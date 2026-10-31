Belenyúl a minisztériumok zsebébe a kormány: hatalmas kiadáscsökkentés jön Magyarországon

Pénteken késő este megjelent a parlament honlapján a 2027-es költségvetés tervezete, amely a korábban már bejelentett kormányzati intézkedések mellett arról is képet ad, hogyan rendezné át a kabinet az állam kiadásait a következő évben. A jövő évi büdzsé főbb irányairól másfél hete már részletesen beszélt Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter: a közös sajtótájékoztatón ismertették a legfontosabb családpolitikai és adóintézkedéseket, a közszolgálati béremelések terveit, valamint azt a nagyszabású kiadáscsökkentési csomagot is, amellyel az állam saját működésén kezdené a takarékoskodást.
Az akkor bemutatott számok alapján 1465 milliárd forinttal, a GDP mintegy 1,5 százalékával csökkentenék az állami kiadásokat, miközben a nagyvállalatok adóterhelésének növeléséből és más adóintézkedésekből is jelentős többletbevételt várnak. Most a költségvetés választ ad arra, hogy maguk a minisztériumok és a kormány hogyan csökkentik a kiadásaikat, miközben más területeken is korrekciók lesznek – mint azt majd későbbi cikkekben bemutatjuk, az adókedvezményeknél, nem minisztériumokhoz tartozó állami szervezeteknél.
A számok alapján nem egyszerűen általános takarékoskodásról vagy egyenletes forrásbővítésről van szó: miközben több, korábban bejelentett társadalompolitikai intézkedés – minimumnyugdíjak emelése, nyugdíjas SZÉP-kártyák bevezetése, a családi pótlék duplázása – jelentős többletkiadást igényel, a kormány az állam működésében és egyes ágazatokban is érdemi megtakarítással számol.
Ahogy arról tegnap írtunk, a központi alrendszer kiadási főösszege a 2026-os, módosított 49 025 milliárd forintról 47 588 milliárd forintra csökken, vagyis a tervezett kiadások összességében 1437 milliárd forinttal lesznek alacsonyabbak.
Ez nagyságrendileg közel áll az október 20-án bejelentett 1465 milliárd forintos megtakarítási csomaghoz, a két szám azonban nem azonos tartalmú: az utóbbi a kormány által megnevezett kiadáscsökkentő intézkedések összesített hatása, az előbbi pedig a teljes költségvetési kiadási főösszeg éves változása, amelyben a megtakarítások mellett az új és növekvő kiadási kötelezettségek is megjelennek.
A bevételek eközben 41 915 milliárd forintról 42 485 milliárdra emelkedhetnek, a pénzforgalmi hiány pedig a 2026-os 7110 milliárd forintról 5103 milliárd forintra mérséklődne a Magyar-kormány ígéretei és tervei szerint. A kabinet a költségvetésben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, miközben az eredményszemléletű hiányt a GDP 4,9 százalékára szorítaná le, amint ez már ismert volt.
A miniszterelnök és a pénzügyminiszter múlt héten a hiánycsökkentés összetevőit is bemutatta, így a kormányzati számítások szerint a pazarlás visszaszorítása 1,5 százalékponttal, az igazságosabb közteherviselés 0,9 százalékponttal, a választások előtti egyszeri kiadások kivezetése pedig további 1,9 százalékponttal javíthatja az egyenleget; a kamatkiadások és egyéb tételek még 0,2 százalékpontot adhatnak hozzá a korrekcióhoz.
Ezzel szemben az energiaárak emelkedése 0,5 százalékponttal, a nyugdíjak, a családok, a bérek és a közszolgáltatások finanszírozása pedig együttesen 1,4 százalékponttal ronthatja a költségvetési pozíciót. A bemutatott számokból így áll össze a 2,6 százalékpontos tervezett hiányjavulás, amelyhez a kormány a nem várt kiadások kezelésére a GDP 0,3 százalékának megfelelő tartalékot is társít.
A kormány magán is megszorítja a nadrágszíjat
Magyar Péter miniszterelnök egyik legfontosabb ígérete már a kampányban is az volt, hogy a minisztériumok – és úgy általában az egész kormányzat – magán kezdi majd a spórolást. A tárcák kereteinek összehasonlításából ez már látszik is, és az egészet különösen érdekessé teszi, hogy az új kabinet hivatalba lépésével már az idei évben jelentősen átalakult az államigazgatás szerkezete.
A korábbi tárcák feladatkörei több helyen új minisztériumokhoz kerültek, egyes szakpolitikai területek pedig más szervezeti keretek között folytatták működésüket.
A változások pénzügyi következményei már a 2026-os költségvetés módosításakor is megjelentek: az előirányzatokat hozzá kellett igazítani a feladatok és az intézmények új elosztásához, így az idei módosított büdzsé már nem pusztán az eredeti költségvetés aktualizált változata, hanem az új kormányzati struktúra első pénzügyi lenyomata.
A 2027-es tervezet ehhez képest már azt mutatja meg, milyen kiadási pályát szán a kabinet az átalakított minisztériumoknak egy teljes költségvetési évre. Az összehasonlítás értelmezésénél ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, hogy
a fejezeti főösszegek nem azonosak a tárcák saját működési költségeivel: az egyes minisztériumok költségvetései az apparátus fenntartásán túl ágazati támogatásokat, intézményi finanszírozást, beruházásokat és különféle állami programokat is tartalmaznak.
Ráadásul nem minden állami feladat jelenik meg a minisztériumi fejezetekben, hiszen a központi költségvetés más fejezetei, az elkülönített alapok és az önkormányzati alrendszer szintén jelentős kiadásokat kezelnek. A mostani összevetés így elsősorban azt mutatja meg, hogyan változnak a minisztériumi fejezetek keretei, és mely tárcákhoz kerülhet a korábbinál több vagy kevesebb forrás; az állam teljes feladatellátásának pénzügyi mérlegét önmagában még nem adja meg.
A közlekedés és a gazdaságfejlesztés kerete szűkül a leginkább
Ha a 16 minisztériumi fejezet kiadási előirányzatát együttesen nézzük, a 2026-os módosított költségvetésben még mintegy 17 003 milliárd forintos keret rajzolódik ki, a 2027-es tervezetben viszont már csak 16 654 milliárd forint szerepel. Ez közel 349 milliárd forintos, 2,1 százalékos csökkenést jelent, amely azonban korántsem egyenletesen oszlik meg a tárcák között: néhány nagy fejezet visszavágása önmagában is meghatározó része a mérséklődésnek.
|A minisztériumok költségvetései 2026-ban és 2027-ben
|Minisztérium
|2026
|2027
|Változás
|Közlekedési és Beruházási Minisztérium
|2 588,1
|1845,1
|-743,00
|Gazdasági és Energetikai Minisztérium
|2 696,8
|2183,7
|-513,1
|Honvédelmi Minisztérium
|1 857,4
|1956,2
|98,8
|Egészségügyi Minisztérium
|1 657,2
|1983,2
|326
|Belügyminisztérium
|1 367,3
|1578,1
|210,8
|Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium
|2 966,7
|3247,9
|281,2
|Szociális és Családügyi Minisztérium
|735,3
|920,9
|185,6
|Pénzügyminisztérium
|640,5
|726,2
|85,7
|Tudományos és Technológiai Minisztérium
|632,6
|327,8
|-304,8
|Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
|457,5
|511,3
|53,8
|Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
|433,7
|399
|-34,7
|Külügyminisztérium
|277,2
|250,5
|-26,7
|Élő Környezetért Felelős Minisztérium
|270,2
|415
|144,8
|Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
|225,6
|223,7
|-1,9
|Miniszterelnökség
|149,8
|62
|-87,8
|Igazságügyi Minisztérium
|47
|23,1
|-23,9
|Összes minisztériumi kiadás
|17002,9
|16653,7
|-349,2
|Forrás: Portfolio-gyűjtés a 2027-es tervezet és a módosított 2026-os büdzsé alapján.
A legnagyobb változás a Közlekedési és Beruházási Minisztérium költségvetésében látható, ahol a kiadási keret a 2026-os 2588 milliárd forintról 1845 milliárdra csökken.
A 743 milliárd forintos különbség közel 29 százalékos visszaesésnek felel meg, ami különösen azért fontos és látványos, mert Kármán András éppen a közlekedési koncessziós szerződések felülvizsgálatát nevezte meg a kormány legnagyobb konkrét megtakarítási lehetőségeként. A pénzügyminiszter 246,1 milliárd forintos kiadáscsökkentést várt az úthálózati rendelkezésre állási díjak mérséklésétől, többek között az M5-ös és M6-os autópályákhoz kapcsolódó szerződések felülvizsgálatával.
A közlekedési fejezet alacsonyabb főösszege mellett azonban továbbra is jelentős állami kötelezettségek maradnak:
- a vasúti személyszállítás közszolgáltatási ellentételezésére 365 milliárd forintot,
- az autóbuszos közszolgáltatásra 280 milliárdot,
- a vasúti pályahálózat működtetésére pedig 266 milliárd forintot szán a tervezet.
- A gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díja 171 milliárd forintot tesz ki, emellett az M5-ös és M6-os autópályákhoz kapcsolódó kifizetések pedig közel 149 milliárd forintot érhetnek el.
- A közúthálózat fenntartására további 136 milliárd forint jutna,
- miközben a nemzeti úthálózat felújítására közel 100 milliárd forintos beruházási előirányzat szerepel a dokumentumban.
A második legnagyobb mérséklődés a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnál jelenik meg:
a tárca előirányzata 2697 milliárd forintról 2184 milliárdra esik vissza, vagyis 513 milliárd forinttal lesz alacsonyabb.
Illeszkedik ezzel a kormány korábbi bejelentéséhez, amikor Kármán 169,5 milliárd forintos megtakarítást helyezett kilátásba a nem hatékony gazdaságfejlesztési támogatások visszafogásából. A pénzügyminiszter a Széchenyi Kártya Programokat, az ipari parkokat és a térségi beruházásokat is megemlítette a felülvizsgálandó támogatási területek között.
Több pénz jut az oktatásra és az egészségügyre
A tárcák közötti átrendeződés másik oldalán azok az ágazatok állnak, amelyeknél a kormány a 2026-os módosított előirányzathoz képest jelentős forrásbővítést tervez, betartva a Tisza Párt kampányígéreteit is:
- Az Egészségügyi Minisztérium kerete 1657 milliárd forintról 1983 milliárdra nő, ami 326 milliárd forintos, közel 20 százalékos emelkedés.
- Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kiadási előirányzata 2967 milliárdról 3248 milliárd forintra bővül, vagyis 281 milliárd forinttal több forrás állhat rendelkezésre a következő évben.
Az egészségügyi keret növekedését érdemes összevetni azzal, amit Kármán András is mondott a költségvetés általános ismertetésekor másfél hete: a pénzügyminiszter akkor 510 milliárd forinttal több egészségügyi forrást ígért, amelynek a várólisták csökkenésében, az új eszközök beszerzésében és a kórházi étkeztetés javításában is meg kellene jelennie.
Ha ezt nézzük, akkor úgy tűnhet, hogy a minisztériumi keret 326 milliárd forintos növekedése nem adja ki az ígéretet, ugyanakkor a többletforrások megjelennek a kórházellátói oldalon, a társadalombiztosítói rendszerben.
A rendszer jelentős része az önálló költségvetési fejezetként működő Egészségbiztosítási Alapon keresztül kapja meg a forrásokat. Ennek bevételi főösszege a 2026-os módosított 5112,6 milliárd forintról 2027-ben 5686,1 milliárd forintra emelkedik, ami 573,5 milliárd forintos növekedést jelent. A bővülés legnagyobb része nem a járulékbevételekből származik: a
- központi költségvetés támogatása 1876,8 milliárd forintról 2270,4 milliárdra nő,
- vagyis 393,6 milliárd forinttal több pénz érkezik az alaphoz.
A társadalombiztosítási járulékokból és a szociális hozzájárulási adóból származó bevételek együttesen további 135,9 milliárd forinttal emelkednek.
Az egészségügyi fejezeten belül a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása jelenti a legnagyobb tételt: erre több mint 1568 milliárd forint szerepel a tervezetben. Ennek jelentős részét az intézmények személyi kiadásai kötik le, amelyek meghaladják az 1021 milliárd forintot, miközben a dologi kiadásokra mintegy 428 milliárd forint juthat.
Az Országos Mentőszolgálat támogatása 148 milliárd forint körül alakulhat, amelynek ugyancsak jelentős hányadát a személyi kiadások teszik ki. A fejezet bővülése tehát nem önmagában az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítható szabad források növekedését jelenti: a működtetéshez és a bérekhez kapcsolódó kiadások is meghatározó szerepet játszanak benne.
Az oktatási fejezetben a tankerületi központok bérkiadásai, a köznevelési feladatok működési támogatása, valamint a nem állami felsőoktatási intézmények finanszírozása tartozik a legnagyobb tételek közé:
- a tervezet mintegy 1048 milliárd forintos bérkerettel számol a tankerületi központoknál,
- a köznevelési feladatok működési támogatására 727 milliárd forintot irányoz elő,
- a nem állami felsőoktatási intézmények támogatására pedig 570 milliárd forintot szán.
A belügy és a szociális terület is nagyobb keretet kap
Az egészségügyi és oktatási kiadások növekedése mellett a kormány más, nagy állami feladatokat ellátó területeken is magasabb kerettel számol. Korábban ezeket a Belügyminisztérium alá sorolta a Fidesz-kormány, így a 2026-os módosított büdzsében a feladatátadások miatt csökkent a tárca költségvetése. Viszont most a kiadási előirányzat az idei 1367 milliárd forintról 1578 milliárdra emelkedik, ami 211 milliárd forintos bővülést jelent.
A Szociális és Családügyi Minisztérium – amely például a gyermekotthonokat vette át a korábban Pintér Sándor által vezetett tárcától – kerete ennél is nagyobb arányban nő:
a 2026-os 735 milliárd forintról 2027-ben 921 milliárd forintra emelkedhet, vagyis 186 milliárd forinttal, mintegy 25 százalékkal bővülhet.
A honvédelmi kiadások szintén emelkednek, bár a növekedés mérsékeltebb: a Honvédelmi Minisztérium kerete 1857 milliárd forintról 1956 milliárdra nő, ami közel 99 milliárd forintos többletet jelent. A fejezeten belül a katonai személyi juttatásokra mintegy 381 milliárd forintot, működési kiadásokra 556 milliárdot, beruházásokra pedig közel 396 milliárd forintot irányoz elő a tervezet. A növekmény tehát nem egyetlen kiadási típusban jelenik meg, hanem a katonai állomány személyi juttatásai, a működtetés és a fejlesztések között oszlik meg.
A Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium előirányzata 458 milliárd forintról 511 milliárd forintra emelkedik. Ennél is látványosabb az idén újonnan létrejött Élő Környezetért Felelős Minisztérium költségvetésének bővülése: a fejezet 270 milliárd forintos kerete 415 milliárdra nő, ami 145 milliárd forintos, több mint 50 százalékos emelkedés az októberben módosított idei büdzsé kereteihez képest.
A megtakarításokból a kormányzati működésnek is ki kell vennie a részét
A minisztériumok közötti különbségeket az október 20-án bemutatott megtakarítási csomag teszi igazán érdekessé, hiszen a kormány nemcsak egyes ágazati támogatások visszavágását, hanem a teljes állami működés költségeinek érdemi mérséklését ígérte. Kármán András akkor azt mondta, hogy az 1465 milliárd forintos csomagból 1018 milliárd forintot kilenc konkrét intézkedés adna, a fennmaradó 447 milliárd forintot pedig a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos csökkentésével teremtenék elő.
A kilenc konkrét intézkedés közül
- a legnagyobb tétel a koncessziós szerződések felülvizsgálatából származó 246,1 milliárd forintos megtakarítás.
- Ezt követi a gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása 169,5 milliárd forinttal, majd az uniós migrációs bírság várható megszűnése 135 milliárd forinttal.
- A közérdekű vagyonkezelő alapítványok reformjától további 119,3 milliárd forintot vár a kormány,
- a kormányzati kommunikáció és a kiemelt állami rendezvények kiadásainak csökkentése 92,6 milliárdot, az ingatlan- és presztízsberuházások visszafogása 87,7 milliárdot,
- a közmédia finanszírozásának csökkentése 61,3 milliárdot,
- a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság működésének takarékosabbá tétele 56,2 milliárdot,
- a NER-közeli alapítványok és civil szervezetek támogatásának mérséklése pedig 50,3 milliárd forintot hozhat a tervek szerint.
A 447 milliárd forintos általános működési megtakarítás különösen fontos kérdéseket vet fel. Magyar Péter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nincs hivatalos létszámstop, de a kormányzati szektorban és az állami vállalatoknál szigorú bértömeg-gazdálkodásra térnek át. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az üres státuszokat nem töltik fel, a személyi jellegű ráfordításokat pedig nem növelik automatikusan; egyes állami vállalatoknál nem lesz béremelés vagy csak minimális, másutt hatékonyságjavítással és átszervezéssel teremtenék meg a fizetésemelések fedezetét.
Nem minden tárca részesül többletforrásban
A minisztériumok közötti képhez az is hozzátartozik, hogy több tárca kerete a következő évben csökken, és van olyan terület is, ahol a visszaesés százmilliárdos nagyságrendű. A Pénzügyminisztérium fejezeti kiadása 641 milliárd forintról 726 milliárdra nő, tehát 86 milliárd forintos többlet jelenik meg a tervezetben.
Ezzel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium kerete 633 milliárd forintról 328 milliárdra esik vissza, ami 305 milliárd forintos csökkenés, vagyis a közlekedési és a gazdasági-energetikai tárca után itt látható az egyik legnagyobb mérséklődés.
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium előirányzata 434 milliárd forintról 399 milliárdra csökken, a Külügyminisztériumé pedig 277 milliárdról 251 milliárdra mérséklődik.
Magyar Péter magán is spórol: a Miniszterelnökség tervezett kiadási kerete 150 milliárd forintról 62 milliárdra esik vissza, míg az Igazságügyi Minisztériumé 47 milliárdról 23 milliárdra csökken.
Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium előirányzata lényegében változatlan marad: a 2026-os 226 milliárd forint után 2027-ben 224 milliárd forint szerepel a tervezetben.
Ezeket a változásokat különösen óvatosan kell értelmezni, mert az új minisztériumi struktúrában egy-egy fejezet kiadásainak csökkenése mögött nemcsak tényleges megtakarítás, hanem feladat- vagy előirányzat-áthelyezés is áll – ahogy azt már sokszor említettük. Összességében viszont betartotta ígéretét a kabinet, hogy hiába van több minisztérium, mint az Orbán-kormány alatt, azok összességében kevesebb adóforintot visznek majd el jövőre (ha sikerül tartani a terveket).
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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