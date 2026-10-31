Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon

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Éjfél körül megjelent a parlament honlapján a 2027-es költségvetés tervezete, amely szerint a központi alrendszer kiadásai 1437 milliárd forinttal, 47 588 milliárd forintra csökkennének. A pénzforgalmi hiány 7110 milliárdról 5103 milliárd forintra mérséklődne, az eredményszemléletű hiány pedig a GDP 4,9 százalékára csökkenne, 2,4 százalékos növekedés és 3 százalékos infláció mellett. A tárcák között jelentős átrendeződés látható, hiszen a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kerete 743 milliárd, a Gazdasági és Energetikai Minisztériumé 513 milliárd, a Tudományos és Technológiai Minisztériumé pedig 305 milliárd forinttal szűkül. Eközben az egészségügyi tárca 326 milliárd, az oktatási 281 milliárd, a belügyi 211 milliárd, a szociális és családügyi terület pedig 186 milliárd forinttal több forrást kaphat. Viszont a kormányszervekre így is százmilliárdokkal kevesebb megy majd.

Pénteken késő este megjelent a parlament honlapján a 2027-es költségvetés tervezete, amely a korábban már bejelentett kormányzati intézkedések mellett arról is képet ad, hogyan rendezné át a kabinet az állam kiadásait a következő évben. A jövő évi büdzsé főbb irányairól másfél hete már részletesen beszélt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter: a közös sajtótájékoztatón ismertették a legfontosabb családpolitikai és adóintézkedéseket, a közszolgálati béremelések terveit, valamint azt a nagyszabású kiadáscsökkentési csomagot is, amellyel az állam saját működésén kezdené a takarékoskodást.

Az akkor bemutatott számok alapján 1465 milliárd forinttal, a GDP mintegy 1,5 százalékával csökkentenék az állami kiadásokat, miközben a nagyvállalatok adóterhelésének növeléséből és más adóintézkedésekből is jelentős többletbevételt várnak. Most a költségvetés választ ad arra, hogy maguk a minisztériumok és a kormány hogyan csökkentik a kiadásaikat, miközben más területeken is korrekciók lesznek – mint azt majd későbbi cikkekben bemutatjuk, az adókedvezményeknél, nem minisztériumokhoz tartozó állami szervezeteknél.

A számok alapján nem egyszerűen általános takarékoskodásról vagy egyenletes forrásbővítésről van szó: miközben több, korábban bejelentett társadalompolitikai intézkedés – minimumnyugdíjak emelése, nyugdíjas SZÉP-kártyák bevezetése, a családi pótlék duplázása – jelentős többletkiadást igényel, a kormány az állam működésében és egyes ágazatokban is érdemi megtakarítással számol.

Ahogy arról tegnap írtunk, a központi alrendszer kiadási főösszege a 2026-os, módosított 49 025 milliárd forintról 47 588 milliárd forintra csökken, vagyis a tervezett kiadások összességében 1437 milliárd forinttal lesznek alacsonyabbak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 31. Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést

Ez nagyságrendileg közel áll az október 20-án bejelentett 1465 milliárd forintos megtakarítási csomaghoz, a két szám azonban nem azonos tartalmú: az utóbbi a kormány által megnevezett kiadáscsökkentő intézkedések összesített hatása, az előbbi pedig a teljes költségvetési kiadási főösszeg éves változása, amelyben a megtakarítások mellett az új és növekvő kiadási kötelezettségek is megjelennek.

A bevételek eközben 41 915 milliárd forintról 42 485 milliárdra emelkedhetnek, a pénzforgalmi hiány pedig a 2026-os 7110 milliárd forintról 5103 milliárd forintra mérséklődne a Magyar-kormány ígéretei és tervei szerint. A kabinet a költségvetésben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, miközben az eredményszemléletű hiányt a GDP 4,9 százalékára szorítaná le, amint ez már ismert volt.

A miniszterelnök és a pénzügyminiszter múlt héten a hiánycsökkentés összetevőit is bemutatta, így a kormányzati számítások szerint a pazarlás visszaszorítása 1,5 százalékponttal, az igazságosabb közteherviselés 0,9 százalékponttal, a választások előtti egyszeri kiadások kivezetése pedig további 1,9 százalékponttal javíthatja az egyenleget; a kamatkiadások és egyéb tételek még 0,2 százalékpontot adhatnak hozzá a korrekcióhoz.

Ezzel szemben az energiaárak emelkedése 0,5 százalékponttal, a nyugdíjak, a családok, a bérek és a közszolgáltatások finanszírozása pedig együttesen 1,4 százalékponttal ronthatja a költségvetési pozíciót. A bemutatott számokból így áll össze a 2,6 százalékpontos tervezett hiányjavulás, amelyhez a kormány a nem várt kiadások kezelésére a GDP 0,3 százalékának megfelelő tartalékot is társít.

A kormány magán is megszorítja a nadrágszíjat

Magyar Péter miniszterelnök egyik legfontosabb ígérete már a kampányban is az volt, hogy a minisztériumok – és úgy általában az egész kormányzat – magán kezdi majd a spórolást. A tárcák kereteinek összehasonlításából ez már látszik is, és az egészet különösen érdekessé teszi, hogy az új kabinet hivatalba lépésével már az idei évben jelentősen átalakult az államigazgatás szerkezete.

A korábbi tárcák feladatkörei több helyen új minisztériumokhoz kerültek, egyes szakpolitikai területek pedig más szervezeti keretek között folytatták működésüket.

A változások pénzügyi következményei már a 2026-os költségvetés módosításakor is megjelentek: az előirányzatokat hozzá kellett igazítani a feladatok és az intézmények új elosztásához, így az idei módosított büdzsé már nem pusztán az eredeti költségvetés aktualizált változata, hanem az új kormányzati struktúra első pénzügyi lenyomata.

A 2027-es tervezet ehhez képest már azt mutatja meg, milyen kiadási pályát szán a kabinet az átalakított minisztériumoknak egy teljes költségvetési évre. Az összehasonlítás értelmezésénél ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy

a fejezeti főösszegek nem azonosak a tárcák saját működési költségeivel: az egyes minisztériumok költségvetései az apparátus fenntartásán túl ágazati támogatásokat, intézményi finanszírozást, beruházásokat és különféle állami programokat is tartalmaznak.

Ráadásul nem minden állami feladat jelenik meg a minisztériumi fejezetekben, hiszen a központi költségvetés más fejezetei, az elkülönített alapok és az önkormányzati alrendszer szintén jelentős kiadásokat kezelnek. A mostani összevetés így elsősorban azt mutatja meg, hogyan változnak a minisztériumi fejezetek keretei, és mely tárcákhoz kerülhet a korábbinál több vagy kevesebb forrás; az állam teljes feladatellátásának pénzügyi mérlegét önmagában még nem adja meg.

A közlekedés és a gazdaságfejlesztés kerete szűkül a leginkább

Ha a 16 minisztériumi fejezet kiadási előirányzatát együttesen nézzük, a 2026-os módosított költségvetésben még mintegy 17 003 milliárd forintos keret rajzolódik ki, a 2027-es tervezetben viszont már csak 16 654 milliárd forint szerepel. Ez közel 349 milliárd forintos, 2,1 százalékos csökkenést jelent, amely azonban korántsem egyenletesen oszlik meg a tárcák között: néhány nagy fejezet visszavágása önmagában is meghatározó része a mérséklődésnek.

A minisztériumok költségvetései 2026-ban és 2027-ben Minisztérium 2026 2027 Változás Közlekedési és Beruházási Minisztérium 2 588,1 1845,1 -743,00 Gazdasági és Energetikai Minisztérium 2 696,8 2183,7 -513,1 Honvédelmi Minisztérium 1 857,4 1956,2 98,8 Egészségügyi Minisztérium 1 657,2 1983,2 326 Belügyminisztérium 1 367,3 1578,1 210,8 Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 2 966,7 3247,9 281,2 Szociális és Családügyi Minisztérium 735,3 920,9 185,6 Pénzügyminisztérium 640,5 726,2 85,7 Tudományos és Technológiai Minisztérium 632,6 327,8 -304,8 Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium 457,5 511,3 53,8 Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium 433,7 399 -34,7 Külügyminisztérium 277,2 250,5 -26,7 Élő Környezetért Felelős Minisztérium 270,2 415 144,8 Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium 225,6 223,7 -1,9 Miniszterelnökség 149,8 62 -87,8 Igazságügyi Minisztérium 47 23,1 -23,9 Összes minisztériumi kiadás 17002,9 16653,7 -349,2 Forrás: Portfolio-gyűjtés a 2027-es tervezet és a módosított 2026-os büdzsé alapján.

A legnagyobb változás a Közlekedési és Beruházási Minisztérium költségvetésében látható, ahol a kiadási keret a 2026-os 2588 milliárd forintról 1845 milliárdra csökken.

A 743 milliárd forintos különbség közel 29 százalékos visszaesésnek felel meg, ami különösen azért fontos és látványos, mert Kármán András éppen a közlekedési koncessziós szerződések felülvizsgálatát nevezte meg a kormány legnagyobb konkrét megtakarítási lehetőségeként. A pénzügyminiszter 246,1 milliárd forintos kiadáscsökkentést várt az úthálózati rendelkezésre állási díjak mérséklésétől, többek között az M5-ös és M6-os autópályákhoz kapcsolódó szerződések felülvizsgálatával.

A közlekedési fejezet alacsonyabb főösszege mellett azonban továbbra is jelentős állami kötelezettségek maradnak:

a vasúti személyszállítás közszolgáltatási ellentételezésére 365 milliárd forintot,

az autóbuszos közszolgáltatásra 280 milliárdot,

a vasúti pályahálózat működtetésére pedig 266 milliárd forintot szán a tervezet.

A gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díja 171 milliárd forintot tesz ki, emellett az M5-ös és M6-os autópályákhoz kapcsolódó kifizetések pedig közel 149 milliárd forintot érhetnek el.

A közúthálózat fenntartására további 136 milliárd forint jutna,

miközben a nemzeti úthálózat felújítására közel 100 milliárd forintos beruházási előirányzat szerepel a dokumentumban.

A második legnagyobb mérséklődés a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál jelenik meg:

a tárca előirányzata 2697 milliárd forintról 2184 milliárdra esik vissza, vagyis 513 milliárd forinttal lesz alacsonyabb.

Illeszkedik ezzel a kormány korábbi bejelentéséhez, amikor Kármán 169,5 milliárd forintos megtakarítást helyezett kilátásba a nem hatékony gazdaságfejlesztési támogatások visszafogásából. A pénzügyminiszter a Széchenyi Kártya Programokat, az ipari parkokat és a térségi beruházásokat is megemlítette a felülvizsgálandó támogatási területek között.

Több pénz jut az oktatásra és az egészségügyre

A tárcák közötti átrendeződés másik oldalán azok az ágazatok állnak, amelyeknél a kormány a 2026-os módosított előirányzathoz képest jelentős forrásbővítést tervez, betartva a Tisza Párt kampányígéreteit is:

Az Egészségügyi Minisztérium kerete 1657 milliárd forintról 1983 milliárdra nő, ami 326 milliárd forintos, közel 20 százalékos emelkedés.

kerete 1657 milliárd forintról 1983 milliárdra nő, ami 326 milliárd forintos, közel 20 százalékos emelkedés. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kiadási előirányzata 2967 milliárdról 3248 milliárd forintra bővül, vagyis 281 milliárd forinttal több forrás állhat rendelkezésre a következő évben.

Az egészségügyi keret növekedését érdemes összevetni azzal, amit Kármán András is mondott a költségvetés általános ismertetésekor másfél hete: a pénzügyminiszter akkor 510 milliárd forinttal több egészségügyi forrást ígért, amelynek a várólisták csökkenésében, az új eszközök beszerzésében és a kórházi étkeztetés javításában is meg kellene jelennie.

Ha ezt nézzük, akkor úgy tűnhet, hogy a minisztériumi keret 326 milliárd forintos növekedése nem adja ki az ígéretet, ugyanakkor a többletforrások megjelennek a kórházellátói oldalon, a társadalombiztosítói rendszerben.

A rendszer jelentős része az önálló költségvetési fejezetként működő Egészségbiztosítási Alapon keresztül kapja meg a forrásokat. Ennek bevételi főösszege a 2026-os módosított 5112,6 milliárd forintról 2027-ben 5686,1 milliárd forintra emelkedik, ami 573,5 milliárd forintos növekedést jelent. A bővülés legnagyobb része nem a járulékbevételekből származik: a

központi költségvetés támogatása 1876,8 milliárd forintról 2270,4 milliárdra nő,

vagyis 393,6 milliárd forinttal több pénz érkezik az alaphoz.

A társadalombiztosítási járulékokból és a szociális hozzájárulási adóból származó bevételek együttesen további 135,9 milliárd forinttal emelkednek.

Az egészségügyi fejezeten belül a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása jelenti a legnagyobb tételt: erre több mint 1568 milliárd forint szerepel a tervezetben. Ennek jelentős részét az intézmények személyi kiadásai kötik le, amelyek meghaladják az 1021 milliárd forintot, miközben a dologi kiadásokra mintegy 428 milliárd forint juthat.

Az Országos Mentőszolgálat támogatása 148 milliárd forint körül alakulhat, amelynek ugyancsak jelentős hányadát a személyi kiadások teszik ki. A fejezet bővülése tehát nem önmagában az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítható szabad források növekedését jelenti: a működtetéshez és a bérekhez kapcsolódó kiadások is meghatározó szerepet játszanak benne.

Az oktatási fejezetben a tankerületi központok bérkiadásai, a köznevelési feladatok működési támogatása, valamint a nem állami felsőoktatási intézmények finanszírozása tartozik a legnagyobb tételek közé:

a tervezet mintegy 1048 milliárd forintos bérkerettel számol a tankerületi központoknál,

a köznevelési feladatok működési támogatására 727 milliárd forintot irányoz elő,

a nem állami felsőoktatási intézmények támogatására pedig 570 milliárd forintot szán.

A belügy és a szociális terület is nagyobb keretet kap

Az egészségügyi és oktatási kiadások növekedése mellett a kormány más, nagy állami feladatokat ellátó területeken is magasabb kerettel számol. Korábban ezeket a Belügyminisztérium alá sorolta a Fidesz-kormány, így a 2026-os módosított büdzsében a feladatátadások miatt csökkent a tárca költségvetése. Viszont most a kiadási előirányzat az idei 1367 milliárd forintról 1578 milliárdra emelkedik, ami 211 milliárd forintos bővülést jelent.

A Szociális és Családügyi Minisztérium – amely például a gyermekotthonokat vette át a korábban Pintér Sándor által vezetett tárcától – kerete ennél is nagyobb arányban nő:

a 2026-os 735 milliárd forintról 2027-ben 921 milliárd forintra emelkedhet, vagyis 186 milliárd forinttal, mintegy 25 százalékkal bővülhet.

A honvédelmi kiadások szintén emelkednek, bár a növekedés mérsékeltebb: a Honvédelmi Minisztérium kerete 1857 milliárd forintról 1956 milliárdra nő, ami közel 99 milliárd forintos többletet jelent. A fejezeten belül a katonai személyi juttatásokra mintegy 381 milliárd forintot, működési kiadásokra 556 milliárdot, beruházásokra pedig közel 396 milliárd forintot irányoz elő a tervezet. A növekmény tehát nem egyetlen kiadási típusban jelenik meg, hanem a katonai állomány személyi juttatásai, a működtetés és a fejlesztések között oszlik meg.

A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium előirányzata 458 milliárd forintról 511 milliárd forintra emelkedik. Ennél is látványosabb az idén újonnan létrejött Élő Környezetért Felelős Minisztérium költségvetésének bővülése: a fejezet 270 milliárd forintos kerete 415 milliárdra nő, ami 145 milliárd forintos, több mint 50 százalékos emelkedés az októberben módosított idei büdzsé kereteihez képest.

A megtakarításokból a kormányzati működésnek is ki kell vennie a részét

A minisztériumok közötti különbségeket az október 20-án bemutatott megtakarítási csomag teszi igazán érdekessé, hiszen a kormány nemcsak egyes ágazati támogatások visszavágását, hanem a teljes állami működés költségeinek érdemi mérséklését ígérte. Kármán András akkor azt mondta, hogy az 1465 milliárd forintos csomagból 1018 milliárd forintot kilenc konkrét intézkedés adna, a fennmaradó 447 milliárd forintot pedig a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos csökkentésével teremtenék elő.

A kilenc konkrét intézkedés közül

a legnagyobb tétel a koncessziós szerződések felülvizsgálatából származó 246,1 milliárd forintos megtakarítás.

Ezt követi a gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása 169,5 milliárd forinttal, majd az uniós migrációs bírság várható megszűnése 135 milliárd forinttal.

A közérdekű vagyonkezelő alapítványok reformjától további 119,3 milliárd forintot vár a kormány,

a kormányzati kommunikáció és a kiemelt állami rendezvények kiadásainak csökkentése 92,6 milliárdot, az ingatlan- és presztízsberuházások visszafogása 87,7 milliárdot,

a közmédia finanszírozásának csökkentése 61,3 milliárdot,

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működésének takarékosabbá tétele 56,2 milliárdot,

a NER-közeli alapítványok és civil szervezetek támogatásának mérséklése pedig 50,3 milliárd forintot hozhat a tervek szerint.

A 447 milliárd forintos általános működési megtakarítás különösen fontos kérdéseket vet fel. Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nincs hivatalos létszámstop, de a kormányzati szektorban és az állami vállalatoknál szigorú bértömeg-gazdálkodásra térnek át. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üres státuszokat nem töltik fel, a személyi jellegű ráfordításokat pedig nem növelik automatikusan; egyes állami vállalatoknál nem lesz béremelés vagy csak minimális, másutt hatékonyságjavítással és átszervezéssel teremtenék meg a fizetésemelések fedezetét.

Nem minden tárca részesül többletforrásban

A minisztériumok közötti képhez az is hozzátartozik, hogy több tárca kerete a következő évben csökken, és van olyan terület is, ahol a visszaesés százmilliárdos nagyságrendű. A Pénzügyminisztérium fejezeti kiadása 641 milliárd forintról 726 milliárdra nő, tehát 86 milliárd forintos többlet jelenik meg a tervezetben.

Ezzel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium kerete 633 milliárd forintról 328 milliárdra esik vissza, ami 305 milliárd forintos csökkenés, vagyis a közlekedési és a gazdasági-energetikai tárca után itt látható az egyik legnagyobb mérséklődés.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium előirányzata 434 milliárd forintról 399 milliárdra csökken, a Külügyminisztériumé pedig 277 milliárdról 251 milliárdra mérséklődik.

Magyar Péter magán is spórol: a Miniszterelnökség tervezett kiadási kerete 150 milliárd forintról 62 milliárdra esik vissza, míg az Igazságügyi Minisztériumé 47 milliárdról 23 milliárdra csökken.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium előirányzata lényegében változatlan marad: a 2026-os 226 milliárd forint után 2027-ben 224 milliárd forint szerepel a tervezetben.

Ezeket a változásokat különösen óvatosan kell értelmezni, mert az új minisztériumi struktúrában egy-egy fejezet kiadásainak csökkenése mögött nemcsak tényleges megtakarítás, hanem feladat- vagy előirányzat-áthelyezés is áll – ahogy azt már sokszor említettük. Összességében viszont betartotta ígéretét a kabinet, hogy hiába van több minisztérium, mint az Orbán-kormány alatt, azok összességében kevesebb adóforintot visznek majd el jövőre (ha sikerül tartani a terveket).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert