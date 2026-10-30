Zöld utat kapott a BKK átalakítása – Nagy változások jönnek Budapest közlekedésében

Több rendőrt és biztonságosabb aluljárókat, könnyebben megtalálható nyilvános vécéket, valamint napvitorlákkal árnyékolt köztereket szeretnének a fővárosi képviselők Budapesten. Többek közt ezekről a javaslatokról vitáztak a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén, amelynek legnagyobb horderejű témája a BKK regionális közlekedésszervezővé alakítása volt – ezt végül támogatták a képviselők. Természetesen a parkolásvita is előkerült.

Pénteken ismét összeült a Fővárosi Közgyűlés, amelynek napirendjén számos, Budapest működését és a városlakók mindennapjait érintő kérdés szerepelt. Az ülés legfontosabb témája ugyanakkor a kormány és a főváros október elején kötött megállapodásának végrehajtása volt, amely Budapest közlekedésének és finanszírozásának működését is alapjaiban alakítja át.

A tervek szerint 2027. január 1-jétől az állam 1,98 milliárd forintos tőkeemeléssel 50 százalékos tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, amely a fővárosi járatok mellett az agglomerációs buszok, a HÉV-ek és az elővárosi vasúti közlekedés szervezéséért is felelne. A működés költségeit az állam és Budapest fele-fele arányban finanszírozná, ami Karácsony Gergely főpolgármester szerint jövőre 50 milliárd forintos megtakarítást jelentene a fővárosnak. Az elképzelés ugyanakkor komoly vitát váltott ki: míg támogatói az egységes közlekedésszervezés előnyeit hangsúlyozták, a kritikusok a pontos költségszámítások hiányát, a pénzügyi kockázatokat és az állami tulajdonszerzést kifogásolták. Az előterjesztést végül megszavazták a képviselők, 17 igen és 11 nem szavazattal. (Nemmel a Fidesz és az MKKP voksolt.)

A BKK átalakításáról és a közgyűlésen kialakult heves vitáról külön cikkben számoltunk be.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 30. Évtizedes álom vagy burkolt államosítás? Egymásnak estek a politikusok a BKK átalakítása miatt

Közbiztonsági vészhelyzetet hirdetne a Fidesz

A budapesti közbiztonság romlása miatt közbiztonsági vészhelyzet kihirdetését sürgette a Fidesz–KDNP fővárosi frakciója. Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a fővárosban egyre súlyosabb problémát jelent a nyílt utcai kábítószer-fogyasztás, az erőszakos bűncselekmények és a társasházakba történő illetéktelen behatolás.

"Ma Budapesten közbiztonsági vészhelyzet van" – jelentette ki, és az éjszaka nem használt aluljárók lezárását, a közterületi járőrszolgálat megerősítését, a rendőrök kiemelt bérezését, valamint a hajléktalanellátás és az addiktológiai szolgáltatások fejlesztését sürgette.

Szepesfalvy Anna, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a vészhelyzet kihirdetése elsősorban politikai jelzés lenne arról, hogy a városvezetés komolyan veszi a budapestiek panaszait. Havasi Zoltán, a Fidesz–KDNP képviselője hangsúlyozta, hogy a problémát egyszerre kell közbiztonsági és szociális kérdésként kezelni, és ehhez a kerületeknek is megfelelő forrásokra van szükségük.

Balogh Balázs, a Tisza Párt fővárosi képviselője arra emlékeztetett, hogy a korábbi kormánynak 16 éve lett volna a problémák kezelésére. Állítása szerint ezalatt 30 százalékkal csökkent a Budapesten szolgálatot teljesítő rendőrök száma. A képviselő hangsúlyozta, hogy az új kormány már dolgozik a rendőri létszám növelésén, januártól átlagosan 15 százalékos rendőri béremelést és a kiemelt területeken dolgozóknak további pótlékot terveznek. "Önök minden problémát kicsit ilyen szemantikai kérdésnek élnek meg" – mondta a Fidesznek címezve, hozzátéve, hogy önmagában a vészhelyzet kihirdetése nem oldja meg a közbiztonsági problémákat.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója arról számolt be, hogy a városvezetés a kormánnyal és a rendőrséggel egyeztet a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) jogköreinek bővítéséről. Az egyik legfontosabb cél, hogy a fővárosi közterület-felügyelők Budapest teljes területén intézkedhessenek, mert jelenleg előfordulhat, hogy ugyanannak az aluljárónak és a felszínnek az ellenőrzésére is eltérő szabályok vonatkoznak. A főigazgató ugyanakkor visszautasította, hogy a hajléktalanellátásban évek óta nem történt érdemi fejlesztés. Példaként említette a Bánya utcai ellátást, az utcai gondozószolgálatok fejlesztését és a november 15-én induló új éjjeli melegedőt. Szerinte a közterületi problémák mögött mélyebb társadalmi okok, köztük a vidéki elszegényedés állnak.

Csak egy jogszabálymódosítással, vagy a rendőrség jogköreivel, vagy a közterület-felügyelettel ez önmagában nem oldható meg

– hangsúlyozta. Gulyás Gergely Kristóf ezzel szemben kitartott amellett, hogy ezt nem lehet pusztán szociális problémaként kezelni: "Ezek nem szociális kérdések, ezek kőkemény közbiztonsági kérdések, amire közbiztonsági választ kell adjunk."

A Tisza Párt javaslata: legyen nyilvántartás a budapesti közvécékről!

A budapesti nyilvános illemhelyek helyzetének javításáról is vitázott a Fővárosi Közgyűlés, miután Kollár Kinga és Balogh Balázs, a Tisza Párt képviselői előterjesztést nyújtottak be a közvécék egységes nyilvántartásáról és a hálózat fejlesztésének előkészítéséről. Balogh Balázs szerint a közvécék hiánya a rendszerváltás óta visszatérő probléma Budapesten, ezért

első lépésként összeírnák a ténylegesen működő illemhelyeket, és elérhetővé tennék azok helyét például a Google Térképen vagy a BudapestGO alkalmazásban.

Emellett a kerületek bevonásával megvizsgálnák a józsefvárosi és erzsébetvárosi mintára épülő megoldásokat, amelyekben a vendéglátóhelyek a nem fizető vendégek számára is hozzáférhetővé teszik mosdóikat. A tiszás képviselő szerint hosszabb távon jelentősebb összegeket is érdemes lenne közvécék építésére fordítani, de a mostani javaslat egyelőre csak az előkészítésről szól. "Nem ez az előterjesztés fogja megoldani a problémát, lehet, hogy ahhoz egyébként most rövid vészhelyzetet kellett volna hirdetnünk, és egyből megoldódott volna a probléma" – jegyezte meg ironikusan Balogh.

A Fidesz–KDNP részéről elhangzott, hogy egyetértenek a nyilvános illemhelyek számának növelésével, és a meglévő közvécék tisztaságára és biztonságára is nagyobb hangsúlyt kellene helyezni. Döme Zsuzsanna (MKKP) szintén támogatta az előterjesztést, emellett azt kezdeményezte, hogy vizsgálják meg, mennyibe kerülne nyilvános illemhelyet kialakítani a rendkívül forgalmas kelenföldi aluljáróban. A módosítókat Balogh Balázs elfogadta, majd hozzátette: "örülök, hogy ennyi embert érdekel a probléma". A javaslatot támogatta a Közgyűlés.

Napvitorlák, parkolás és FKT

A nyári hőhullámok elleni védekezés érdekében nagyméretű, ideiglenesen telepíthető napvitorlák kihelyezését kezdeményezte Orbán Árpád István, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője. Az előterjesztés szerint legalább 14 forgalmas budapesti csomópontban vizsgálnák meg az árnyékoló szerkezetek telepítésének műszaki és pénzügyi lehetőségeit, a BKK, a BKV, a Budapest Közút és az érintett kerületek bevonásával. Orbán a közgyűlésen azzal érvelt, hogy 2024 és 2026 volt az elmúlt száz év két legmelegebb nyara Magyarországon, idén augusztusban pedig Újpesten 41,6 Celsius-fokot, egyes aszfaltfelületeken pedig 78 fokot mértek. A politikus szerint a hőség már emberéleteket követel, ezért gyorsan megvalósítható megoldásokra van szükség. A napvitorlák előnye szerinte, hogy a fák öntözésével ellentétben nem igényelnek folyamatos víz- és energiafelhasználást, viszonylag olcsón telepíthetők, és akár esztétikailag is gazdagíthatják a városképet. Példaként Szegedet, Keszthelyt és Pécset említette, ahol már alkalmaznak hasonló megoldásokat. Az javaslatot megszavazta a Közgyűlés.

A parkolási rendszer átalakítása is előkerült, mivel Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a teljes központosítás helyett egy hibrid modellt javasolt előterjesztésében, amelyben a főváros a saját tulajdonú parkolóhelyeit, a kerületek pedig a sajátjaikat üzemeltetnék, és minden önkormányzat megtarthatná a saját parkolóhelyeiből származó bevételeket. Ehhez törvénymódosítást kezdeményezne, majd a két rendszer működésének összehasonlításával vizsgálná meg, valóban hatékonyabb-e a fővárosi üzemeltetés. Baranyi szerint a kormány és a főváros megállapodását semmilyen hatástanulmány nem előzte meg, és a kerületek jelentős bevételektől eshetnek el. "A parkolási bevételek elvétele a kerületektől, az a mi lakóink kára. A mi lakóink szolgáltatásai kerülne adott esetben veszélybe" – figyelmeztetett. A polgármester azt is kifogásolta, hogy az új rendszer indulásának költségeiről sincsenek pontos számítások: csak Ferencvárosban mintegy 70 millió forintba kerülhet a parkolóőrök végkielégítése, amire nem látszik, hogy a BKK-nak hogyan lesz pénze.

Karácsony Gergely főpolgármester ezzel szemben azzal érvelt, hogy az egységes parkolásüzemeltetés nem azért szükséges, mert a főváros jobb gazdája lenne a parkolóhelyeknek, hanem mert a feladat városi léptékben hatékonyabban szervezhető meg. "Ez nem egy versenyfutás, hogy ki a jobb. Egyszerűen arról van szó, hogy hol van természetes helye ennek a feladatnak". A főpolgármester elismerte, hogy a kerületek jogosan aggódnak a bevételeikért, de hangsúlyozta, hogy azokból a jövőben is részesülnének. Baranyi javaslatát végül leszavazta a többség.

A gyűlésen az is kiderült, hogy november 12-én ülésezik legközelebb a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), és Karácsony Gergely november 10-ére hívta össze a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének közgyűlését, ahol a kerületek vezetőivel átbeszélik a közfejlesztési tanács elé kerülő ügyeket. A főpolgármester Baranyi Krisztina felvetését elfogadva kijelentette, hogy a továbbiakban az FKT-ülések várható napirendjéről beszámol majd a Fővárosi Közgyűlésen. A következő FKT-ülésről természetesen a Portfolio-n is beszámolunk majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi