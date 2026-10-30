Vészesen fogy a magyar: az elmúlt egy évben alig 70 ezer gyermek született

A közlemény szerint szeptemberben 5893 gyermek született, 4,8 százalékkal, 298-cal kevesebb, mint 2025 szeptemberében; 8788 ember vesztette életét, 1,9 százalékkal, 168-cal kevesebb az egy évvel korábbinál.
A természetes fogyás a 2025 szeptemberi 2765-tel szemben 2895 fő volt.
Szeptemberben 5148 pár kötött házasságot, 18 százalékkal, 1165-tel kevesebb, mint egy évvel korábban - tették hozzá.
Mint írták, ezer lakosra 7,6 élveszületés és 11,3 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3, a halálozási pedig 0,2 ezrelékponttal volt alacsonyabb, mint 2025 szeptemberében. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,2 ezrelékponttal, 3,7 főre nőtt. Ezer lakosra 6,6 házasságkötés jutott, 1,5 ezrelékponttal kevesebb, mint az előző év szeptemberében.
Január-szeptemberben 52 429 gyermek jött világra, 3,5 százalékkal, 1922-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül január-márciusban 3,3, május-szeptemberben 4,6 százalékkal kisebb, míg áprilisban 1,8 százalékkal nagyobb volt az élve születések száma, mint az előző év azonos időszakaiban. Ezer 15-49 éves nőre 34,9 élve születés jutott, 0,5 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.
Ebben az időszakban a teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, ez egy évvel korábban 1,32 volt.
Az adatok szerint január-szeptemberben 90 614-en haltak meg, 2,0 százalékkal, 1876-tal kevesebben az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 6,9, májusban 0,9, szeptemberben 1,9 százalékkal kevesebben, míg áprilisban 1,7, június-augusztusban 2,3 százalékkal többen hunytak el, mint az előző év azonos időszakaiban.
Hozzátették, a születések és a halálozások egyenlegeként a természetes fogyás 38 185 fő volt, 0,1 százalékkal több az előző évi 38 139 főnél.
Január-szeptemberben 36 437 pár kötött házasságot, 2,3 százalékkal, 854-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január-márciusban 20, június-júliusban 6,3 százalékkal több, míg április-májusban 9,3, augusztus-szeptemberben pedig 15 százalékkal kevesebb házasságkötés történt, mint 2025 azonos időszakaiban.
Ezer lakosra 7,4 élve születés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,2 ezrelékponttal mérséklődött. A természetes fogyás közel azonos volt az egy évvel korábbival. Ezer élve születésre 3,7 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,4 ezrelékponttal több, mint az előző év azonos időszakában. A házasságkötési arányszám 5,1 ezrelék volt, 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb, mint 2025 január-szeptemberében - írták.
Közölték azt is, hogy a születések száma négy régióban és a fővárosban csökkent, háromban pedig nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Alföldön történt.
A halálozások száma Észak-Alföld kivételével az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Közép-Dunántúlon következett be - fűzték hozzá.
A természetes fogyás mértéke a régiók felében nőtt, míg a másik felében csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés Észak-Magyarországon, míg a legnagyobb mértékű növekedés Budapesten következett be.
A házasságkötések száma két régióban és a fővárosban csökkent, öt régióban pedig nőtt. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt - közölték.
A KSH szerint 2025 októbere és 2026 szeptembere között 70 095 gyermek született, 4,8 százalékkal, 3498-cal kevesebb a megelőző 12 havinál. 122 317-en haltak meg, számuk 2,9 százalékkal, 3658-cal kisebb, mint a megelőző 12 hónapban.
Ebben az időszakban 45 728 pár kötött házasságot, 0,2 százalékkal, 70-nel több a megelőző 12 havinál.
2025 októbere és 2026 szeptembere között ezer lakosra 7,4 élve születés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési és a halálozási arányszám is 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 4,8 ezrelék volt, közel azonos az egy évvel korábbi azonos időszakival - áll a közleményben.
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