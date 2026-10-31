A költségvetéssel kijött a kormány a fényre: teljesen átalakul, ki és mennyi adót fizet Magyarországon

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A Magyar Péter vezette kormány nem általános adócsökkentést tervez, hanem a közterhek teljes átrendezésébe kezdett bele – ez már világosan látszik a péntek éjszaka benyújtott 2027-es költségvetési törvényjavaslatból. Az államháztartás közhatalmi bevételei 7,7 százalékkal, 34 360 milliárd forintra nőnének, ami gyorsabb a gazdaság várt bővülésénél. Az alacsonyabb keresetűek adójóváírása miatt az szja-bevétel alig emelkedne, a társasági adóból viszont 42 százalékkal több folyna be, az új vagyonadótól pedig 200 milliárd forintot várnak. Meglepő tétel, hogy a költségvetés-semlegesnek nevezett kata-reform több mint háromszoros bevételt hozna, miközben a kétgyermekes anyák egy része elveszítheti adómentességét. Az adóintézkedések nettó hatása ugyanakkor önmagában nem lenne elég a hiány tervezett, 4,9 százalékra történő leszorításához.

Amikor Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter másfél héttel ezelőtt bemutatta a 2027-es költségvetés főbb irányait, a bejelentések középpontjába a munkajövedelmek adóterheinek csökkentése, a családtámogatások átalakítása és a közszolgáltatások megerősítése került. A vállalatokat és a nagy vagyonokat érintő adóemelések szintén hangsúlyosak voltak, de a kormány akkor még csak az egyes intézkedések becsült költségvetési hatását ismertette.

A péntek éjszaka benyújtott, több száz oldalas költségvetési törvényjavaslatból, valamint a csatolt indoklásokból már az is kiderül, hogy a Pénzügyminisztérium pontosan mennyi bevételt vár az egyes adónemektől, és ezek hogyan viszonyulnak a 2026-os költségvetés októberben elfogadott módosításához.

Az államháztartás teljes közhatalmi bevétele a 2026-ra tervezett 31 896,5 milliárd forintról 34 360,1 milliárdra emelkedne 2027-ben, ami 2463,6 milliárd forintos, 7,7 százalékos növekedés.

Ebbe a kategóriába az adók mellett a társadalombiztosítási járulékok és más kötelező befizetések is beletartoznak. Miután a kormány a nominális GDP mindössze 5,9 százalékos emelkedésére számít, a közhatalmi bevételek az egész gazdaságnál gyorsabban nőnének. A GDP-hez viszonyított arányuk nagyjából 34,6 százalékról 35,2 százalékra emelkedne, vagyis a nemzetgazdaságból az államhoz áramló ilyen típusú bevételek súlya is növekedne.

A kormány október 20-i bejelentéseiben már szerepelt, hogy az új adóintézkedések 929 milliárd forinttal javíthatják a bevételi oldalt, amiből 264 milliárdot lakossági adócsökkentések ellensúlyoznak, így a nettó hiánycsökkentő hatás 665 milliárd forint lehet. A mostani költségvetési számok alapján azonban fontos különválasztani az adóváltoztatások közvetlen hatását a gazdasági növekedésből, a bérek emelkedéséből vagy a már működő adónemek bevételi bázisának változásából eredő többlettől.

A két év előirányzatai közötti csaknem 2500 milliárdos különbség ugyanis nem azonos az új adóemelések hatásával.

Az szja-csökkentés ellenére sem esne vissza a bevétel

Miközben az alacsony és közepes keresetűek jövőre érezhető adócsökkentést kapnának, a személyi jövedelemadóból a kormány nem kevesebb, hanem valamivel több bevétellel számol, amit leginkább a várható béremelések magyaráznak, mert nem várják a foglalkoztatás bővülését. A 2026-os módosított költségvetésben szereplő 4996,9 milliárd forinttal szemben 2027-ben 5042,8 milliárd forint folyhatna be az államkasszába, ami mindössze 45,9 milliárdos, 0,9 százalékos emelkedés.

A különbség inkább meglepő, hogy a költségvetés 5,8 százalékos bruttó bér- és keresettömeg-növekedést feltételez, vagyis a munkajövedelmek nominális bővülése lényegesen gyorsabb lenne az szja-bevételekénél.

Az eltérés egyik legfontosabb magyarázata a korábban részletesen bemutatott új adójóváírás, amellyel a minimálbérig 15 százalékról 9 százalékra csökkenne a tényleges személyijövedelemadó-terhelés. A minimálbér felett a jóváírás fokozatosan csökkenne, majd annak kétszeresénél teljesen megszűnne, így a magasabb keresetekre továbbra is a 15 százalékos általános szja vonatkozna.

A Pénzügyminisztérium számításai szerint az intézkedés 2–2,5 millió munkavállalót érinthet, és a becslésük szerint 250 milliárd forintot hagyna náluk évente.

A kedvezmény ugyanakkor nem jelentené azt, hogy minden érintett kereseti sávban egyformán csökkenne az adóterhelés. A minimálbér és annak kétszerese között a jóváírás fokozatos elvesztése miatt minden további 100 forint bruttó kereset után 21 forinttal nőne a fizetendő szja, vagyis ebben a sávban 21 százalékos lenne a tényleges szja-határkulcs. Az alacsonyabb jövedelműeknek járó kedvezmény emiatt a béremelések ösztönzésére is hatással lehet, miközben az összesített adóteher a korábbi szabályokhoz képest alacsonyabb maradna.

A költségvetés bevételi oldalán az adójóváírás hatását részben ellensúlyozná az anyák szja-mentességének korlátozása, amelytől 45 milliárd forint többletet remélnek.

A Portfolio által feldolgozott törvényjavaslat szerint a jelenleg teljes adómentességet élvező anyák a jövőben legfeljebb havi egymillió forintos munkajövedelemig érvényesíthetnék a kedvezményt, az e feletti rész után már az általános szabályok szerint kellene szja-t fizetniük. A mentesség felső korlátja tehát elsősorban a magasabb keresetűeket érintené, miközben a kormány számításai szerint mintegy 40–60 ezer háztartás adófizetése emelkedne a jövedelmi plafon miatt.

Az anyák adókedvezményeinek átalakításában azonban ennél is lényegesebb változás, hogy

a kétgyermekes anyák számára a korábban törvénybe foglalt, fokozatosan bővülő mentesség 2027-től nem terjedne ki újabb korosztályokra.

Az eredeti szabályozás szerint jövőre az 50 év alatti, 2028-ban a 60 év alatti, 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes anya adómentessé vált volna, a kormány viszont a jogosultságot a 40 éves korhoz kötné, ráadásul egyes, már megszerzett kedvezmények is megszűnnének. Egy 1986-ban született kétgyermekes anya például a jelenlegi szabályok szerint idén még adómentes, a módosítás elfogadása után azonban 2027-ben elveszíthetné a jogosultságát. Havi bruttó 800 ezer forintos kereset mellett ez más kedvezmények nélkül akár évi 1,44 millió forintos többletadót jelentene.

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A költségvetés indokolása ugyanakkor csak az egymillió forintos jövedelmi korláthoz kapcsol 45 milliárd forintos többletbevételt, a kétgyermekes anyák korhatárának szigorítását külön nem számszerűsíti.

Így pontosan nem tudható még, hogy a korábban megszerzett jogosultságukat elveszítők befizetései miként jelennek meg az szja-előirányzatban. A kétgyermekes anyák mentességének elmaradó kiterjesztésére a kormány korábban mintegy 200 milliárd forintos 2027-es költséghatást említett, ez azonban egy korábban tervezett, jövőbeni adókiesés elmaradása, és nem azonos a 2026-os bevételekhez képest jelentkező új adóbevétellel.

A 250 milliárdos adójóváírás és a 45 milliárdos bevételnövelő korlátozás együttesen 205 milliárd forinttal mérsékelné az szja-bevételeket ahhoz képest, ami e két intézkedés nélkül befolyna.

A költségvetésben szereplő 5042,8 milliárdos előirányzatból ezt manuálisan visszaszámolva körülbelül 5248 milliárd forintos bevétel adódna, ami a 2026-os módosított bázishoz képest mintegy 5 százalékos növekedésnek felel meg. Bár a számítás nem helyettesíti a valamennyi adóváltozást figyelembe vevő hivatalos bevételi levezetést, de „Hadd menjen a fejsze fokával!” logikával számolva azt jól mutatja, hogy az szja-bevételek stagnálásközeli pályája alapvetően összhangban áll a meghirdetett adócsökkentéssel.

A költségvetés fontosabb adóbevételeinek változása (milliárd forint) Adónem 2026 módosított 2027 terv Változás (forint) Változás (%) Személyi jövedelemadó 4996,9 5042,8 45,9 0,9 Társasági adó 1009,2 1431,6 422,4 41,9 Új vagyonadó 0 200 200 – Reklámadó 0 14 14 – Általános forgalmi adó 8668,4 9159,9 491,5 5,7 Jövedéki adó 1576,4 1592,5 16,1 1 Kisadózók tételes adója 75 238 163 217,3 Kisvállalati adó 291 316,3 25,3 8,7 Kiskereskedelmi adó 263,7 335,7 72 27,3 Pénzügyi szervezetek befizetései 490,2 533,7 43,5 8,9 Pénzügyi tranzakciós illeték 591,7 637,2 45,5 7,7 Biztosítási adó 227,3 249,9 22,6 9,9 Cégautóadó 98,5 135,6 37,1 37,7 Bányajáradék 93,3 129,6 36,3 39 Forrás: Portfolio-gyűjtés, PM költségvetés indoklása

A vállalatoknál sokkal nagyobb fordulat jön

Míg a munkajövedelmek adóztatásában a költségvetés visszafogott bevételnövekedést tervez, a társasági adónál már lényegesen nagyobb ugrás szerepel – erre pedig már utalt Magyar Péter a parlament előtt tartott 2 óránál is hosszabb, szónokot és hallgatóit is próbára tevő beszédében. A miniszterelnök akkor azt ígérte, hogy lezárják a tao-befizetéseknél a vállalatok kedvezményhalmozó kiskapuit, ami miatt a 9 százalékos nominális szint helyett a ner-közeli cégeknél jellemző volt a 4-5,5 százalék közötti effektív, ténylegesen beszedett szint.

A 2026-os, októberben módosított büdzsé 1009,2 milliárd forintos társaságiadó-bevételével szemben 2027-re 1431,6 milliárdot várnak, ami 422,4 milliárd forintos, csaknem 42 százalékos növekedést jelentene. A változás mögött ugyanakkor jelentős bázishatás is meghúzódik, hiszen az idei eredeti költségvetés még 1258,4 milliárd forintos bevétellel számolt ebből az adónemből, amelyet az őszi módosítás során közel 250 milliárddal csökkentettek.

Az eredeti, még Nagy Márton leváltott gazdasági csúcsminiszter boszorkánykonyhájában készült 2026-os előirányzathoz képest a jövő évi terv így már csak 13,8 százalékkal magasabb.

A társasági adó szabályainak átalakításáról már a hét közepén megjelent, részletezett adócsomagjavaslat szerint az 500 millió eurós éves árbevételt elérő nagyvállalatok és vállalatcsoportok esetében a jelenlegi 9 százalékos kulcs 15 százalékra emelkedne – összhangban a globális minimumadó elvárásaival és rendszerével.

A kisebb vállalkozásoknál megmaradna a 9 százalék, a nagy cégek tényleges terhelését pedig az adóalap és az adókedvezmények újraszabályozása, valamint a helyi iparűzési adó részleges levonhatósága is befolyásolná.

Kármán András korábbi közlése szerint a nagyvállalatok effektív adóterhe a jelenlegi 6–7 százalék körüli szintről 11 százalék fölé emelkedhetne.

A nagyvállalati adóemelés mellett a közép- és nagyvállalatok innovációs járuléka 0,3 százalékról 0,5 százalékra nőne, miközben szűkülnének egyes társaságiadó-kedvezmények, és átalakulna a sporttámogatások adózási rendszere is. A költségvetés mindezekből, vagyis a társasági adó és az innovációs járulék együttes módosításából 240 milliárd forintos többletbevételt vár. A 422,4 milliárdos társaságiadó-előirányzat-növekmény ezért nem vezethető vissza kizárólag az adókulcsok változtatására, különösen azért nem, mert a 240 milliárdos intézkedési becslésben az innovációs járulék is szerepel.

A vállalkozásokra nehezedő többletterhek azonban nem korlátozódnak a nyereségadóztatásra. A kiskereskedelmi különadóból a 2026-os 263,7 milliárd után 335,7 milliárd forintot várnak, vagyis 72 milliárddal, 27,3 százalékkal növekedne a bevétel. A Portfolio korábbi elemzésében már bemutattuk, hogy a változás egyik legfontosabb eleme az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalaprészre vonatkozó kulcs 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelése. Az intézkedés arányaiban különösen a közepes méretű, gyakran magyar tulajdonú kereskedelmi vállalkozásokat érintheti, amelyek eddig ebben a sávban alacsonyabb adóterhet viseltek.

A pénzügyi szervezetek befizetéseiből eközben 490,2 milliárd helyett 533,7 milliárdot, a biztosítási adóból 227,3 milliárd után 249,9 milliárdot, a pénzügyi tranzakciós illetékből pedig 591,7 milliárd helyett 637,2 milliárdot terveznek beszedni.

A tranzakciós illeték esetében a korábban ismertetett szabályváltozások egyszerre jelentenének könnyítést és szigorítást, hiszen a lakossági átutalások illetékmentes értékhatára 50 ezerről 150 ezer forintra emelkedne, a nagyobb tranzakciókra vonatkozó illetékplafon viszont 20 ezerről 30 ezer forintra nőne.

A vagyonadó önmagában kétszázmilliárdot hozhat

A 2027-es adópolitika egyik legnagyobb új bevételi forrásaként megjelenő vagyonadóból 200 milliárd forintot várnak, amit a költségvetés a lakossági befizetések között, önálló soron tüntet fel. Ahogy arról már írtunk, a tervezett adó az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonok tulajdonosait érintené, a levonható tartozásokkal és az egymilliárdos mentességi küszöbbel csökkentett adóalapra főszabály szerint 1 százalékos, annak 100 milliárd forintot meghaladó részére pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

A kormány mintegy 15 ezer érintett adózóval kalkulál, ami a 200 milliárdos teljes bevételi előirányzat alapján átlagosan évi 13,3 millió forintos befizetést jelentene adózónként. A tényleges teher természetesen rendkívül egyenlőtlenül oszlana meg, és nagyban függne a vagyonok összetételétől, értékelésétől és a figyelembe vehető tartozásoktól. A Portfolio e heti elemzése arra is rámutatott, hogy a kormány az eredeti tervezethez képest 16 lényeges ponton módosította a szabályokat, részben könnyítve, részben szigorítva a vállalati részesedések, a külföldi ingatlanvagyon és más vagyonelemek értékelését.

Mivel a vagyonadó egy teljesen új adónem lenne, a 200 milliárdos előirányzat teljesülése az adóalapok felmérésén, az értékelési eljárásokon és az adófizetési hajlandóságon is múlna. A javaslat alapján a 2026. december 31-i vagyonállapotot kellene alapul venni, az első bevallási és befizetési határidő pedig 2027. augusztus 31. lenne.

Annyiban talán túlzóan optimista a terv, hogy a kormánynak így már az első adóévben jelentős összeget kellene beszednie egy olyan adónemből, amelynek végrehajtási és ellenőrzési gyakorlata még nem alakult ki.

A vagyonadó mellett a reklámadó újbóli bevezetése is önálló bevételi tételként jelenik meg a tervezetben, igaz, jóval kisebb összeggel. A 2026-os módosított költségvetésben még nincs ilyen előirányzat, 2027-ben viszont 14 milliárd forintot várnak belőle. A Kármán András által a napokban ismertetett szabályok alapján

az évi 500 millió forint alatti reklámbevétel adómentes maradna,

az ezt meghaladó részre 10 milliárdig 2,5 százalékos,

10 és 40 milliárd között 4,5 százalékos,

40 milliárd felett pedig 7,5 százalékos kulcs vonatkozna – ezzel kifejezetten a Metát és a Google-t célozza a kormányzat, amelyek külföldi szereplőként dominálják a magyar hirdetési piacot.

A reklámadó fiskális jelentősége ugyanakkor mérsékelt lenne: a 14 milliárd forintos előirányzat a 34 360 milliárdos összes közhatalmi bevételnek alig 0,04 százalékát tenné ki. A kormány az adócsomag intézkedési hatásait bemutató táblázatban a reklámadót a kiskereskedelmi és a biztosítási adó módosításával együtt kezeli, ezekhez összesen 54 milliárd forintos többlethatást rendelve, vagyis a három adónem együttes hatását nem szabad összekeverni a reklámadó önálló előirányzatával.

Háromszoros katabevétel, mégis költségvetés-semleges reform?

A kisvállalkozói adózásban tervezett változtatások egyik különösen figyelemre méltó következménye, hogy a költségvetés a kibővítendő kisadózók tételes adójából (vagy ahogy mindenki hívja, a kata) a 2026-os 75 milliárd forint után 2027-ben már 238 milliárdot vár, ami 163 milliárdos, több mint háromszoros bevételt jelentene.

A növekedés azért is érdekes, mert Kármán András az múlt heti költségvetési tájékoztatón még arról beszélt, hogy a kata átalakításának nem a bevételek növelése, hanem a kisvállalkozások helyzetének javítása a célja, a kormány pedig az adózási formát választók számának megduplázódásával számol.

A Portfolio által korábban részletesen elemzett kata-javaslat szerint 2027-től a főállású vállalkozók havi 100 ezer, a mellékállásúak 50 ezer forintos tételes adót fizetnének, az éves bevételi értékhatár pedig 18 millióról 22 millió forintra emelkedne. Ismét lehetne vállalatoknak számlázni, bár a céges bevételek után bizonyos feltételekkel további adófizetési kötelezettség keletkezne.

A korábbi rendszerben maradó vállalkozók havi adója eközben 50 ezerről 75 ezer forintra nőne, a kétféle kata pedig 2027-ben és 2028-ban még párhuzamosan működne.

A magasabb havi adó és a várhatóan bővülő adózói kör együttesen magyarázhatja a katabevételek jelentős növekedését, a költségvetési indokolás viszont kifejezetten költségvetés-semlegesnek nevezi a reformot. A két állítás akkor férhet össze, ha az új katát választók jelentős része más adózási formából érkezik, és a katabevételek növekedését részben az ott kieső befizetések ellensúlyozzák. A tervezet azonban nem mutat be olyan részletes levezetést, amelyből megállapítható lenne, mekkora átrendeződéssel számolnak az egyes adónemek között.

Az adórendszer egészének működése szempontjából azért is fontos a kérdés, mert a kisvállalati adóból mindössze 25,3 milliárd forintos többletet várnak, a 2026-os 291 milliárd után 316,3 milliárdot tervezve. A kata 163 milliárdos növekménye tehát nagyságrendileg meghaladja több más vállalkozási adónem változását, pedig az érdekképviseleti szervezetek és a vállalkozók kifejezetten előnytelennek ítélik az új katá-t.

Az adóemelések önmagukban nem rendezik a költségvetést

A munkajövedelmek és a vállalkozások közterheinek átalakítása mellett a hagyományos fogyasztási adók továbbra is meghatározó bevételi forrásai maradnának az államnak. Az általános forgalmi adóból a 2026-os módosított előirányzatban szereplő 8668,4 milliárd forint után 2027-ben 9159,9 milliárdot várnak, ami 491,5 milliárdos, 5,7 százalékos emelkedés.

Az áfa így önmagában nagyobb nominális bevételnövekményt produkálna, mint a társasági adó, a vagyonadó pedig a maga 200 milliárdjával az áfabevétel kevesebb mint 2,2 százalékának felelne meg.

A jövedéki adó számadatai viszont nehezebben illeszthetők a korábban ismertetett intézkedési hatásokhoz: a költségvetés ugyanis 2027-re 1592,5 milliárd forintos bevétellel számol, de ez csak alig 16,1 milliárddal haladja meg a 2026-os módosított előirányzatot. Ezzel szemben a november 1-jétől emelkedő dohánytermékadótól önmagában 90 milliárd, az alkoholtermékek 2027. januári adóemelésétől további 13 milliárd forintos többletet várnak. Az eltérést a különböző bevételi bázisok, más adóbevételek várható csökkenése és az intézkedések időzítése is magyarázhatja, de a költségvetési indokolás ezek részletes egyeztetését nem tartalmazza.

A környezetvédelmi és egészségvédelmi intézkedéseknél további jelentős összegekkel számolnak:

a cégautóadó bevétele 98,5 milliárdról 135,6 milliárd forintra,

bevétele 98,5 milliárdról 135,6 milliárd forintra, a bányajáradéké 93,3 milliárdról 129,6 milliárdra,

93,3 milliárdról 129,6 milliárdra, a rehabilitációs hozzájárulásé pedig 221,3 milliárdról 271,7 milliárdra emelkedne.

pedig 221,3 milliárdról 271,7 milliárdra emelkedne. A tervezett új szén-dioxid-adó mintegy 25 milliárdos bevételt hozna.

Eközben a vízkészletjárulék és a levegőterhelési díj szigorítása további forrásokat biztosítana, utóbbi esetében kifejezetten az akkumulátoripari kibocsátásokra is kiterjesztve a szabályozást, amint arról korábban beszámoltunk.

A költségvetés bevételi szerkezetének változása azonban nem jelenti azt, hogy az állam összességében ugyanolyan ütemben jutna több pénzhez, mint amilyen gyorsan az adó- és járulékbevételek emelkednek. Miközben az államháztartás közhatalmi bevételei közel 2500 milliárddal nőnének, a központi költségvetés összes bevételi előirányzata 28 679,1 milliárdról 28 085,9 milliárd forintra csökkenne.

Ebben különösen nagy szerepet játszik az uniós programok bevételi előirányzatának átrendeződése, amely 2026-ban még 3706,8 milliárd, 2027-ben viszont már csak 1548,5 milliárd forint.

A több mint 2100 milliárd forintos különbségben szerepet játszik az uniós programok eltérő kifizetési és elszámolási ütemezése, valamint a helyreállítási alaphoz (RRF) kapcsolódó 2026-os egyszeri tranzakciók kifutása. A teljes eltérés ugyanakkor nem azonos az RRF hatásával, ezért önmagában nem értelmezhető uniós forrásvesztésként.

A kormány által szintén a múlt héten bemutatott költségvetési pálya szerint a kormány a 2026-os 7,5 százalékos eredményszemléletű GDP-arányos hiányt 2027-ben 4,9 százalékra kívánja csökkenteni.

De mint a fentiekből látható, a 2,6 százalékpontos javulásnak csak egy kisebb része származna az adóintézkedésekből,

miközben az idei egyszeri – az Orbán-kormány választási osztogatásához kapcsolódó – kiadások kifutása, az állami működési költségek és támogatások visszafogása, valamint a kamatkiadások mérséklődése is szerepet kapna.

A kormány által várt 665 milliárd forintos nettó adóbevételi hatás a tervezett GDP nagyjából 0,7 százalékának felel meg, vagyis az adóreform önmagában nem lenne elegendő a meghirdetett hiánycsökkentés megvalósításához, fontosabb az állam magán végrehajtandó takarékoskodása – amiről már megemlékeztünk a minisztériumok kapcsán.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 31. Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon

A péntek éjszaka nyilvánosságra került költségvetési számok alapján a 2027-es adópolitika egyik legfontosabb sajátossága, hogy a kormány nem általános adócsökkentést, nem egyszerűen adóemelésekkel tervez, hanem elkezdik teljesen felforgatni a magyar adórendszert. Az alacsonyabb keresetű munkavállalók kevesebb szja-t fizetnének, a magasabb jövedelmű anyák egy része elveszítene korábbi kedvezményeket, a nagyvállalatok és a jelentős vagyonnal rendelkezők pedig nagyobb részt vállalnának az állami bevételekből.

Az intézkedések költségvetési hatását azonban végső soron nemcsak az új adókulcsok és szabályok határozzák majd meg, hanem az is, hogy a vállalkozások, a háztartások és az adóhatóság mennyiben alkalmazkodnak az új rendszerhez. A cégek, vagyonosok mindig nagyon hatékonyak az adózási kiskapuk megtalálásában, ami a tao- és vagyonadóbevételeket is érintheti.

De kérdőjel, hogy mennyire reális az egyelőre inkább gyűlölt kata-reform várt bevételi hatása, vagy hogy a bérdinamika hogyan néz majd ki 2027-ben. A hiány szempontjából ezért is fontos, hogy a kormány a kiadási oldalnál is minden kő alá benéz elpazarolt forintok után kutatva.

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