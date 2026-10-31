Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést!

"A 2027. évi költségvetés egy új irány első lépése" – olvasható a Tisza-kormány első büdzséjének elején. A központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent. A minisztériumok költségvetései az alábbiak szerint alakulnak:
A kormány rögtön a tervezet elején megerősíti a korábbi euróbevezetési vállalását is, konkrét dátummal:
A fejlődés hosszabb távú záloga az euró bevezetése. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit.
|Az államháztartás főbb számai
|Mutató
|2026 (módosított)
|2027 (terv)
|Államháztartás összes bevétele
|46837,5
|47793,6
|Államháztartás összes kiadása
|54017,8
|52883
|Államháztartás egyenlege
|−7 180,3
|−5 089,4
|Államháztartási egyenleg a GDP %-ában
|−7,8%
|−5,2%
|Elsődleges egyenleg
|−4 209,0
|−2 052,0
|Kamatkiadások
|3586
|3494,9
|Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai
|7208,4
|7698,7
|Egészségbiztosítási Alap kiadásai
|5112,6
|5686,1
|Helyi önkormányzatok kiadásai
|4992,1
|5295,4
|Helyi önkormányzatok egyenlege
|−70,1
|13,3
|Forrás: Magyarország 2027. évi költségvetésének részletes indokolása
|Az adatok milliárd forintban értendők, kivéve a GDP-arányos sort.
A költségvetés egyik legnagyobb kihívása, hogy a kormány a jelentős kiadási vállalások mellett számottevő hiánycsökkentést is végre akar hajtani. A tervek szerint 2027-ben összesen 1465 milliárd forintot takarítanának meg az állami működés átalakításával és a kiadások visszafogásával, miközben az adórendszer módosításával is többletbevételeket teremtenének. A nagyobb vállalatok közteherviselésének növelése mellett a vagyonadó bevezetése is szerepel a tervezetben, amelytől mintegy 200 milliárd forintos bevételt várnak.
A költségvetés teljesülése szempontjából ugyanakkor kulcskérdés lesz, hogy a tervezett megtakarítások és adóbevételek milyen mértékben valósulnak meg.
A főbb számok már korábban is ismertek voltak: a kormány 2027-ben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos éves inflációval számol a költségvetési tervezetben. A GDP-arányos államháztartási hiányt az idei évre várt 7,5 százalékról 4,9 százalékra csökkentenék, míg az államadósság a GDP 77,5 százalékáról 77,2 százalékára mérséklődhet. A kormány középtávú terve szerint a költségvetési hiány 2030-ra a GDP 2,8 százalékára csökkenhet, a gazdasági növekedés 3 százalék fölé gyorsulhat.
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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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