a magas technológiai kockázat, a hosszú fejlesztési idő, a különleges mérnöki tudás és a nemzetközi piacra lépés lehetősége. Pontosan ez az a világ, amelyet deep techként írunk le.

Erről szól a Portfolio Deep Tech 2026 konferencia is. A november 18-án megrendezett esemény azt vizsgálja, hogyan válhatnak a tudományos és mérnöki áttörések gazdasági kitörési pontokká. A konferencia fókuszában olyan területek állnak, mint a mesterséges intelligencia, a biotech, a védelmi és dual-use technológiák, valamint az űripar.

Deep Tech 2026 Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Az űrszektor különösen jól illeszkedik ebbe a programba, hiszen egyszerre igényel csúcstechnológiát, tőkét, kutatói tudást, ipari partnereket és nemzetközi együttműködést. Egy sikeres űripari fejlesztés ritkán marad egyetlen szakterületen belül: adatgazdasági, szenzortechnológiai, anyagtudományi, energetikai vagy védelmi alkalmazásokhoz is vezethet.

November 18-án a Portfolio Deep Tech 2026 közönsége olyan szereplőkkel találkozhat, akik az elmúlt években kézzelfogható eredményekkel tették láthatóvá a magyar űripart. Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program vezetője, Dr. Pacher Tibor, a Puli Space Technologies alapító-ügyvezetője és Pfaff Norbert, a BME Suborbitals elnöke egyaránt annak a hazai technológiai közegnek a képviselői, amelyből a következő évek ipari sikertörténetei kinőhetnek.

A magyar űripar ma már valódi gazdasági lehetőség: képesek vagyunk-e a megszülető tudást, mérnöki teljesítményt és nemzetközi figyelmet tartós versenyelőnnyé alakítani? A Portfolio Deep Tech 2026 egyik legizgalmasabb témája éppen ez lesz. November 18-án kiderül, milyen pályára állhat a magyar űrtechnológia a következő években.

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