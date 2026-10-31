Benyújtotta a kormány a jövő évi költségvetést!

"A 2027. évi költségvetés egy új irány első lépése" – olvasható a Tisza-kormány első büdzséjének elején. A központi költségvetési alrendszer bevételei 42 484,9 milliárd, kiadásai 47 587,6 milliárd forintot tesznek ki, ami 5102,7 milliárd forintos pénzforgalmi hiányt jelent. A minisztériumok költségvetései az alábbiak szerint alakulnak:

A kormány rögtön a tervezet elején megerősíti a korábbi euróbevezetési vállalását is, konkrét dátummal:

A fejlődés hosszabb távú záloga az euró bevezetése. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra megteremtse az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit.

Az államháztartás főbb számai Mutató 2026 (módosított) 2027 (terv) Államháztartás összes bevétele 46837,5 47793,6 Államháztartás összes kiadása 54017,8 52883 Államháztartás egyenlege −7 180,3 −5 089,4 Államháztartási egyenleg a GDP %-ában −7,8% −5,2% Elsődleges egyenleg −4 209,0 −2 052,0 Kamatkiadások 3586 3494,9 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásai 7208,4 7698,7 Egészségbiztosítási Alap kiadásai 5112,6 5686,1 Helyi önkormányzatok kiadásai 4992,1 5295,4 Helyi önkormányzatok egyenlege −70,1 13,3 Forrás: Magyarország 2027. évi költségvetésének részletes indokolása Az adatok milliárd forintban értendők, kivéve a GDP-arányos sort.

A költségvetés egyik legnagyobb kihívása, hogy a kormány a jelentős kiadási vállalások mellett számottevő hiánycsökkentést is végre akar hajtani. A tervek szerint 2027-ben összesen 1465 milliárd forintot takarítanának meg az állami működés átalakításával és a kiadások visszafogásával, miközben az adórendszer módosításával is többletbevételeket teremtenének. A nagyobb vállalatok közteherviselésének növelése mellett a vagyonadó bevezetése is szerepel a tervezetben, amelytől mintegy 200 milliárd forintos bevételt várnak.

A költségvetés teljesülése szempontjából ugyanakkor kulcskérdés lesz, hogy a tervezett megtakarítások és adóbevételek milyen mértékben valósulnak meg.

A főbb számok már korábban is ismertek voltak: a kormány 2027-ben 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos éves inflációval számol a költségvetési tervezetben. A GDP-arányos államháztartási hiányt az idei évre várt 7,5 százalékról 4,9 százalékra csökkentenék, míg az államadósság a GDP 77,5 százalékáról 77,2 százalékára mérséklődhet. A kormány középtávú terve szerint a költségvetési hiány 2030-ra a GDP 2,8 százalékára csökkenhet, a gazdasági növekedés 3 százalék fölé gyorsulhat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert