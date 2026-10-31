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123 ezer dolgozó bére emelkedhet, a várólistákra is új célt tűzött ki Hegedűs Zsolt
Gazdaság

123 ezer dolgozó bére emelkedhet, a várólistákra is új célt tűzött ki Hegedűs Zsolt

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Az előző évhez képest 510 milliárd forinttal több forrás juthat a magyar egészségügyre a 2027-es költségvetési javaslat értelmében – közölte egy Facebook-bejegyzésben Dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A benyújtott tervezet legnagyobb tétele az ágazatban dolgozók bérrendezése, erre a célra 192 milliárd forintot különítenének el, ami

mintegy 123 ezer munkavállaló számára jelentene átlagosan 15 százalékos béremelést.

Jelentős többletforrás jut a gyógyszerkasszába is, így az életmentő, nagy értékű készítményekre 87 milliárd, az általános gyógyszertámogatásra pedig további 38 milliárd forinttal többet fordítanának.

Az intézményi működés stabilizálása érdekében a kórházak, a szakrendelők és a laboratóriumok finanszírozását 51 milliárd forinttal erősítik meg. A kórházi infrastruktúra fejlesztésén belül kiemelt figyelmet kap a hűtési és fűtési rendszerek rekonstrukciója, amelyre 25 milliárd forintot szánnak, míg a kórházi betegélelmezés javítására 10 milliárd forint jut. Az alapellátás megújítását 35 milliárd forinttal, a háziorvosi praxisok korszerű diagnosztikai eszközbeszerzéseit pedig közel 11 milliárd forinttal támogatja a tervezet. A mentőszolgálat fejlesztésére is jut forrás, 14 milliárd forintból ugyanis 176 új mentőautót szerezhetnek be és szerelhetnek fel, további 5,4 milliárd forintot pedig a mentőállomások felújítására költhetnek.

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A gyorsabb és pontosabb diagnózis érdekében közel 20 milliárd forintot fordítanak a CT- és MR-berendezések modernizálására,

a diagnosztikai ellátások bővítésére és befogadására pedig további 4 milliárdot. A megelőzésre, a szűrővizsgálatokra és az egészségfejlesztésre 4,5 milliárd forint többletforrás jut.

A műtéti várólisták csökkentésére 19 milliárd forintot irányoz elő a büdzsé. Ennek kapcsán a miniszter a konkrét elvárásokat is megfogalmazta. "Célunk, hogy 2027 végére a térd- és csípőprotézis-műtétre várók legalább 90%-a 180 napon belül megkapja a szükséges ellátást."

A tárcavezető a bejegyzés végén hangsúlyozta, hogy a biztonságosabb betegellátás, a rövidebb várólisták és a korszerűbb munkakörülmények megteremtése hosszabb folyamat eredménye lesz.

Tudjuk, hogy a magyar egészségügy problémáit nem lehet egyik napról a másikra megoldani. De a változáshoz nemcsak ígéretek, hanem valódi források és következetes munka is kellenek

– fogalmazott Dr. Hegedűs Zsolt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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